Антициклон Laurent принесе в Україну сонячну погоду до +32

У п’ятницю, 17 липня, в Україні встановиться переважно суха та сонячна погода під впливом антициклону Laurent. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у більшості регіонів країни опади не очікуються, температура повітря вдень становитиме від +25 до +29 градусів, а в окремих областях півдня та Закарпаття повітря прогріється до +32 градусів.

За словами Діденко, антициклон Laurent визначатиме синоптичну ситуацію майже на всій території країни. Завдяки області підвищеного атмосферного тиску переважатиме малохмарна погода без істотних опадів. Винятком стане південний схід, де проходження холодного атмосферного фронту може спричинити локальні грозові дощі.

Найтепліше буде у Закарпатській області та південних регіонах, де денна температура коливатиметься в межах +27…+32 градусів. У центральних та більшості західних областей прогнозують +25…+29 градусів. Найпрохолодніше залишатиметься на північному сході країни, де максимальна температура становитиме +22…+24 градуси.

У столиці 17 липня також прогнозують комфортні погодні умови. За прогнозом синоптикині, у Києві очікується суха сонячна погода без опадів, а денна температура повітря підніметься приблизно до +25 градусів. Суттєвих коливань атмосферного тиску чи сильного вітру не прогнозується.

Попередні розрахунки синоптичних моделей свідчать, що літній характер погоди збережеться і протягом вихідних. У більшості областей пануватиме сонячна погода без істотних опадів, що створить сприятливі умови для відпочинку та проведення заходів просто неба.

Водночас уже в неділю, 19 липня, атмосферна ситуація почне змінюватися. За словами Наталки Діденко, до західних областей наблизиться зона нестійкої погоди, яка принесе грозові дощі. Під час проходження атмосферного фронту місцями можливі інтенсивні зливи, шквали та короткочасне посилення вітру.

Антициклон — це область високого атмосферного тиску, яка зазвичай забезпечує малохмарну погоду та зменшує ймовірність випадіння опадів. У літній період тривалий вплив антициклонів часто супроводжується підвищенням температури повітря та стабільними погодними умовами. Водночас синоптики наголошують, що прогноз може уточнюватися залежно від зміни траєкторії атмосферних фронтів.