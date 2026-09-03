Аня Тейлор-Джой здивувала незвичними вітвертими образами
2026-03-09    167

Аня Тейлор-Джой здивувала незвичними вітвертими образами

Британсько-американська акторка Аня Тейлор-Джой стала героїнею вересневого номера V Magazine, для якого знялася у незвичайних образах, повністю виготовлених із паперу. 30-річна знаменитість позувала у білих і світло-блакитних конструкціях, створених спеціально для глянцевої фотосесії.

Особливістю зйомки стало те, що дизайнерські луки не були зроблені зі звичних для одягу матеріалів. Папір використали для створення всіх основних елементів образів, перетворивши його на сукні та складні декоративні конструкції.

На оприлюднених кадрах Тейлор-Джой демонструє кілька варіантів паперового вбрання. Світла кольорова гама з переважанням білого та блакитного відтінків підкреслює концепцію зйомки, а самі конструкції формують скульптурний силует навколо акторки.

Одним із деталей фотосету став особистий напис, який зробила для доньки її мама. На одному з кадрів поруч з акторкою видно фразу «Я люблю тебе, мій янголе», написану від руки. Таким чином, концептуальна зйомка отримала й особистий сімейний елемент.

Фотографії з проєкту Тейлор-Джой опублікувала у своїх соціальних мережах. Публікація стала одним із матеріалів, якими акторка представила роботу для нового номера американського журналу.

Для Тейлор-Джой поява у V Magazine стала черговою роботою у сфері моди. Акторка регулярно бере участь у глянцевих фотосесіях та з’являється на великих світських заходах, де її образи часто стають предметом уваги преси.

Кар’єру в кіно Тейлор-Джой почала ще підліткою, а міжнародну популярність отримала після ролі Бет Гармон у мінісеріалі «Хід королеви». Проєкт Netflix вийшов у 2020 році та став одним із найуспішніших серіалів платформи. За цю роботу акторка отримала премію «Золотий глобус» у категорії за найкращу жіночу роль у мінісеріалі або телефільмі.

До цього акторка привернула увагу роллю Томасін у фільмі жахів «Відьма» режисера Роберта Еггерса. Після успіху стрічки її кар’єра почала швидко розвиватися, а згодом Тейлор-Джой отримала ролі у великих кінопроєктах.

Серед її відомих робіт також «Емма», «Остання ніч у Сохо», «Меню», «Варяг» та «Фуріоса: Шалений Макс. Сага». Остання стрічка стала приквелом «Шаленого Макса: Дорога гніву», де акторка виконала головну роль Фуріоси.

Тейлор-Джой також неодноразово працювала з модними брендами та ставала обличчям рекламних кампаній. Її співпраця з індустрією моди є частиною публічного образу акторки, яка часто обирає експериментальні силуети та нестандартні матеріали для появ на червоних доріжках.

Незвичайна фотосесія для V Magazine поєднала кінематографічний образ Тейлор-Джой із концептуальним підходом до створення одягу. Водночас паперові конструкції, створені спеціально для зйомки, не є повсякденними речами, а виконують передусім візуальну та художню функцію.

V Magazine, Аня Тейлор-Джой, Голлівуд, Фуріоса, Хід королеви
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