Apple може підвищити ціни на iPhone через дефіцит чипів пам’яті
2026-18-06    107

Apple може підвищити ціни на iPhone через дефіцит чипів пам’яті

Компанія Apple готується до підвищення цін на частину своєї продукції через різке зростання вартості чипів пам’яті та накопичувачів, спричинене глобальним бумом штучного інтелекту і масштабним будівництвом дата-центрів. Про це заявив генеральний директор компанії Тім Кук, зазначивши, що виробник більше не може повністю компенсувати збільшення витрат власним коштом. Очікується, що зміни можуть торкнутися майбутніх моделей iPhone, iPad та комп’ютерів Mac.

За словами Тіма Кука, Apple тривалий час намагалася стримувати зростання роздрібних цін, незважаючи на суттєве подорожчання комплектуючих. Проте нинішня ситуація, пов’язана зі світовим дефіцитом пам’яті DRAM і NAND, стала економічно невигідною для компанії. Керівник Apple наголосив, що виробник робить усе можливе для мінімізації наслідків для покупців, однак подальше поглинання додаткових витрат стало практично неможливим. Такі заяви пролунали на тлі безпрецедентного попиту на мікросхеми для серверів штучного інтелекту.

Аналітики ринку пов’язують подорожчання компонентів із різким збільшенням інвестицій технологічних компаній у розвиток інфраструктури для систем штучного інтелекту. Виробники мікросхем дедалі частіше переорієнтовують виробничі потужності на випуск високопродуктивної пам’яті для серверів, через що пропозиція компонентів для споживчої електроніки скорочується. Це призводить до дефіциту та зростання закупівельних цін для виробників смартфонів, планшетів і ноутбуків.

За оцінками дослідницьких компаній, собівартість окремих компонентів нового iPhone 18 Pro може зрости у кілька разів порівняно з попереднім поколінням. Зокрема, витрати Apple на модулі оперативної пам’яті та флеш-накопичувачі можуть збільшитися більш ніж утричі, що суттєво вплине на загальну вартість виробництва смартфона. Саме тому ринок очікує можливого перегляду цінової політики компанії вже під час найближчих презентацій нових пристроїв.

Apple поки не уточнила, які саме моделі отримають нові цінники та коли саме вони набудуть чинності. Водночас експерти припускають, що першими зміни можуть торкнутися професійних моделей iPhone, а також окремих лінійок Mac і iPad, оскільки вони використовують більші обсяги дорогої оперативної пам’яті. Деякі аналітики прогнозують, що вартість нових флагманських смартфонів може зрости на кілька сотень доларів порівняно з попереднім поколінням.

Світова індустрія електроніки вже стикається з наслідками дефіциту пам’яті, який формується через стрімкий розвиток штучного інтелекту та збільшення кількості дата-центрів. Учасники ринку очікують, що нестача компонентів може зберігатися протягом наступних років, а виробники техніки поступово перекладатимуть частину витрат на кінцевих споживачів. На цьому тлі рішення Apple може стати одним із найбільш показових прикладів зміни глобальної цінової політики в технологічному секторі.

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