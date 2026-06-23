Анна Кошмал: біографія та цікаві факти про українську акторку

Анна Кошмал — українська акторка театру і кіно, яка здобула широку популярність завдяки ролі Жені Ковальової у серіалі «Свати». Вона належить до покоління українських артистів, які розпочали кар’єру ще в підлітковому віці та змогли закріпитися в індустрії на багато років. Крім акторської діяльності, Кошмал займалася танцями та вокалом. За роки кар’єри вона зіграла десятки ролей у телевізійних серіалах і художніх фільмах. Її ім’я регулярно входить до переліку найвідоміших українських телевізійних акторок.

Біографія

Анна Сергіївна Кошмал народилася 22 жовтня 1994 року в Києві. Її батько був військовим, а мати працювала вчителькою. У сім’ї також є старший брат.

З раннього дитинства Анна займалася творчістю. Вона відвідувала хореографічні гуртки, вивчала балет, бальні та спортивні танці. Також майбутня акторка навчалася вокалу та відвідувала музичну школу.

У 2010 році Кошмал вступила до Київського естрадно-циркового училища, де навчалася на музичному факультеті. Саме під час навчання її помітили кастинг-директори популярного серіалу «Свати».

У 2011 році, у 16-річному віці, Анна отримала роль Жені Ковальової у п’ятому сезоні серіалу «Свати». Саме цей проєкт став для неї проривом і приніс загальноукраїнську популярність. За цю роль акторка двічі номінувалася на телевізійну премію «Телетріумф».

Після успіху в «Сватах» Кошмал продовжила активно зніматися в кіно та на телебаченні. Серед найвідоміших проєктів за її участю — «Сашка», «Село на мільйон», «Господиня», «Будиночок на щастя», «Скажене весілля» та інші.

Окрім акторської роботи, Анна брала участь у дубляжі та озвучуванні фільмів. Вона також неодноразово працювала над музичними композиціями для телевізійних проєктів.

Цікаві факти

Анна Кошмал стала професійною акторкою без попереднього театрального досвіду. На момент затвердження у «Свати» вона ще навчалася в училищі та не мала великого досвіду роботи перед камерою.

Одним із її головних захоплень у дитинстві були танці. Майбутня акторка понад десять років займалася різними танцювальними напрямками, включаючи балет та спортивні танці.

За роль у серіалі «Сашка» Кошмал була номінована на телевізійну премію «Телезірка». Цей проєкт став одним із найуспішніших у її кар’єрі після «Сватів».

У відкритих джерелах міститься інформація, що акторка перебуває у шлюбі. Також повідомляється про народження сина Михайла у 2018 році.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Кошмал неодноразово висловлювала підтримку Україні та брала участь в інформаційних кампаніях на підтримку українців.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Анні Кошмал?

Анна Кошмал народилася 22 жовтня 1994 року в Києві. Вона належить до покоління українських акторів, які стали популярними ще в юному віці. Її кар’єра на телебаченні триває з 2011 року.

Чим відома Анна Кошмал?

Найбільшу популярність акторці принесла роль Жені Ковальової у серіалі «Свати». Саме після цього проєкту вона стала відомою широкій аудиторії. Пізніше Анна успішно продовжила кар’єру в інших серіалах та фільмах.

Яка освіта у Анни Кошмал?

Акторка навчалася у Київському державному училищі естрадного та циркового мистецтва. До вступу вона активно займалася музикою та хореографією. Освіта допомогла їй отримати перші професійні ролі.

Чи є у Анни Кошмал діти?

У відкритих джерелах зазначено, що у 2018 році акторка народила сина Михайла. Інформацію про особисте життя вона зазвичай коментує обмежено. Більшість публічної уваги зосереджена на її професійній діяльності.

Який зріст Анни Кошмал?

Згідно з відкритими біографічними даними, зріст акторки становить близько 167 сантиметрів. Ця інформація наводиться у кількох профільних базах даних про акторів.