Анжеліка Коломойська: біографія та цікаві факти про доньку Ігоря Коломойського
2026-07-06    152

Анжеліка Коломойська: біографія та цікаві факти про доньку Ігоря Коломойського

Анжеліка Коломойська — донька українського бізнесмена та колишнього співвласника групи «Приват» Ігор Коломойський. На відміну від батька, який десятиліттями перебував у центрі уваги українських та міжнародних медіа, вона завжди вела закритий спосіб життя і практично не з’являлася у публічному просторі. Попри це, її ім’я неодноразово потрапляло до новин через родинні зв’язки, розкішне весілля та інтерес суспільства до сім’ї одного з найвідоміших українських олігархів. Більшу частину життя Анжеліка провела за кордоном, де здобувала освіту та будувала власне життя поза українською політикою й бізнесом. Сьогодні вона залишається однією з найменш публічних представниць відомих українських бізнес-родин.

Біографія

Анжеліка Коломойська народилася 10 березня 1985 року у Дніпрі. Дитинство та шкільні роки вона провела в Україні, однак згодом переїхала до Швейцарії разом із родиною. За словами Ігоря Коломойського, рішення про переїзд було пов’язане з бажанням доньки жити більш спокійним життям без постійної охорони та підвищеної уваги.

Вищу освіту Анжеліка здобувала у Женеві. У відкритих джерелах зазначається, що вона навчалася на економічному напрямку в одній із бізнес-шкіл Швейцарії. Після завершення навчання працювала у сфері мистецтва та була пов’язана з діяльністю художньої галереї. На відміну від багатьох дітей великих бізнесменів, вона не стала публічною фігурою та не займала помітних посад у бізнес-структурах батька.

У студентські роки Анжеліка познайомилася з ізраїльським бізнесменом Олегом Бокоєвим. У квітні 2011 року пара одружилася. Весілля відбулося в ізраїльському парку Тимна неподалік Ейлата та стало однією з найгучніших світських подій року серед української бізнес-еліти. На святкування прибули сотні гостей із різних країн світу. За повідомленнями ЗМІ, урочистості коштували кілька мільйонів доларів.

Пізніше шлюб розпався. Про причини розлучення подружжя публічно не повідомлялося. Відомо, що Анжеліка стала матір’ю. У 2020 році з’явилася інформація про народження двох синів, що зробило Ігоря Коломойського дідом.

За даними українських медіа, останніми роками Анжеліка переважно проживає у Женеві та практично не веде публічного життя. Її соціальні мережі закриті або маловідомі широкій аудиторії.

Цікаві факти

Анжеліка Коломойська протягом багатьох років входила до рейтингів найзавидніших наречених України завдяки статкам та впливу своєї родини.

Весілля Анжеліки та Олега Бокоєва проходило в історичній місцевості, яку пов’язують із легендарними копальнями царя Соломона. Серед гостей були представники українського, ізраїльського та швейцарського бізнесу. За інформацією ЗМІ, на святкування гостей доставляли приватними літаками, а розважальну програму забезпечували світові зірки.

На відміну від багатьох спадкоємців великого капіталу, Анжеліка майже не бере участі у світських заходах і рідко з’являється у медіапросторі. Саме тому її фотографії та новини про неї з’являються досить рідко.

У 2021 році США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини, включаючи найближчих родичів. Ця подія привернула додаткову увагу до сім’ї бізнесмена.

Відповіді на питання про персону

Хто така Анжеліка Коломойська?

Анжеліка Коломойська — донька українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Вона здобула освіту у Швейцарії та більшу частину дорослого життя проживає за кордоном. Публічної політичної чи бізнесової діяльності не веде.

Скільки років Анжеліці Коломойській?

Анжеліка народилася 10 березня 1985 року. У 2026 році їй виповнився 41 рік. Інформація про дату народження неодноразово згадувалася у матеріалах про її весілля.

Де живе Анжеліка Коломойська?

За даними ЗМІ, вона проживає у Женеві. Саме там проходило її навчання та частина особистого життя. Публічно вона майже не коментує своє місце проживання.

Хто був чоловіком Анжеліки Коломойської?

Її чоловіком був ізраїльський бізнесмен Олег Бокоєв. Вони одружилися у 2011 році після знайомства під час навчання у Швейцарії. Згодом подружжя розлучилося.

Чому Анжеліка Коломойська рідко з’являється у ЗМІ?

Вона свідомо уникає публічності та не бере участі у політичному чи медійному житті. Більшість відомостей про неї з’являється лише у контексті новин про родину Коломойських. Саме тому достовірної інформації про її діяльність небагато.

