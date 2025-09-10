Apple презентувала iPhone 17
Apple презентувала свою лінійку нових гаджетів: iPhone 17, Apple Watch та AirPod. Подія отримала назву Awe Dropping.

Головна фішка всієї лінійки iPhone 17— нова система охолодження з випарною камерою.

Сильно прокачали батарею: iPhone 17 Pro отримає батарейку на 4252 mAh (+18,6% в порівнянні з iPhone 16 Pro), iPhone 17 Pro Max — 5088 mAh (+9%).

Air: найтонший айфон, товщину 5,5 мм, але всього одна камера.

Pro: всі три камери по 48 МП, фронталка на 24 МП та потужний чіп A19 Pro. iPhone 17 Pro зможе працювати майже дві доби на одному заряді.

Новий стильний помаранчевий колір для Pro-версії.

А ще AirPods Pro 3 може вимірювати пульс.

У продажу мають з’явитися з 19 вересня.

