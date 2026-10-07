Арда Туран: біографія та цікаві факти про тренера «Шахтаря»
2026-07-10    83

Арда Туран: біографія та цікаві факти про тренера «Шахтаря»

Арда Туран — турецький футболіст, який після завершення ігрової кар’єри став тренером і нині очолює донецький «Шахтар». Найбільшу популярність як гравець він здобув у «Галатасараї», мадридському «Атлетіко» та «Барселоні», де виступав на позиції півзахисника. У складі «Атлетіко» Туран виграв чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії, Лігу Європи та Суперкубок УЄФА. За збірну Туреччини він провів 100 матчів і взяв участь у чемпіонатах Європи 2008 та 2016 років. У травні 2025 року Туран очолив «Шахтар», а в сезоні-2025/26 привів донецьку команду до чемпіонського титулу в Українській Прем’єр-лізі.

Біографія

Арда Туран народився 30 січня 1987 року в Стамбулі, Туреччина. Футбольну підготовку він розпочав в академії Altıntepsi Makelspor, а у 2000 році приєднався до системи «Галатасарая». Саме стамбульський клуб став основою його професійної кар’єри. Туран дебютував за основну команду «Галатасарая» у сезоні-2004/05, а в 2006 році набирав ігрову практику в оренді у «Манісаспорі».

Після повернення до «Галатасарая» Туран швидко став одним із ключових футболістів команди. У сезоні-2007/08 він виграв чемпіонат Туреччини, а також здобув Суперкубок країни. У 2008 році футболіст яскраво виступив на чемпіонаті Європи, де збірна Туреччини дійшла до півфіналу і посіла третє місце. Того ж року Туран уперше був визнаний найкращим футболістом року в Туреччині. Загалом цю індивідуальну нагороду він отримував чотири рази — у 2008, 2009, 2014 та 2015 роках.

У 2011 році Туран перейшов до мадридського «Атлетіко». У складі іспанського клубу він провів чотири сезони та виграв одразу кілька важливих трофеїв. Серед них — Ліга Європи УЄФА та Суперкубок УЄФА у 2012 році, Кубок Іспанії у 2013-му і чемпіонат Іспанії у сезоні-2013/14. За даними «Атлетіко», Туран виступав за команду на позиції півзахисника і вирізнявся технікою, дриблінгом та вмінням віддавати результативні передачі.

У 2015 році відбувся один із найгучніших трансферів у кар’єрі Турана — він перейшов до «Барселони». Через трансферні обмеження дебютувати за каталонців у офіційних матчах він зміг лише після зимового періоду. У складі «Барселони» футболіст виграв чемпіонат Іспанії, Кубок Іспанії та Суперкубок Іспанії, однак стабільно закріпитися в основі команди не зміг. У 2018 році його віддали в оренду до «Істанбул Башакшехіра».

У 2020 році Туран повернувся до «Галатасарая», а в 2022 році оголосив про завершення професійної футбольної кар’єри. На момент відходу з футболу він мав за плечима виступи за провідні клуби Туреччини та Іспанії, а також 100 матчів за національну збірну Туреччини.

Тренерську кар’єру Туран розпочав 14 квітня 2023 року, очоливши турецький «Еюпспор». Уже в сезоні-2023/24 він привів команду до перемоги в Першій лізі Туреччини та виходу до елітного дивізіону. У наступному сезоні «Еюпспор» під його керівництвом посів шосте місце у чемпіонаті Туреччини.

27 травня 2025 року «Шахтар» офіційно оголосив про призначення Турана головним тренером. Контракт із фахівцем розрахований до літа 2027 року. У першому ж сезоні він виконав головне завдання клубу — «Шахтар» став чемпіоном України сезону-2025/26. Крім того, команда дійшла до півфіналу Ліги конференцій УЄФА, де поступилася англійському «Крістал Пелес».

Цікаві факти

Арда Туран став одним із небагатьох турецьких футболістів свого покоління, які зробили тривалу кар’єру в провідних клубах Іспанії. Його період в «Атлетіко» припав на команду Дієго Сімеоне, яка будувала гру на високій інтенсивності та дисципліні. Пізніше Туран розповідав, що досвід роботи з Сімеоне та Луїсом Енріке вплинув на його власні тренерські погляди.

Туран має 100 матчів за збірну Туреччини. Він дебютував у національній команді у 2006 році, а на Євро-2008 став одним із помітних гравців турецької збірної. Водночас його міжнародна кар’єра завершилася раніше, ніж очікувалося: у 2017 році він оголосив про припинення виступів за збірну після конфлікту з журналістом Білалом Меше під час польоту команди.

Ім’я Турана також неодноразово фігурувало в кримінальній хроніці Туреччини. У 2018 році він посварився зі співаком Беркаєм Шахіном у нічному клубі Стамбула. Після інциденту Туран прийшов до лікарні, де перебував Шахін, із вогнепальною зброєю та здійснив постріл у підлогу. У 2019 році суд призначив футболісту сукупне покарання у вигляді двох років і восьми місяців позбавлення волі за низкою обвинувачень, однак виконання вироку було відкладене.

Туран одружився з Асліхан Доган 11 березня 2018 року. У жовтні того ж року в подружжя народився син Хамза Арда, а у 2020 році — другий син Асіл Аслан. У публічних інтерв’ю Туран також говорив про родину та дітей, зокрема після перемоги «Шахтаря» в чемпіонаті сезону-2025/26.

За даними профілю «Атлетіко», зріст Турана становить 177 сантиметрів, вага — близько 76 кілограмів. На полі він переважно діяв як атакувальний або центральний півзахисник. Його футбольними сильними сторонами вважали контроль м’яча, дриблінг і здатність створювати моменти для партнерів.

Перший сезон у «Шахтарі» став для Турана важливим етапом уже як тренера. У травні 2026 року він виграв свій перший чемпіонський титул на тренерському рівні. У липні того ж року Туран заявив, що в новому сезоні команда прагнутиме захистити титул, виграти Кубок України та пройти основний етап Ліги чемпіонів.

Відповіді на питання про Арду Турана

Хто такий Арда Туран?

Арда Туран — колишній турецький футболіст і нинішній футбольний тренер. У якості гравця він виступав за «Галатасарай», «Атлетіко», «Барселону» та «Істанбул Башакшехір». З 27 травня 2025 року Туран є головним тренером донецького «Шахтаря».

Скільки років Арді Турану?

Арда Туран народився 30 січня 1987 року. У січні 2026 року йому виповнилося 39 років. Місце його народження — Стамбул, Туреччина.

Де грав Арда Туран?

На професійному рівні Туран виступав за «Галатасарай», «Манісаспор», «Атлетіко», «Барселону» та «Істанбул Башакшехір». Найбільш успішним періодом вважається його виступ за «Атлетіко», з яким він виграв чемпіонат Іспанії та єврокубкові трофеї. У 2022 році він завершив кар’єру футболіста.

Коли Арда Туран очолив «Шахтар»?

Туран став головним тренером «Шахтаря» 27 травня 2025 року. Контракт із донецьким клубом розрахований до літа 2027 року. У першому сезоні під його керівництвом команда виграла чемпіонат України.

Чим відомий Арда Туран як тренер?

До призначення в «Шахтар» Туран працював в «Еюпспорі». У сезоні-2023/24 він вивів клуб до турецької Суперліги, а наступного року команда посіла шосте місце в елітному дивізіоні. У «Шахтарі» його перший сезон завершився чемпіонством України та виходом до півфіналу Ліги конференцій.

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