Анна Кошмал: біографія та цікаві факти про українську акторку
2026-23-06    169

Анна Кошмал: біографія та цікаві факти про українську акторку

Анна Кошмал — українська акторка театру і кіно, яка здобула широку популярність завдяки ролі Жені Ковальової у серіалі «Свати». Вона належить до покоління українських артистів, які розпочали кар’єру ще в підлітковому віці та змогли закріпитися в індустрії на багато років. Крім акторської діяльності, Кошмал займалася танцями та вокалом. За роки кар’єри вона зіграла десятки ролей у телевізійних серіалах і художніх фільмах. Її ім’я регулярно входить до переліку найвідоміших українських телевізійних акторок.

Біографія

Анна Сергіївна Кошмал народилася 22 жовтня 1994 року в Києві. Її батько був військовим, а мати працювала вчителькою. У сім’ї також є старший брат.

З раннього дитинства Анна займалася творчістю. Вона відвідувала хореографічні гуртки, вивчала балет, бальні та спортивні танці. Також майбутня акторка навчалася вокалу та відвідувала музичну школу.

У 2010 році Кошмал вступила до Київського естрадно-циркового училища, де навчалася на музичному факультеті. Саме під час навчання її помітили кастинг-директори популярного серіалу «Свати».

У 2011 році, у 16-річному віці, Анна отримала роль Жені Ковальової у п’ятому сезоні серіалу «Свати». Саме цей проєкт став для неї проривом і приніс загальноукраїнську популярність. За цю роль акторка двічі номінувалася на телевізійну премію «Телетріумф».

Після успіху в «Сватах» Кошмал продовжила активно зніматися в кіно та на телебаченні. Серед найвідоміших проєктів за її участю — «Сашка», «Село на мільйон», «Господиня», «Будиночок на щастя», «Скажене весілля» та інші.

Окрім акторської роботи, Анна брала участь у дубляжі та озвучуванні фільмів. Вона також неодноразово працювала над музичними композиціями для телевізійних проєктів.

Цікаві факти

Анна Кошмал стала професійною акторкою без попереднього театрального досвіду. На момент затвердження у «Свати» вона ще навчалася в училищі та не мала великого досвіду роботи перед камерою.

Одним із її головних захоплень у дитинстві були танці. Майбутня акторка понад десять років займалася різними танцювальними напрямками, включаючи балет та спортивні танці.

За роль у серіалі «Сашка» Кошмал була номінована на телевізійну премію «Телезірка». Цей проєкт став одним із найуспішніших у її кар’єрі після «Сватів».

У відкритих джерелах міститься інформація, що акторка перебуває у шлюбі. Також повідомляється про народження сина Михайла у 2018 році.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Кошмал неодноразово висловлювала підтримку Україні та брала участь в інформаційних кампаніях на підтримку українців.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Анні Кошмал?

Анна Кошмал народилася 22 жовтня 1994 року в Києві. Вона належить до покоління українських акторів, які стали популярними ще в юному віці. Її кар’єра на телебаченні триває з 2011 року.

Чим відома Анна Кошмал?

Найбільшу популярність акторці принесла роль Жені Ковальової у серіалі «Свати». Саме після цього проєкту вона стала відомою широкій аудиторії. Пізніше Анна успішно продовжила кар’єру в інших серіалах та фільмах.

Яка освіта у Анни Кошмал?

Акторка навчалася у Київському державному училищі естрадного та циркового мистецтва. До вступу вона активно займалася музикою та хореографією. Освіта допомогла їй отримати перші професійні ролі.

Чи є у Анни Кошмал діти?

У відкритих джерелах зазначено, що у 2018 році акторка народила сина Михайла. Інформацію про особисте життя вона зазвичай коментує обмежено. Більшість публічної уваги зосереджена на її професійній діяльності.

Який зріст Анни Кошмал?

Згідно з відкритими біографічними даними, зріст акторки становить близько 167 сантиметрів. Ця інформація наводиться у кількох профільних базах даних про акторів.