Анжеліка Коломойська, Анжеліка Коломойська біографія, Анжеліка Коломойська вік, Анжеліка Коломойська діти, Анжеліка Коломойська Женева, Анжеліка Коломойська фото, Анжеліка Коломойська чоловік, Анжеліка Коломойська Швейцарія, бізнес-еліта України, біографія Анжеліки Коломойської, весілля Анжеліки Коломойської, весілля в Ізраїлі, відомі родини України, діти Коломойського, донька Коломойського, досьє Анжеліка Коломойська, дочка олігарха, дружина Коломойського, Ігор Коломойський сім'я, Коломойський дочка, Коломойський родина, найзавидніша наречена України, Олег Бокоєв, особисте життя Анжеліки Коломойської, сім'я Коломойського, українські олігархи
Останні новини
Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз до 14 червня

Скільки коштуватимуть 100 доларів в Україні: прогноз до 14 червня
В Україні протягом тижня до 14 червня курс долара залишатиметься читать далее
07-06, 16:59
Майя Коноваленко: біографія та цікаві факти про українську модель та акторку Ненсі Ейс

Майя Коноваленко: біографія та цікаві факти про українську модель та акторку Ненсі Ейс
Майя Коноваленко — українська еротична модель та акторка, відома у читать далее
07-06, 13:51
Валерій Огір: біографія та цікаві факти про батька продюсера Євгена Огіра

Валерій Огір: біографія та цікаві факти про батька продюсера Євгена Огіра
Валерій Огір став відомим широкій аудиторії завдяки родинному зв'язку з читать далее
07-06, 13:41
Євген Огір: біографія та цікаві факти про українського продюсера

Євген Огір: біографія та цікаві факти про українського продюсера
Євген Огір — український телевізійний та музичний продюсер, який здобув читать далее
07-06, 13:13
Роман Франчук: біографія та цікаві факти про онука Леоніда Кучми

Роман Франчук: біографія та цікаві факти про онука Леоніда Кучми
Роман Франчук — представник однієї з найвідоміших родин України, пов'язаної читать далее
07-06, 12:58
Анжеліка Коломойська: біографія та цікаві факти про доньку Ігоря Коломойського

Анжеліка Коломойська: біографія та цікаві факти про доньку Ігоря Коломойського
Анжеліка Коломойська — донька українського бізнесмена та колишнього співвласника групи читать далее
07-06, 12:52
Ярослав Мережко: біографія та цікаві факти про заступника голови СБУ

Ярослав Мережко: біографія та цікаві факти про заступника голови СБУ
Ярослав Мережко — український контррозвідник, офіцер Служби безпеки України та читать далее
07-06, 12:48
Павло Плешивцев: біографія та цікаві факти про скандального пастора

Павло Плешивцев: біографія та цікаві факти про скандального пастора
Павло Плешивцев — український релігійний діяч, керівник громади євангельських християн-баптистів читать далее
07-06, 12:42
Пастор Павло Плешивцев отримав підозру після смертельної ДТП у Києві

Пастор Павло Плешивцев отримав підозру після смертельної ДТП у Києві
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 49-річному водію Mercedes-Benz Павлу читать далее
07-06, 12:37
РФ атакувала сховище ядерного палива в Чорнобильській зоні

РФ атакувала сховище ядерного палива в Чорнобильській зоні
У ніч проти 8 червня російські війська завдали удару по читать далее
07-06, 11:27
Аналітик Glassnode назвав можливе дно біткоїна цього циклу

Аналітик Glassnode назвав можливе дно біткоїна цього циклу
Співзасновник аналітичної платформи Glassnode Рафаель Шульце-Крафт заявив, що ймовірне дно читать далее
07-06, 10:35
Пенсії чорнобильцям змінять: що готує нова реформа

Пенсії чорнобильцям змінять: що готує нова реформа
Уряд готує масштабні зміни до пенсійної системи України, які торкнуться читать далее
07-06, 10:24
Китай розпочав морську спецоперацію біля Тайваню

Китай розпочав морську спецоперацію біля Тайваню
Китай розпочав морську спеціальну операцію на схід від Тайваню у читать далее
07-06, 09:49
7 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети

7 червня 2026 року: яке сьогодні церковне свято, день ангела, історичний календар та народні прикмети
7 червня 2026 року припадає на неділю. Цей день поєднує читать далее
06-06, 22:06
Гороскоп на 7 червня 2026: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 7 червня 2026: розширений прогноз для всіх знаків зодіаку
7 червня 2026 року пройде під впливом поєднання практичності та читать далее
06-06, 22:04
Ukraine Weekly Digest (June 1–6, 2026): Russian strikes, NATO aid and drone warfare

Ukraine Weekly Digest (June 1–6, 2026): Russian strikes, NATO aid and drone warfare
The week of June 2–8 was marked by large-scale Russian читать далее
06-06, 20:18
Анастасія Гнатишин: біографія та цікаві факти про шахістку

Анастасія Гнатишин: біографія та цікаві факти про шахістку
Анастасія Гнатишин — українська шахістка, яка у 15-річному віці привернула читать далее
06-06, 18:33
Власники iPhone масово відкладають оновлення: що відбувається

Власники iPhone масово відкладають оновлення: що відбувається
Частина користувачів iPhone продовжує відмовлятися від переходу на нові версії читать далее
06-06, 18:30
Власникам сонячних панелей в Україні готують нові правила

Власникам сонячних панелей в Україні готують нові правила
В Україні після завершення дії «зеленого тарифу» для населення можуть читать далее
06-06, 17:44
В Україні пропонують посилити покарання для пішоходів-порушників

В Україні пропонують посилити покарання для пішоходів-порушників
В Україні зареєстрували урядову петицію із закликом посилити відповідальність пішоходів читать далее
06-06, 17:17
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта кіно мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції