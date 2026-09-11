Антибіотики за новими правилами: що зміниться для пацієнтів
2026-11-09    114

Антибіотики за новими правилами: що зміниться для пацієнтів

В Україні посилили правила призначення антибіотиків: препарати дозволено виписувати лише за наявності підтвердженої або обґрунтованої підозри на бактеріальну інфекцію. Нові вимоги передбачають, що лікар не може призначити антибіотик лише на прохання пацієнта без відповідних медичних показань, повідомляє Судово-юридична газета.

У визначених випадках перед початком антибактеріальної терапії проводитимуть бактеріологічне дослідження. Воно має допомогти встановити збудника інфекції та визначити доцільність застосування антибіотика. Такий підхід також дає змогу точніше підібрати препарат залежно від результатів дослідження.

Окремо встановлено правило щодо оцінки вже розпочатого лікування. Через 48–72 години після призначення антибіотика лікар має перевірити ефективність терапії. Якщо бактеріальну інфекцію не підтверджено або препарат не є необхідним, терапію мають переглянути та скасувати відповідний лікарський засіб.

Нові вимоги спрямовані на те, щоб антибактеріальні препарати використовувалися лише тоді, коли вони справді потрібні. Антибіотики не діють на віруси, тому їх застосування при вірусних інфекціях не забезпечує лікувального ефекту. Натомість необґрунтоване використання таких препаратів сприяє формуванню стійкості бактерій до антибіотиків.

Зміни також передбачають можливість використання так званого відстроченого рецепта. Сімейний лікар може призначити антибіотик заздалегідь, але пацієнт починатиме його приймати не одразу, а лише у разі погіршення стану або появи визначених лікарем симптомів. Це дозволяє уникнути непотрібного прийому препарату, коли захворювання може минути без антибактеріальної терапії.

Водночас рішення про початок лікування залишається за медичними показаннями. Пацієнт не повинен самостійно обирати антибіотик, змінювати дозування або припиняти курс без консультації лікаря. Конкретний препарат, його дозу та тривалість терапії визначають залежно від характеру інфекції та стану людини.

Посилення контролю за призначенням антибіотиків пов’язане з глобальною проблемою антимікробної резистентності. Всесвітня організація охорони здоров’я визначає стійкість мікроорганізмів до протимікробних препаратів як одну з ключових загроз для сучасної медицини. Коли бактерії набувають стійкості, інфекції стає складніше лікувати, а стандартні препарати можуть втрачати ефективність.

Для первинної медичної допомоги новий підхід означає більшу роль лікаря у визначенні необхідності антибактеріальної терапії. Відстрочений рецепт водночас залишає можливість швидко розпочати лікування, якщо стан пацієнта відповідатиме заздалегідь визначеним критеріям. Подальша практика має показати, як нові правила вплинуть на кількість необґрунтованих призначень і використання антибіотиків.

антибіотик, антимікробна резистентність, бактеріальна інфекція, відстрочений рецепт, сімейний лікар
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