Анна Сопілко: модель із Миколаєва взяла участь у показі Dolce & Gabbana Alta Moda

Українська модель із Миколаєва Анна Сопілко стала учасницею показу колекції високої моди Dolce & Gabbana Alta Moda 2026, який цього тижня відбувся в італійській Таорміні на острові Сицилія. Шоу стало однією з головних подій світового календаря haute couture, а серед моделей, які вийшли на подіум, також дебютувала Леоні Кассель — донька акторів Моніки Беллуччі та Венсана Касселя.

Анна Сопілко повідомила про свою участь у показі на сторінках у соціальних мережах, опублікувавши фотографії з подіуму. Її професійна кар’єра розпочалася в миколаївському модельному агентстві Legend Models, яке спеціалізується на підготовці моделей для міжнародного ринку. Для агентства це вже не перший вихід вихованок на покази Dolce & Gabbana: у 2017 році в Alta Moda брала участь ще одна українська модель — Вікторія Веднікова.

Колекцію Alta Moda 2026 дизайнери Доменіко Дольче та Стефано Габбана присвятили міфології, природі та культурній спадщині Сицилії. Центральною ідеєю показу став образ сицилійської жінки як богині, що поєднує силу природи, історію та традиції острова. Жіночий показ відбувся у ботанічному парку Radicepura — одному з найвідоміших ландшафтних комплексів Сицилії, де також знімали окремі сцени фільму «Хрещений батько. Частина II».

Формат Alta Moda залишається закритою подією для обмеженого кола клієнтів бренду та представників світової модної індустрії. Протягом трьох днів Dolce & Gabbana презентував колекції високої ювелірної майстерності, жіночої haute couture та чоловічої Alta Sartoria. Для кожної презентації було обрано окрему історичну або культурну локацію Таорміни та її околиць.

Особливу увагу міжнародних медіа цього року привернув дебют на подіумі 16-річної Леоні Кассель, молодшої доньки Моніки Беллуччі та Венсана Касселя. Її перша участь у показі Dolce & Gabbana стала однією з найбільш обговорюваних подій модного сезону. Водночас присутність української моделі підтверджує збереження позицій українських представників у світовій fashion-індустрії попри складні умови останніх років.

Українські моделі регулярно працюють із провідними міжнародними брендами, серед яких Dolce & Gabbana, Dior, Chanel, Valentino, Saint Laurent та Louis Vuitton. Для молодих моделей участь у показах Alta Moda вважається одним із найпрестижніших досягнень у професійній кар’єрі, оскільки колекції haute couture демонструються обмеженому колу клієнтів і формують імідж модних будинків.

Для Миколаєва участь Анни Сопілко у показі стала ще одним прикладом міжнародного визнання представників міста у сфері культури та мистецтва. Раніше міжнародну нагороду PhEST International Award 2026 отримав фотограф Сергій Мельниченко, що також привернуло увагу до творчої спільноти регіону. Участь українських моделей у світових показах залишається важливою складовою інтеграції національної fashion-індустрії до глобального ринку.