Apple представила складний iPhone Duo

Компанія Apple 10 вересня представила перший iPhone зі складаним екраном — модель iPhone Duo. Базова версія нового смартфона коштує 364 800 японських єн, що становить близько 102 тисяч гривень, а найдорожча модифікація з накопичувачем на 2 ТБ — понад 570 тисяч єн, або близько 160 тисяч гривень. Про новий смартфон розповіли в ефірі японського телеканалу Fuji TV.

Ведучий Іто Тосіхіде представив основні характеристики пристрою та звернув увагу на його габарити. У складеному вигляді висота iPhone Duo становить 117 мм — приблизно 12 сантиметрів. За розміром пристрій можна порівняти з паспортом.

Однією з особливостей нової моделі стали два акумулятори. Їх назвали серед ключових характеристик пристрою, покликаних забезпечити тривалу роботу смартфона. Вага iPhone Duo становить 254 грами.

Новий форм-фактор зацікавив ведучу «Мезамаші телевізі» Іноуе Сейку. Коли її попросили поділитися враженнями від складного iPhone, вона позитивно оцінила пристрій і сказала, що хотіла б його мати.

Ведуча також пожартувала, що з таким смартфоном могла б почути на свою адресу, що вона має стильний вигляд, а самим пристроєм можна було б похвалитися. Водночас ціна новинки змусила її засумніватися у покупці.

Базова версія iPhone Duo коштує 364 800 єн. За орієнтовним курсом це близько 102 тисяч гривень. Ціна моделі з максимальним накопичувачем на 2 ТБ перевищує 570 тисяч єн — це приблизно 160 тисяч гривень. Йдеться про прямий перерахунок японської ціни. Фактична вартість смартфона для українських покупців може бути вищою через курс валют, податки, логістику та торговельну націнку. Офіційну ціну iPhone Duo для українського ринку в наданому матеріалі не вказано.

Попередні замовлення на новий смартфон Apple планує відкрити 16 жовтня. Старт прийому замовлень запланований більш ніж у 70 країнах і регіонах, зокрема в Японії. У продаж iPhone Duo має надійти 23 жовтня.

Таким чином, Apple вперше представила iPhone з принципово новим для лінійки форм-фактором. Головна особливість моделі — дисплей, який складається, завдяки чому смартфон у складеному вигляді залишається компактним, а після розкриття отримує більшу площу екрана.

Для українських покупців ключовим питанням залишається остаточна ціна пристрою на місцевому ринку. Якщо орієнтуватися лише на японську вартість, iPhone Duo належатиме до найдорожчих смартфонів масового сегмента — від приблизно 102 тисяч гривень за базову версію до близько 160 тисяч гривень за конфігурацію з 2 ТБ пам’яті.