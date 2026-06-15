Apple перенесла випуск складаного iPhone Ultra до 2027 року
2026-15-06    93

Apple перенесла випуск складаного iPhone Ultra до 2027 року

Американська компанія Apple знову відклала запуск свого першого складаного смартфона, який неофіційно називають iPhone Ultra. За наявною інформацією, реліз моделі, що раніше очікувався у вересні 2026 року, тепер може відбутися не раніше початку 2027-го через технічні труднощі під час розробки пристрою.

Повідомляється, що на одному з етапів створення інженери зіткнулися з проблемами у роботі механізму відкривання та закривання корпусу. Пізніше виникли додаткові складнощі, пов’язані з компоновкою друкованої плати, оскільки конструкція зі складним дисплеєм вимагала нестандартного розміщення компонентів і врахування взаємодії кількох екранів.

За попередніми оцінками, майбутній складаний смартфон може отримати назву iPhone Ultra та стати одним із найдорожчих мобільних пристроїв у лінійці Apple. Очікується, що його вартість сягатиме приблизно 2200 доларів США, що зробить модель конкурентом преміальних складаних смартфонів інших виробників.

Інтерес Apple до сегмента складаних пристроїв зберігається вже кілька років. Компанія тривалий час утримувалася від виходу на цей ринок, поки інші великі виробники активно розвивали власні лінійки смартфонів із гнучкими дисплеями. За даними галузевих аналітиків, американський виробник прагне представити продукт лише після досягнення необхідного рівня надійності конструкції та користувацького досвіду.

Одним із ключових викликів для таких пристроїв традиційно залишається довговічність шарнірного механізму та складного дисплея. Інженерам необхідно забезпечити багаторазове відкривання без втрати функціональності, мінімізувати утворення складок на екрані та водночас розмістити всі внутрішні компоненти в компактному корпусі.

Перенесення запуску може вплинути на конкурентну ситуацію у преміальному сегменті ринку смартфонів. Додатковий час дозволить Apple завершити технічне доопрацювання новинки, однак одночасно дає іншим виробникам можливість зміцнити свої позиції у категорії складаних пристроїв і представити нові покоління моделей до появи першого складаного iPhone.

Офіційні характеристики, остаточна назва та точна дата презентації майбутнього смартфона наразі не підтверджені компанією. Водночас інформація про чергове перенесення свідчить, що Apple продовжує роботу над проєктом і не відмовляється від планів вивести власний складаний телефон на глобальний ринок.

2027 рік, Apple, iPhone Ultra, американські технології, гнучкий дисплей, мобільні технології, преміальний смартфон, ринок смартфонів, складаний iPhone, складаний смартфон, смартфони, шарнірний механізм
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