Анна Неплях закрутила новий роман і заговорила про можливі заручини

Українська модель і «Міс Україна Всесвіт-2021» Анна Неплях підтвердила, що перебуває у нових стосунках, заявивши про роман із чоловіком, з яким зустрічається близько півтора місяця, під час інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром» у грудні 2025 року. За словами моделі, вона вперше публічно розповіла про нове кохання, водночас відмовившись називати ім’я обранця, попри активні чутки в мережі щодо ймовірного бізнесмена, з яким її пов’язують користувачі соцмереж.

Неплях зазначила, що знайомство з чоловіком відбулося через застосунок для знайомств, після чого спілкування швидко перейшло у романтичні стосунки. Вона розповіла, що пара знала одне одного ще раніше, однак безпосередній контакт відбувся лише після «матчу» в застосунку, і відтоді вони підтримують постійний зв’язок. Модель підкреслила, що роман розвивається стрімко, а її обранець уже дав їй ключ від своєї квартири, після чого вона поступово переїжджає до нього.

За словами Неплях, нові стосунки суттєво змінили її повсякденний ритм, оскільки вона проводить більшість вільного часу з партнером і рідше планує зустрічі з друзями. Вона також зазначила, що нещодавно повернулася з поїздки до США, після чого повністю зосередилася на особистому житті. У публічних заявах модель описує свій стан як емоційно стабільний і наголошує, що відчуває сильну закоханість.

Окремо Неплях прокоментувала чутки, які пов’язують її з 39-річним бізнесменом, однак відмовилася підтверджувати або спростовувати цю інформацію. Вона підкреслила, що не планує розкривати особу партнера до моменту можливих заручин, додавши, що вже обговорювала з ним майбутнє весілля та вибір обручки. За її словами, чоловік цікавився її вподобаннями щодо дизайну прикраси, що стало приводом для розмов про потенційне освідчення.

У медіапросторі навколо особистого життя моделі останніми місяцями зберігається підвищена увага, однак Неплях наголошує, що намагається не коментувати непідтверджені припущення та зосереджується на власних стосунках. Водночас вона підтверджує, що роман розвивається активно і може мати продовження у форматі офіційних заручин.