Анжеліка Коломойська — донька українського бізнесмена та колишнього співвласника групи «Приват» Ігор Коломойський. На відміну від батька, який десятиліттями перебував у центрі уваги українських та міжнародних медіа, вона завжди вела закритий спосіб життя і практично не з’являлася у публічному просторі. Попри це, її ім’я неодноразово потрапляло до новин через родинні зв’язки, розкішне весілля та інтерес суспільства до сім’ї одного з найвідоміших українських олігархів. Більшу частину життя Анжеліка провела за кордоном, де здобувала освіту та будувала власне життя поза українською політикою й бізнесом. Сьогодні вона залишається однією з найменш публічних представниць відомих українських бізнес-родин.

Біографія

Анжеліка Коломойська народилася 10 березня 1985 року у Дніпрі. Дитинство та шкільні роки вона провела в Україні, однак згодом переїхала до Швейцарії разом із родиною. За словами Ігоря Коломойського, рішення про переїзд було пов’язане з бажанням доньки жити більш спокійним життям без постійної охорони та підвищеної уваги.

Вищу освіту Анжеліка здобувала у Женеві. У відкритих джерелах зазначається, що вона навчалася на економічному напрямку в одній із бізнес-шкіл Швейцарії. Після завершення навчання працювала у сфері мистецтва та була пов’язана з діяльністю художньої галереї. На відміну від багатьох дітей великих бізнесменів, вона не стала публічною фігурою та не займала помітних посад у бізнес-структурах батька.

У студентські роки Анжеліка познайомилася з ізраїльським бізнесменом Олегом Бокоєвим. У квітні 2011 року пара одружилася. Весілля відбулося в ізраїльському парку Тимна неподалік Ейлата та стало однією з найгучніших світських подій року серед української бізнес-еліти. На святкування прибули сотні гостей із різних країн світу. За повідомленнями ЗМІ, урочистості коштували кілька мільйонів доларів.

Пізніше шлюб розпався. Про причини розлучення подружжя публічно не повідомлялося. Відомо, що Анжеліка стала матір’ю. У 2020 році з’явилася інформація про народження двох синів, що зробило Ігоря Коломойського дідом.

За даними українських медіа, останніми роками Анжеліка переважно проживає у Женеві та практично не веде публічного життя. Її соціальні мережі закриті або маловідомі широкій аудиторії.

Цікаві факти

Анжеліка Коломойська протягом багатьох років входила до рейтингів найзавидніших наречених України завдяки статкам та впливу своєї родини.

Весілля Анжеліки та Олега Бокоєва проходило в історичній місцевості, яку пов’язують із легендарними копальнями царя Соломона. Серед гостей були представники українського, ізраїльського та швейцарського бізнесу. За інформацією ЗМІ, на святкування гостей доставляли приватними літаками, а розважальну програму забезпечували світові зірки.

На відміну від багатьох спадкоємців великого капіталу, Анжеліка майже не бере участі у світських заходах і рідко з’являється у медіапросторі. Саме тому її фотографії та новини про неї з’являються досить рідко.

У 2021 році США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини, включаючи найближчих родичів. Ця подія привернула додаткову увагу до сім’ї бізнесмена.

Відповіді на питання про персону

Хто така Анжеліка Коломойська?

Анжеліка Коломойська — донька українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Вона здобула освіту у Швейцарії та більшу частину дорослого життя проживає за кордоном. Публічної політичної чи бізнесової діяльності не веде.

Скільки років Анжеліці Коломойській?

Анжеліка народилася 10 березня 1985 року. У 2026 році їй виповнився 41 рік. Інформація про дату народження неодноразово згадувалася у матеріалах про її весілля.

Де живе Анжеліка Коломойська?

За даними ЗМІ, вона проживає у Женеві. Саме там проходило її навчання та частина особистого життя. Публічно вона майже не коментує своє місце проживання.

Хто був чоловіком Анжеліки Коломойської?

Її чоловіком був ізраїльський бізнесмен Олег Бокоєв. Вони одружилися у 2011 році після знайомства під час навчання у Швейцарії. Згодом подружжя розлучилося.

Чому Анжеліка Коломойська рідко з’являється у ЗМІ?

Вона свідомо уникає публічності та не бере участі у політичному чи медійному житті. Більшість відомостей про неї з’являється лише у контексті новин про родину Коломойських. Саме тому достовірної інформації про її діяльність небагато.