Анна Кошмал, Анна Кошмал Instagram, Анна Кошмал біографія, Анна Кошмал вік, Анна Кошмал діти, Анна Кошмал зріст, Анна Кошмал чоловік, Будиночок на щастя, Женя Ковальова, Київ, Сашка, Свати, Скажене весілля, Телетріумф, українська акторка
Останні новини
У Полтаві повідомляють про порожні полиці в супермаркетах

У Полтаві повідомляють про порожні полиці в супермаркетах
Жителі Полтави почали повідомляти про дефіцит окремих товарів у супермаркетах читать далее
23-06, 13:56
Лавров заявив про готовність РФ захищати Білорусь з використання ядерки

Лавров заявив про готовність РФ захищати Білорусь з використання ядерки
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова читать далее
23-06, 13:47
НБУ визнав директора АТ «Укрпошта» Смілянського непрофпридатним для фінпослуг

НБУ визнав директора АТ «Укрпошта» Смілянського непрофпридатним для фінпослуг
Національний банк України визнав генерального директора АТ «Укрпошта» Ігоря Смілянського читать далее
23-06, 13:43
Єгор Голубов: біографія та цікаві факти про керівника патрульної поліції Києва

Єгор Голубов: біографія та цікаві факти про керівника патрульної поліції Києва
Єгор Голубов — український поліцейський, який у 2026 році очолив читать далее
23-06, 10:46
У ЄС обмежать готівкові платежі сумою до 10 тисяч євро

У ЄС обмежать готівкові платежі сумою до 10 тисяч євро
Європейський Союз запровадить єдиний ліміт у 10 тисяч євро на читать далее
23-06, 10:43
Ветеран праці в Україні: які пільги можна отримати

Ветеран праці в Україні: які пільги можна отримати
Статус ветерана праці в Україні продовжує діяти у 2026 році, читать далее
23-06, 10:06
Алжир обіграв Йорданію та зберіг шанси на плейоф ЧС-2026

Алжир обіграв Йорданію та зберіг шанси на плейоф ЧС-2026
Збірна Алжиру 23 червня здобула вольову перемогу над Йорданією з читать далее
23-06, 10:04
У серпні 2026 року Європа побачить повне сонячне затемнення

У серпні 2026 року Європа побачить повне сонячне затемнення
12 серпня 2026 року жителі Європи стануть свідками першого за читать далее
23-06, 09:59
Гетманцев пообіцяв не змінювати податки для ФОПів до кінця війни

Гетманцев пообіцяв не змінювати податки для ФОПів до кінця війни
Система єдиного податку для фізичних осіб-підприємців в Україні залишатиметься без читать далее
23-06, 09:57
Анна Кошмал: біографія та цікаві факти про українську акторку

Анна Кошмал: біографія та цікаві факти про українську акторку
Анна Кошмал — українська акторка театру і кіно, яка здобула читать далее
23-06, 09:54
Аргентина перемогла Австрію і вийшла до плейоф ЧС-2026

Аргентина перемогла Австрію і вийшла до плейоф ЧС-2026
Збірна Аргентини 22 червня достроково гарантувала собі місце у плейоф читать далее
23-06, 09:52
В Україні запроваджують нову систему базової соцдопомоги

В Україні запроваджують нову систему базової соцдопомоги
Міністерство соціальної політики України розпочало перехід до системи базової соціальної читать далее
23-06, 09:47
Франція розгромила Ірак і достроково вийшла в плейоф ЧС-2026

Франція розгромила Ірак і достроково вийшла в плейоф ЧС-2026
Збірна Франції в ніч на 23 червня здобула другу перемогу читать далее
23-06, 09:45
Росія атакувала виробництво дронів компанії “Генерал Черешня”

Росія атакувала виробництво дронів компанії “Генерал Черешня”
Російські війська завдали удару по одному з виробничих майданчиків української читать далее
23-06, 09:41
Волинська трагедія: на Львівщині завершили пошуки жертв

Волинська трагедія: на Львівщині завершили пошуки жертв
У Львівській області завершилися пошукові роботи на території колишнього села читать далее
22-06, 19:40
Білоруська опозиція заявила про підготовку Мінська до війни

Білоруська опозиція заявила про підготовку Мінська до війни
Заступник голови Об’єднаного перехідного кабінету білоруської опозиції Павло Латушко заявив читать далее
22-06, 19:26
Новий порядок видачі паспортів для уродженців окупованих територій викликав критику правозахисників

Новий порядок видачі паспортів для уродженців окупованих територій викликав критику правозахисників
Кримська правозахисна група висловила критику щодо нового механізму оформлення українських читать далее
22-06, 17:37
Ресторан у Японії 66 років не змінював олію для курки

Ресторан у Японії 66 років не змінював олію для курки
У Японії широкий резонанс викликала заява власника популярного ресторану, відзначеного читать далее
22-06, 17:33
США тимчасово дозволили продаж іранської нафти

США тимчасово дозволили продаж іранської нафти
Міністерство фінансів США видало 60-денну ліцензію, яка дозволяє видобуток, постачання читать далее
22-06, 17:30
Яке церковне свято 23 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 23 червня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
23 червня 2026 року православні віряни за новоюліанським церковним календарем читать далее
22-06, 17:14
Теги
Європейський Союз Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 банк блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг фінансові операції