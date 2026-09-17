Антон Ковальський: біографія та цікаві факти про в.о. Генпрокурора України

Антон Ковальський — український прокурор, який 17 вересня 2026 року став виконувачем обов’язків генерального прокурора України. До цього він очолював Хмельницьку обласну прокуратуру, а раніше керував Чернівецькою обласною прокуратурою та працював у прокуратурі Вінницької області. Ковальський працює в органах прокуратури з 2011 року та за роки кар’єри обіймав посади від старшого слідчого до керівника обласної прокуратури. Його призначення на найвищу посаду в системі прокуратури відбулося після звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Відповідне рішення щодо Ковальського президент Володимир Зеленський оформив указом №946/2026.

Біографія

Антон Анатолійович Ковальський родом із Вінниці. У відкритих офіційних документах точна дата його народження не розголошується: у деклараціях НАЗК вона позначена як конфіденційна інформація. Водночас українські медіа у 2026 році повідомляли, що Ковальському 42 роки.

Юридичну освіту Ковальський здобув у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Юридичний факультет університету вказує його серед своїх випускників 2008 року та зазначає, що після навчання він працював у системі прокуратури.

Кар’єру в органах прокуратури Ковальський розпочав у 2011 році. Упродовж наступних років він працював на різних посадах у прокуратурі Вінницької області, поступово перейшовши від слідчої роботи до керівних посад. Серед іншого, він був старшим слідчим, працював прокурором, очолював структурні підрозділи та згодом став заступником керівника Вінницької обласної прокуратури.

У вересні 2020 року Ковальський став заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. На цій посаді він перебував до жовтня 2021 року. Дані електронних декларацій також підтверджують, що у 2020–2021 роках він працював у керівництві прокуратури Вінницької області.

У листопаді 2021 року Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. На цій посаді він працював до переходу на керівну посаду в Хмельницькій області у 2025 році. Чернівецький національний університет також зазначає його як керівника Чернівецької обласної прокуратури до 2025 року.

Під час роботи на Буковині одним із напрямів, на якому прокуратура робила акцент, була протидія контрабанді. Після призначення Ковальського керівником Хмельницької обласної прокуратури регіональна прокуратура повідомляла, що за попередній рік у Чернівецькій області було припинено діяльність 12 злочинних угруповань, а у провадженнях щодо злочинів проти функціонування економіки забезпечено відшкодування понад 39 млн грн.

З 1 липня 2025 року Антон Ковальський очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. На цю посаду його призначили за рекомендацією Ради прокурорів України та відповідно до наказу генерального прокурора. Ковальський змінив Ігоря П’ятковського, який до цього керував прокуратурою області.

На посаді керівника Хмельницької обласної прокуратури Ковальський продовжував працювати у 2026 році. Його повноваження керівника області підтверджувалися також даними державних реєстрів та декларацією НАЗК за 2025 рік, поданою у березні 2026 року.

У вересні 2026 року кар’єра Ковальського вийшла на загальнонаціональний рівень. Після відставки та звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора українські медіа повідомляли, що Ковальський є серед кандидатів на посаду керівника Офісу генерального прокурора. 15 вересня «Українська правда» з посиланням на джерела писала, що серед основних кандидатів розглядали Ковальського та керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Валерія Прихожанова.

17 вересня Володимир Зеленський підписав указ №946/2026, яким поклав на Антона Ковальського виконання обов’язків генерального прокурора України. Таким чином, Ковальський отримав повноваження керівника Офісу генерального прокурора на період, коли посада генерального прокурора залишається вакантною. Про призначення повідомили українські ЗМІ з посиланням на текст президентського указу.

Цікаві факти

Антон Ковальський став керівником прокуратури одразу в кількох регіонах. До призначення виконувачем обов’язків генерального прокурора він працював у прокуратурах Вінницької, Чернівецької та Хмельницької областей. Таким чином, його професійна біографія охоплює як слідчу роботу, так і управління прокуратурами обласного рівня.

Ковальський є випускником юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 2008 року. Університет окремо згадує його серед випускників, які працювали керівниками органів прокуратури.

Відомості про родину Ковальського містяться в його електронній декларації. У документі за 2025 рік зазначені дружина Оксана Ковальська, син Володимир та донька Олександра. Саме декларація є підтвердженням цих даних, тоді як детальної публічної інформації про приватне життя сім’ї небагато.

Декларація Ковальського за 2025 рік також містить інформацію про доходи членів його сім’ї та майновий стан. Зокрема, сам прокурор задекларував 1 227 831 грн заробітної плати від Чернівецької обласної прокуратури та 1 273 789 грн від Хмельницької обласної прокуратури. Його дружина вказала 3 552 364 грн доходу від підприємницької діяльності.

У декларації Ковальський вказав користування орендованим житлом у Хмельницькому та Чернівцях. Також документ містить інформацію про автомобіль Nissan Qashqai 2019 року випуску, власницею якого зазначена його дружина. Ці відомості стосуються саме деклараційного періоду 2025 року.

Окремий інтерес становить кадровий контекст його призначення. Безпосередньо перед призначенням Ковальського виконувачем обов’язків генерального прокурора ЗМІ повідомляли, що після звільнення Руслана Кравченка управлінські функції в Офісі генерального прокурора тимчасово здійснював його заступник Максим Крим. 17 вересня ситуація змінилася після указу президента щодо Ковальського.

Призначення Ковальського відбулося після кадрових змін на чолі прокуратури. 14 вересня 2026 року президент відсторонив Руслана Кравченка від посади, а 15 вересня Верховна Рада підтримала його звільнення. Того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генерального прокурора.

Відповіді на питання про Антона Ковальського

Хто такий Антон Ковальський?

Антон Анатолійович Ковальський — український прокурор, який тривалий час працює в системі прокуратури. До вересня 2026 року він очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. 17 вересня президент Володимир Зеленський поклав на нього виконання обов’язків генерального прокурора України.

Скільки років Антону Ковальському?

У вересні 2026 року українські ЗМІ повідомляли, що Антону Ковальському 42 роки. Точна дата народження у відкритій декларації НАЗК не вказана, оскільки відповідне поле містить позначку про конфіденційну інформацію. Тому конкретний день і місяць народження без додаткового підтвердження називати не варто.

Де працював Антон Ковальський?

Професійний шлях Ковальського пов’язаний із прокуратурами Вінницької, Чернівецької та Хмельницької областей. Із листопада 2021 року він очолював Чернівецьку обласну прокуратуру, а з 1 липня 2025 року — Хмельницьку обласну прокуратуру. До керівництва обласними прокуратурами він працював на посадах слідчого, прокурора та заступника керівника прокуратури.

Коли Антон Ковальський став виконувачем обов’язків генерального прокурора?

17 вересня 2026 року президент Володимир Зеленський підписав указ №946/2026 про покладення на Антона Ковальського виконання обов’язків генерального прокурора України. Призначення відбулося після звільнення Руслана Кравченка з посади. До цього Ковальський очолював Хмельницьку обласну прокуратуру.

Хто дружина Антона Ковальського і чи є у нього діти?

Відповідно до декларації НАЗК за 2025 рік, дружину Антона Ковальського звати Оксана Іванівна Ковальська. У декларації також зазначені його син Володимир та донька Олександра. Інші подробиці приватного життя родини у надійних відкритих джерелах висвітлені обмежено.