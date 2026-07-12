Аргентина вирвала перемогу над Швейцарією завдяки голу Альвареса
2026-12-07    93

Аргентина вирвала перемогу над Швейцарією завдяки голу Альвареса

Збірна Аргентини в ніч на 12 липня здобула перевагу над Швейцарією в чвертьфінальному матчі чемпіонату світу-2026 з футболу завдяки голу Хуліана Альвареса на 112-й хвилині додаткового часу. Поєдинок відбувся на стадіоні «Ерроухед» у Канзас-Сіті та наблизив чинних чемпіонів світу до виходу в півфінал турніру.

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Переможний момент виник наприкінці другого екстратайму. Після атаки аргентинців Хуліан Альварес отримав м’яч поблизу штрафного майданчика та точним ударом у дальній кут не залишив шансів воротарю збірної Швейцарії Грегору Кобелю. Гол встановив рахунок 2:1 на користь південноамериканської команди та став вирішальним у протистоянні.

Для нападника це взяття воріт стало першим на фінальних турнірах чемпіонату світу. До цього Альварес не відзначався на мундіалі-2026, а його результативний удар припав на один із найвідповідальніших моментів турніру. Забитий м’яч дозволив Аргентині перервати затяжну боротьбу, яка тривала понад 110 хвилин.

Матч проходив у високому темпі та завершився без визначення переможця в основний час, через що команди були змушені провести ще два додаткові тайми. Швейцарська збірна протягом зустрічі надійно діяла в обороні та неодноразово стримувала атаки фаворита, однак наприкінці овертайму не змогла втримати нічию.

Грегор Кобель, який захищав ворота швейцарців, до цього епізоду неодноразово рятував свою команду після небезпечних ударів аргентинських футболістів. Проте постріл Альвареса виявився надто точним і став одним із найефектніших голів стадії плей-оф нинішнього чемпіонату світу.

Аргентина приїхала на турнір у статусі чинного чемпіона світу та одного з головних претендентів на титул. Команда впевнено подолала груповий етап і продовжила боротьбу в плей-оф, де кожна помилка може коштувати вибування. Перемога над Швейцарією відкриває аргентинцям шлях до півфіналу, де рівень конкуренції стане ще вищим.

Швейцарська збірна, своєю чергою, знову продемонструвала організовану гру проти одного з фаворитів турніру, однак цього разу не змогла довести матч до серії післяматчевих пенальті. Пропущений м’яч на 112-й хвилині фактично позбавив команду часу на повноцінну відповідь, а Аргентина зберегла мінімальну перевагу до фінального свистка.

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