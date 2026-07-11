Apple подала до суду на OpenAI через ймовірне викрадення секретів
2026-11-07    124

Apple подала до суду на OpenAI через ймовірне викрадення секретів

Компанія Apple подала позов до федерального суду США проти OpenAI, звинувативши розробника ChatGPT у незаконному використанні корпоративних секретів для розвитку власних апаратних продуктів. Позов також стосується двох колишніх співробітників Apple, яких компанія підозрює у привласненні конфіденційної інформації. Про це повідомили американські ЗМІ 11 липня з посиланням на матеріали судової справи.

У позові Apple стверджує, що OpenAI нібито використовувала процес найму працівників для отримання доступу до внутрішньої інформації конкурента. За версією компанії, кандидатів на співбесідах могли просити розповідати про закриті проєкти, демонструвати прототипи пристроїв та інші матеріали, що становлять комерційну таємницю. Apple вважає, що такі дії виходили за межі звичайного рекрутингу та могли бути спрямовані на збір конфіденційних даних.

Окремі звинувачення стосуються колишнього інженера Apple Чан Лю. У судових документах зазначається, що після переходу до OpenAI він нібито отримував доступ до внутрішньої документації Apple та завантажував конфіденційні файли, використовуючи ноутбук колишнього колеги. Компанія також стверджує, що доступ до її внутрішніх систем зберігався через технічну вразливість, чим, за її версією, і скористався колишній співробітник.

Ще одним відповідачем у справі став Тан Тан, який раніше працював віцепрезидентом Apple, а нині обіймає посаду керівника апаратного напряму OpenAI. Позов містить твердження, що перед звільненням він міг отримувати інформацію про постачальників, виробничі процеси та інші внутрішні дані Apple, які згодом могли бути використані під час створення нових пристроїв OpenAI.

Конфлікт розгортається на тлі погіршення відносин між двома технологічними компаніями. У 2024 році Apple та OpenAI стали партнерами, інтегрувавши ChatGPT в екосистему Apple Intelligence. Водночас останнім часом OpenAI активно розвиває власний напрямок споживчого апаратного забезпечення, зокрема після залучення до проєкту колишнього головного дизайнера Apple Джоні Айва та придбання компанії io Products. Саме цей напрям Apple вважає потенційно пов’язаним із використанням її інтелектуальної власності.

У відповідь OpenAI відкинула висунуті звинувачення. Компанія заявила, що не зацікавлена у використанні чужих комерційних секретів і розробляє власні технології незалежно. Представники OpenAI наголосили, що позов не відповідає реальному стану справ, а розвиток апаратних продуктів здійснюється на основі власних інженерних рішень.

Експерти зазначають, що судовий процес може стати одним із найрезонансніших корпоративних спорів у сфері штучного інтелекту та споживчої електроніки. Якщо суд стане на бік Apple, це може вплинути на подальший розвиток апаратних проєктів OpenAI, а також посилити вимоги до захисту комерційної таємниці під час переходу інженерів між великими технологічними компаніями. Остаточне рішення у справі ухвалюватиме федеральний суд США.

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