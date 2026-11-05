Арахамія і Лубінець зустрілися з Меланією Трамп у Вашингтоні

Перша леді США Меланія Трамп 5 листопада провела в Білому домі зустріч із представниками України та Росії, присвячену шестиденному припиненню вогню в окупованих Олешках Херсонської області. Під час заходу вона передала листи для президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна українському депутату Давиду Арахамії та російському представнику Кирилу Дмитрієву.

У зустрічі від України також узяв участь уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Росію представляв спеціальний посланець Путіна з питань інвестиційного та економічного співробітництва Кирило Дмитрієв. Президент США Дональд Трамп на заході не був присутній.

Меланія Трамп заявила, що домовленості щодо Олешок стали прикладом того, як гуманітарні питання можуть об’єднувати сторони навіть під час війни. «Ми обрали людяність замість війни», — сказала перша леді. Вона закликала використати досвід, отриманий під час операції в Олешках, для пошуку спільних рішень і зменшення страждань мирного населення.

За словами Меланії Трамп, важливим є не масштаб початкового кроку, а готовність перетворити його на результат, який матиме довгострокове значення. Вона висловила сподівання, що тимчасове припинення бойових дій зможе стати основою для подальших домовленостей.

Кирило Дмитрієв подякував першій леді США за її гуманітарну роль у досягненні домовленостей. Він також заявив, що Володимир Путін особисто давав відповідні доручення в межах операції та передав Меланії Трамп слова подяки. Російський представник виступив на заході на запрошення першої леді.

Давид Арахамія та Дмитро Лубінець також виступили під час зустрічі. Українська сторона раніше повідомляла про намір обговорити можливість поширення гуманітарної практики, застосованої в Олешках, на інші населені пункти тимчасово окупованих територій, де цивільні опинилися у складних умовах.

Окремою темою заходу стали особисті послання Меланії Трамп президентам двох країн. На оприлюднених Associated Press фотографіях видно, як перша леді передає листи Давиду Арахамії та Кирилу Дмитрієву. Таким чином, український депутат і представник Кремля отримали документи, адресовані відповідно Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну. Зміст послань публічно не розкривався.

Зустріч відбулася після завершення локального режиму припинення вогню в Олешках. Домовленість діяла з 27 жовтня до 1 листопада та передбачала тимчасове припинення бойових дій для доставки гуманітарної допомоги й евакуації цивільних. За даними американської сторони, гуманітарна операція могла забезпечити безпечний виїзд понад 750 людей.

На момент початку перемир’я в Олешках залишалося орієнтовно 2000 жителів. Їм запропонували можливість виїхати на підконтрольну Україні або Росії територію або залишитися в місті після поповнення запасів продовольства й медикаментів. Українська влада не оприлюднила точну кількість евакуйованих та подробиці маршрутів, пояснюючи це необхідністю захистити людей, які залишилися в населеному пункті, і не поставити під загрозу наступні гуманітарні місії.

Перемир’я стало результатом домовленостей за участю українських, російських та американських переговорників. Білий дім 23 жовтня повідомив, що Меланія Трамп долучилася до організації припинення вогню. Ініціатива стосувалася передусім гуманітарних завдань і не означала досягнення політичної домовленості про завершення війни.

Україна також відзначила діяльність першої леді США державною нагородою. Володимир Зеленський указом №1079/2026 нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня за особистий внесок у гуманітарну підтримку, правозахисну та благодійну діяльність, спрямовану, зокрема, на порятунок українських дітей і громадян, які постраждали від російської агресії. Нагородження було оформлене президентським указом 2 листопада, тобто до зустрічі в Білому домі.

Наступний дипломатичний етап за участю України, Росії та США запланований на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Очікується, що представники трьох країн обговорюватимуть ширші питання врегулювання війни. Зустріч у Вашингтоні була зосереджена на гуманітарній операції в Олешках і сама по собі не свідчила про початок переговорів щодо загального припинення бойових дій.