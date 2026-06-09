Apple представила iOS 27 з оновленим дизайном і ШІ-функціями
2026-09-06    181

Apple представила iOS 27 з оновленим дизайном і ШІ-функціями

Компанія Apple 8 червня під час конференції WWDC 2026 у Купертіно представила операційну систему iOS 27 для iPhone. Оновлення отримало низку змін у дизайні, нові функції штучного інтелекту Apple Intelligence та суттєво оновленого голосового помічника Siri. Перші бета-версії для розробників стали доступними одразу після презентації, а публічний реліз для користувачів очікується восени 2026 року.

Однією з головних новинок стала поява Siri AI — нового покоління цифрового помічника, який отримав окремий застосунок та підтримку більш природного спілкування. Apple заявила, що система здатна враховувати контекст попередніх діалогів, аналізувати інформацію на екрані та виконувати складніші запити користувачів. Оновлений помічник також інтегрований із системними сервісами, включаючи Safari, Повідомлення, Фото, Календар і Нотатки.

Під час презентації компанія зробила акцент на розвитку платформи Apple Intelligence. Нові інструменти штучного інтелекту з’явилися в низці стандартних застосунків. Зокрема, Safari отримав функції автоматичного впорядкування вкладок та відстеження змін на вебсторінках, а застосунок Shortcuts навчився створювати автоматизації за допомогою звичайних текстових команд користувача.

Значних змін зазнав застосунок «Фото». У iOS 27 з’явилися інструменти видалення небажаних об’єктів, автоматичного розширення кадру та інтелектуального кадрування зображень. За даними Apple, швидкість завантаження фотографій збільшилася до 70%, що має покращити роботу з великими медіатеками.

Окрему увагу компанія приділила дизайну інтерфейсу. Apple продовжила розвиток концепції Liquid Glass, представленої роком раніше. В iOS 27 користувачі отримали можливість самостійно регулювати рівень прозорості елементів інтерфейсу за допомогою спеціального повзунка. Рішення стало відповіддю на численні відгуки користувачів щодо читабельності окремих елементів системи після попереднього оновлення.

Серед інших змін Apple назвала покращення продуктивності системи. За внутрішніми тестами компанії, запуск застосунків на підтримуваних пристроях може відбуватися до 30% швидше. Також повідомляється про прискорення передачі файлів через AirDrop та оптимізацію роботи системних сервісів.

Оновлення буде доступне для смартфонів починаючи з лінійки iPhone 11. Водночас частина функцій Apple Intelligence працюватиме лише на новіших моделях із достатньою обчислювальною потужністю. Siri AI на старті запускатиметься в бета-версії англійською мовою, а її доступність залежатиме від регіону. У країнах Європейського Союзу запуск деяких можливостей штучного інтелекту може бути відкладений через регуляторні вимоги.

Презентація iOS 27 стала центральною подією WWDC 2026 та відображає зміну стратегії Apple у сфері штучного інтелекту. Після кількох років розвитку Apple Intelligence компанія інтегрує ШІ-функції практично в усі ключові сервіси екосистеми. Аналітики галузі вважають, що саме можливості нового Siri та глибока інтеграція штучного інтелекту визначатимуть конкуренцію Apple з Google, Microsoft та іншими технологічними компаніями у найближчі роки.

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