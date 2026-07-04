Анна Нетребко: біографія та цікаві факти про оперну співачку
2026-04-07    127

Анна Нетребко: біографія та цікаві факти про оперну співачку

Анна Нетребко — одна з найвідоміших оперних співачок сучасності, яка протягом двох десятиліть виступає на провідних сценах світу. Її репертуар охоплює десятки партій у класичних операх, а записи неодноразово очолювали музичні чарти. Водночас кар’єра артистки неодноразово опинялася в центрі суспільної уваги через політичні дискусії та скасування концертів після початку повномасштабної війни Росії проти України. Попри це, Нетребко продовжує виступати у низці європейських театрів і концертних залів. Нижче зібрано основні факти про її біографію, кар’єру та найбільш відомі події, пов’язані з її ім’ям.

Біографія

Анна Юріївна Нетребко народилася 18 вересня 1971 року в Краснодарі (РРФСР, СРСР).

Після закінчення школи вступила до Санкт-Петербурзької державної консерваторії імені Миколи Римського-Корсакова, де навчалася у класі професорки Тамари Новиченко.

Ще під час навчання Нетребко стала лауреаткою Міжнародного конкурсу вокалістів імені Михайла Глінки. Перемога відкрила їй можливість працювати в Маріїнському театрі, де художній керівник Валерій Гергієв запросив молоду співачку до трупи.

У 1994 році Анна Нетребко дебютувала на сцені Маріїнського театру в опері «Весілля Фігаро». Уже наприкінці 1990-х років вона почала активно гастролювати за межами Росії.

Міжнародне визнання прийшло після виступів у Сан-Франциській опері, Метрополітен-опера в Нью-Йорку, Віденській державній опері, Лондонській королівській опері Ковент-Гарден, міланському театрі Ла Скала, Паризькій національній опері та Зальцбурзькому фестивалі.

У 2006 році співачка отримала громадянство Австрії, зберігши російське громадянство. Значну частину професійної діяльності вона здійснює саме в Європі.

За роки кар’єри Нетребко виконала провідні партії у творах Джузеппе Верді, Джакомо Пуччіні, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковського, Гаетано Доніцетті, Вінченцо Белліні та інших композиторів. Вона є лауреаткою численних міжнародних музичних премій, а також неодноразово входила до рейтингів найвідоміших оперних виконавців світу.

Цікаві факти

Анна Нетребко неодноразово ставала учасницею суспільних дискусій через свої контакти з представниками російської влади. У різні роки вона брала участь у публічних заходах за участю президента РФ Володимира Путіна та підтримувала окремі державні культурні проєкти.

У 2014 році широкий резонанс викликала публікація фотографій, на яких співачка передавала кошти оперному театру в Донецьку в присутності представника підтримуваних Росією збройних формувань. Після цього її діяльність неодноразово ставала предметом суспільної критики.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році низка театрів, зокрема Метрополітен-опера, припинили співпрацю зі співачкою. Керівництво театру заявило, що очікує від російських артистів чіткої позиції щодо війни.

У березні 2022 року Нетребко оприлюднила заяву, в якій засудила війну та зазначила, що не є членом жодної політичної партії. Водночас вона повідомила, що не вважає правильним змушувати митців робити політичні заяви. Попри це, частина концертів артистки залишилася скасованою, тоді як низка європейських театрів згодом поновила співпрацю з нею.

Особисте життя співачки також перебувало у центрі уваги ЗМІ. У 2015 році вона одружилася з азербайджанським тенором Юсіфом Ейвазовим. Раніше перебувала у стосунках з уругвайським баритоном Ервіном Шроттом, від якого має сина Тьяго. У 2024 році стало відомо про завершення шлюбу Нетребко та Ейвазова.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Анні Нетребко?

Анна Нетребко народилася 18 вересня 1971 року. Її вік змінюється щороку залежно від дати. Актуальний вік можна визначити, виходячи з дати народження.

Де народилася Анна Нетребко?

Співачка народилася у Краснодарі. Саме там минули її дитячі роки, після чого вона переїхала до Санкт-Петербурга для навчання у консерваторії.

Де працювала Анна Нетребко?

Першим великим театром у її кар’єрі став Маріїнський театр. Згодом вона регулярно виступала на сценах Метрополітен-опера, Віденської державної опери, Ла Скала, Ковент-Гарден, Паризької національної опери та інших провідних театрів світу.

Хто був чоловіком Анни Нетребко?

У 2015 році співачка одружилася з азербайджанським оперним співаком Юсіфом Ейвазовим. У 2024 році вони повідомили про розлучення. До цього Нетребко перебувала у стосунках із Ервіном Шроттом.

Чому ім’я Анни Нетребко часто згадується у ЗМІ?

Окрім успішної оперної кар’єри, увагу медіа привертають її публічні заяви, виступи на міжнародних сценах та наслідки політичних дискусій після початку повномасштабної війни Росії проти України. Через це окремі театри припиняли або поновлювали співпрацю зі співачкою.

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