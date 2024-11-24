Анналена Бербок розлучається з чоловіком

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок розлучається зі своїм чоловіком, PR-менеджером Даніелем Холефляйшем через 17 років спільного життя. Про це повідомила Bild з посиланням на їхню спільну заяву.

“Деякий час тому ми разом вирішили, що ми більше не пара. Щоб уникнути можливих спекуляцій: нових партнерів немає. Найважливішим для нас залишається турбота про те, щоб наші дві дочки могли рости у світі та любові. Тому ми продовжуємо жити в нашому спільному. будинку в Потсдамі”, – йдеться у ньому.

Бербок та Холефляйш познайомилися близько 20 років тому під час роботи у партії “зелених”.

Як пише Bild, Бербок робила кар’єру, а її чоловік займався будинком та дітьми. У них дві дочки – 9 та 13 років.