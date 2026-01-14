Апостиль 2026: діятиме новий порядок

З 1 лютого 2026 року буде діяти новий порядок проставлення апостилю, — це наказ Мін’юсту.

Що зміниться:

▪️ апостиль проставляється через Електронний реєстр апостилів

▪️ скасовано порядок і накази 2015 року;

▪️ чітко визначено, хто вносить зразки підписів і печаток (Мін’юст, тероргани, суди, архіви);

▪️ строк розгляду — до 3 робочих днів з моменту реєстрації заяви;

▪️ врегульовано прийняття документів, розгляд, видачу результатів і доступ до реєстру.

Вартість з 2026 року

— фізичні особи: 670 грн;

— юридичні особи: 1160 грн.