Апостиль 2026: діятиме новий порядок

З 1 лютого 2026 року буде діяти новий порядок проставлення апостилю, — це наказ Мін’юсту.
Що зміниться:
▪️ апостиль проставляється через Електронний реєстр апостилів
▪️ скасовано порядок і накази 2015 року;
▪️ чітко визначено, хто вносить зразки підписів і печаток (Мін’юст, тероргани, суди, архіви);
▪️ строк розгляду — до 3 робочих днів з моменту реєстрації заяви;
▪️ врегульовано прийняття документів, розгляд, видачу результатів і доступ до реєстру.
Вартість з 2026 року
— фізичні особи: 670 грн;
— юридичні особи: 1160 грн.