Антон Вендель: прокурора звільнили після повідомлень про інтимний контент на OnlyFans

Колишнього прокурора Хмельницької обласної прокуратури Антона Венделя звільнили з посади після службового розгляду, який розпочався на тлі повідомлень місцевих медіа про створення ним контенту для платформи OnlyFans, зокрема нібито безпосередньо у службовому кабінеті прокуратури. За інформацією місцевих ЗМІ, до оприлюднення цих фактів чоловік працював у Хмельницькій окружній прокуратурі, а після розголосу був переведений до Летичівської окружної прокуратури, звідки згодом його звільнили.

Публікації місцевих медіа стверджують, що Вендель нібито надсилав співробітницям Хмельницького міськрайонного суду повідомлення інтимного характеру, а також відеозаписи зі свого акаунта на платформі OnlyFans. За твердженням журналістів, частина цих матеріалів була записана безпосередньо у службовому кабінеті прокуратури під час виконання службових обов’язків.

Розголос навколо ситуації виник після звернення до генерального прокурора з вимогою перевірити викладені у публікаціях факти. Після цього, як повідомляють місцеві медіа, прокурора спочатку перевели до іншого підрозділу — Летичівської окружної прокуратури, а пізніше припинили з ним службові відносини.

Офіційних повідомлень про результати службового розслідування або дисциплінарного провадження щодо Антона Венделя станом на момент підготовки матеріалу не оприлюднено. Також не повідомлялося про відкриття кримінального провадження у зв’язку з оприлюдненими обставинами. Водночас інформація про звільнення посадовця отримала широке поширення у регіональному інформаційному просторі.

Платформа OnlyFans працює за моделлю платного доступу до авторського контенту та використовується творцями різних напрямів, хоча найбільшу популярність здобула завдяки матеріалам для дорослої аудиторії. Водночас українське законодавство не містить прямої заборони для державних службовців користуватися подібними сервісами, однак від представників органів прокуратури вимагається дотримання професійної етики, правил службової поведінки та недопущення дій, які можуть завдати шкоди авторитету прокуратури.

Історія привернула увагу також через місце ймовірного створення контенту. Якщо інформація про запис відео у службовому приміщенні підтвердиться офіційно, це може стати предметом окремої оцінки з точки зору дотримання службової дисципліни та використання державного майна під час виконання посадових обов’язків.