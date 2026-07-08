Анна Трінчер: біографія та цікаві факти про українську співачку

Анна Трінчер — українська співачка, акторка, блогерка та телеведуча, яка здобула популярність ще в підлітковому віці. Широкій аудиторії вона стала відома після участі у вокальних телевізійних проєктах і ролі в молодіжному серіалі «Школа». Згодом артистка побудувала успішну музичну кар’єру, випустивши низку популярних пісень, які набрали мільйони переглядів на цифрових платформах. Окрім творчості, Трінчер активно веде соціальні мережі, бере участь у благодійних ініціативах та рекламних кампаніях. Її особисте життя та професійна діяльність регулярно стають темою обговорення у медіа.

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Біографія

Анна Леонідівна Трінчер народилася 3 серпня 2001 року в Києві.

Музичними заняттями вона почала займатися ще в дитинстві. Одним із перших серйозних етапів її творчої кар’єри стала участь у дитячому пісенному конкурсі «Голос. Діти», де вона привернула увагу глядачів своїм вокалом.

У 2015 році Анна представляла Україну на міжнародному дитячому конкурсі «Дитяче Євробачення» з піснею «Почни з себе». Хоча перемогу вона не здобула, виступ став важливим кроком у розвитку її кар’єри.

Згодом Трінчер почала активно працювати як акторка. Найбільшу популярність їй принесла роль Нати у молодіжному телесеріалі «Школа», який став одним із найрейтинговіших українських телевізійних проєктів кінця 2010-х років.

Паралельно Анна розвивала сольну музичну кар’єру. Вона випустила десятки синглів, серед яких «Бар за баром», «По губам», «Лише ти», «Не знаю», «Колоски» та інші. Багато композицій потрапляли до музичних чартів і набирали мільйони прослуховувань на стримінгових сервісах.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України артистка зосередилася на україномовному репертуарі, бере участь у благодійних концертах і підтримує збори коштів для українських військових та постраждалих від війни.

Крім музики, Анна є однією з найпопулярніших українських інфлюенсерок. Вона активно веде Instagram, YouTube та інші соціальні мережі, де ділиться творчими проєктами та особистими історіями.

Цікаві факти

Однією з найобговорюваніших тем у медіа стало особисте життя Анни Трінчер. У 2022 році вона одружилася з блогером Олександром Волошиним. Весілля широко висвітлювалося у ЗМІ та соціальних мережах.

У 2023 році подружжя офіційно повідомило про розлучення. Обоє публічно заявляли, що рішення було спільним, а після розриву кожен зосередився на власному розвитку.

Анна неодноразово відкрито розповідала про роботу з психологом та боротьбу із тривожністю. Вона наголошує на важливості турботи про психічне здоров’я та ділиться власним досвідом із підписниками.

Співачка регулярно бере участь у фотосесіях для українських брендів, рекламних кампаніях та телевізійних шоу. Вона також активно працює над створенням нового музичного матеріалу та концертних програм.

Попри популярність, Трінчер неодноразово ставала об’єктом критики у соціальних мережах через відверті образи, висловлювання або публічність особистого життя. Сама артистка неодноразово заявляла, що вважає відкритість частиною своєї професії.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Анні Трінчер?

Анна Трінчер народилася 3 серпня 2001 року. Її вік залежить від поточної дати. Вона належить до покоління молодих українських артистів, які розпочали кар’єру ще у підлітковому віці.

Чим прославилася Анна Трінчер?

Співачка стала відомою після участі у телевізійних музичних проєктах та виступу на «Дитячому Євробаченні». Загальнонаціональну популярність їй принесла роль у серіалі «Школа», після чого вона успішно розвиває музичну кар’єру.

Хто був чоловіком Анни Трінчер?

Чоловіком Анни був український блогер Олександр Волошин. Пара офіційно одружилася у 2022 році, однак у 2023 році повідомила про розлучення. Після цього кожен продовжив власну професійну діяльність.

Чи є у Анни Трінчер діти?

У відкритих джерелах відсутня інформація про дітей Анни Трінчер. Співачка переважно зосереджується на творчості, розвитку музичної кар’єри та власних проєктах.

Де можна стежити за Анною Трінчер?

Артистка активно веде сторінки в Instagram, YouTube, TikTok та інших соціальних мережах. Саме там вона публікує новини про концерти, нові пісні, фотосесії, творчі проєкти та особисті моменти життя.