Ар-Джей Мітт із «Пуститися берега» помер у Техасі
2026-13-10    192

Ар-Джей Мітт із «Пуститися берега» помер у Техасі

Американський актор Ар-Джей Мітт, відомий за роллю Волтера Вайта-молодшого в драматичному серіалі «Пуститися берега» (Breaking Bad), помер у віці 34 років у місті Браунсвілл, штат Техас, США. Про його смерть повідомили 12 жовтня 2026 року, пославшись на заяву представника актора. Причину смерті не розголошують.

«З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть улюбленого актора, філантропа й активного борця за права людей з інвалідністю Ар-Джея Мітта», — заявив його агент.

Мітт здобув широку популярність завдяки участі в серіалі «Пуститися берега», який виходив на американському телеканалі AMC у 2008–2013 роках. Він зіграв Волтера Вайта-молодшого, сина головного героя Волтера Вайта, якого втілив Браян Кренстон. Персонаж Мітта мав дитячий церебральний параліч, як і сам актор, тому його особистий досвід допоміг зробити екранний образ переконливим.

Після повідомлення про смерть актора Кренстон опублікував допис у соціальних мережах, у якому висловив скорботу через втрату колеги. «Я в глибокому відчаї цього вечора. Ар-Джей Мітт, мій улюблений син у “Пуститися берега”, помер», — написав він.

Кренстон також згадав, що Мітт народився з церебральним паралічем, але не дозволяв діагнозу ставати виправданням для відмови від складних завдань. За словами актора, його колега з великою рішучістю витримував напружений графік знімання серіалу.

У 2014 році Мітт разом з іншими акторами «Пуститися берега» отримав премію Гільдії кіноакторів США (SAG Awards) у категорії «Найкращий акторський ансамбль у драматичному серіалі». Нагорода стала визнанням роботи команди над одним із найпомітніших телевізійних проєктів того періоду.

Представник актора Шон Рейлі наголосив, що Мітт використовував свою популярність для привернення уваги до проблем людей з інвалідністю та важливості інклюзії. За його словами, актор надав своїй ролі особливої достовірності завдяки власному життєвому досвіду.

Поза акторською роботою Мітт брав участь у громадських ініціативах, спрямованих на підтримку людей з інвалідністю. Його публічна діяльність була пов’язана з подоланням стереотипів щодо фізичних порушень і розширенням можливостей для людей, які стикаються з бар’єрами в повсякденному житті та професійній діяльності.

Ар-Джей Мітт народився 21 серпня 1992 року в американському штаті Луїзіана. У дитинстві він проходив реабілітацію через церебральний параліч, який впливає на рухові функції. Згодом його родина переїхала до Каліфорнії, де він почав будувати акторську кар’єру. Роль Волтера Вайта-молодшого стала його найвідомішою роботою та допомогла привернути увагу широкої аудиторії до представлення людей з інвалідністю в кіно й на телебаченні.

Breaking Bad, Ар-Джей Мітт, Браян Кренстон, кіно, Пуститися берега, церебральний параліч
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