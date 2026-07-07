Аргентина вирвала перемогу над Єгиптом і вийшла у чвертьфінал ЧС-2026

Збірна Аргентини 7 липня здобула вольову перемогу над Єгиптом з рахунком 3:2 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, який відбувся на стадіоні Mercedes-Benz Stadium в Атланті (США). Чинні чемпіони світу поступалися у два м’ячі, однак у заключні хвилини зустрічі змогли переломити перебіг гри та гарантували собі вихід до чвертьфіналу турніру.

Початок матчу став несподіванкою для фаворита. Уже на 15-й хвилині захисник Яссер Ібрагім після подачі зі стандарту ударом головою відкрив рахунок і вивів збірну Єгипту вперед. Команда Ліонеля Скалоні одразу заволоділа ініціативою, але не змогла реалізувати свої моменти. Одним із ключових епізодів першого тайму став пенальті на 21-й хвилині, який виконував Ліонель Мессі. Воротар єгиптян Мустафа Шобеїр відбив удар капітана Аргентини, а згодом ще кілька разів урятував свою команду після небезпечних атак Алексіса Мак Аллістера та Хуліана Альвареса.

На старті другого тайму Єгипет був близьким до того, щоб подвоїти перевагу. М’яч після стрімкої контратаки побував у воротах аргентинців, однак після перегляду VAR головний арбітр скасував взяття воріт через порушення правил на початку атаки. Незабаром африканська команда все ж досягла свого: на 67-й хвилині Мостафа Зіко завершив ще одну швидку контратаку точним ударом і зробив рахунок 2:0.

Аргентина відповіла потужним фінальним штурмом. На 79-й хвилині Ліонель Мессі виконав результативну передачу на Крістіана Ромеро, який скоротив відставання. Через п’ять хвилин сам Мессі реабілітувався за незабитий пенальті, потужним ударом під поперечину зрівнявши рахунок. Уже в компенсований час Лаутаро Мартінес подав із флангу, а Енцо Фернандес головою відправив м’яч у сітку та приніс своїй команді перемогу з рахунком 3:2.

Попри поразку, збірна Єгипту провела один із найкращих матчів на турнірі та була близькою до історичного виходу у чвертьфінал. Вирішальну роль у складі команди відіграв голкіпер Мустафа Шобеїр, який здійснив низку складних сейвів, включно з відбитим пенальті Мессі. Водночас аргентинці вкотре продемонстрували здатність змінювати перебіг зустрічі завдяки досвіду своїх лідерів.

Перемога дозволила збірній Аргентини продовжити захист чемпіонського титулу. У чвертьфіналі мундіалю команда Ліонеля Скалоні зустрінеться з переможцем протистояння між збірними Швейцарії та Колумбії. Єгипет завершив виступи на турнірі, залишивши після себе одну з найяскравіших сенсацій стадії плейоф.