Анна Ніконова: біографія та цікаві факти про Міс Всесвіт Україна 2026
2026-02-07    83

Анна Ніконова: біографія та цікаві факти про Міс Всесвіт Україна 2026

Анна Ніконова — українська психологиня, модель та переможниця національного конкурсу «Міс Всесвіт Україна 2026». Саме вона представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Miss Universe, який відбудеться восени 2026 року в Пуерто-Рико. Перемога Ніконової привернула увагу не лише через її модельні дані, а й завдяки освіті, професійній діяльності та соціальним поглядам. Вона поєднує академічну підготовку, досвід у сфері освіти та участь у громадських проєктах. Після оголошення результатів конкурсу Анна стала однією з найобговорюваніших молодих українок у медіапросторі.

Біографія

Анна Ніконова народилася у Києві. Вона виросла у багатодітній родині, де разом із нею виховувалися дев’ятеро братів і сестер. Серед них є сестра-близнючка. Родина приділяла значну увагу освіті та розвитку дітей.

Після закінчення школи Анна обрала напрям психології та освіти. Вона здобувала вищу освіту у Кембриджському університеті, де навчалася за програмою магістратури в галузі освітньої психології. На момент здобуття титулу «Міс Всесвіт Україна 2026» вона завершувала навчання та працювала над магістерською дисертацією.

Паралельно з навчанням Ніконова почала працювати координаторкою міжнародних партнерств в Освітньому холдингу А+, який займається розвитком сучасної освіти в Україні. У своїй роботі вона бере участь у розвитку міжнародної співпраці та впровадженні нових освітніх підходів.

У липні 2026 року журі конкурсу «Міс Всесвіт Україна» одностайно обрало Анну Ніконову переможницею національного відбору. Вона отримала право представляти Україну на міжнародному фіналі Miss Universe, який має відбутися у листопаді 2026 року в Пуерто-Рико. Після перемоги Анна заявила, що хоче використати конкурс як платформу для популяризації української освіти та підтримки дітей.

З дитинства Анна займалася вокалом, брала участь у музичних конкурсах і фестивалях, де ставала лауреаткою та володаркою Гран-прі. Також вона захоплювалася художньою гімнастикою, а згодом спробувала себе у модельній сфері. Вільно володіє англійською мовою.

Цікаві факти

Анна Ніконова є донькою київського підприємця та девелопера Ігоря Ніконова, який заснував компанію KAN Development та є співзасновником Освітнього холдингу А+. Водночас у своїх публічних виступах вона наголошує на власному професійному шляху та бажанні реалізовуватися у сфері психології й освіти.

Після перемоги в конкурсі Анна зазначила, що для неї титул — це не лише про красу, а й про можливість говорити про майбутнє українських дітей та розвиток системи освіти. Вона планує працювати за спеціальністю освітнього психолога та брати участь у проєктах, спрямованих на підтримку молодого покоління.

На відміну від багатьох конкурсанток, Анна не була широко відомою у модельному бізнесі до перемоги. Організатори конкурсу відзначили її академічні досягнення, знання іноземних мов, комунікаційні навички та активну громадянську позицію.

Станом на липень 2026 року у відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про сімейний стан Анни Ніконової. Вона також не розкриває деталей особистого життя, тому відомості про чоловіка чи дітей відсутні.

Відповіді на питання про персону

Хто така Анна Ніконова?

Анна Ніконова — українська психологиня, модель та переможниця конкурсу «Міс Всесвіт Україна 2026». Вона представлятиме Україну на міжнародному конкурсі Miss Universe. Окрім модельної діяльності, працює у сфері освіти та міжнародного партнерства.

Скільки років Анні Ніконовій?

На момент здобуття титулу «Міс Всесвіт Україна 2026» Анні Ніконовій було 22 роки. Цей вік підтвердили організатори конкурсу під час оголошення результатів національного відбору.

Де навчалася Анна Ніконова?

Вона здобувала магістерську освіту в Кембриджському університеті за напрямом освітньої психології. Під час навчання займалася дослідженнями у сфері сучасної освіти та психології розвитку дітей.

Чи є інформація про особисте життя Анни Ніконової?

Станом на сьогодні Анна не коментує своє особисте життя. У відкритих джерелах немає підтверджених даних про її чоловіка, дітей чи романтичні стосунки. Вона зосереджується на професійній діяльності та підготовці до міжнародного конкурсу.

Чим Анна Ніконова займається поза конкурсами краси?

Вона працює у сфері освіти, володіє англійською мовою, у дитинстві займалася вокалом та художньою гімнастикою. Також Анна бере участь у міжнародних освітніх проєктах і планує розвивати кар’єру освітньої психологині.

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