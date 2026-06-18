Англія з шістьма голами стартувала на ЧС-2026 перемогою над Хорватією

Збірна Англії розпочала виступ на чемпіонаті світу-2026 перемогою над Хорватією з рахунком 4:2. Поєдинок першого туру групового етапу відбувся 18 червня. Англійці здобули три очки у результативному матчі, в якому команди забили шість м’ячів, а головними героями зустрічі стали Гаррі Кейн, Джуд Беллінгем та Маркус Рашфорд.

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Перший тайм пройшов у відкритій боротьбі та подарував уболівальникам чотири голи. Англія двічі виходила вперед завдяки дублю Гаррі Кейна, однак хорвати щоразу знаходили відповідь. У складі збірної Хорватії відзначилися Мартін Батуріна та Петар Муса, які дозволили своїй команді зберегти інтригу до перерви.

Після відновлення гри команда Томаса Тухеля додала в активності та почала частіше контролювати м’яч. Вирішальним став гол Джуда Беллінгема на початку другого тайму. Півзахисник скористався перевагою англійців у центрі поля та вивів свою команду вперед уперше після серії обмінів результативними атаками.

Остаточну крапку в матчі поставив Маркус Рашфорд. Нападник відзначився наприкінці зустрічі та закріпив перевагу англійської збірної, зробивши рахунок 4:2. Для Англії це стала важлива перемога на старті турніру, який проходить під підвищеною увагою через статус одного з фаворитів світової першості.

Після фінального свистка головний тренер англійців Томас Тухель визнав, що команда відчула значний тиск у стартовому поєдинку. За його словами, футболісти прагнули успішно розпочати турнір, але не одразу знайшли свій ритм. Наставник зазначив, що суперник входить до числа найсильніших збірних світу, а сама гра вийшла емоційною та вимагала від команди швидкої адаптації до темпу чемпіонату.

Тухель також звернув увагу на проблеми у першому таймі. За його оцінкою, англійцям бракувало якості під час володіння м’ячем і швидкості ухвалення рішень. Водночас тренер позитивно оцінив реакцію команди після перерви, коли футболісти змогли взяти гру під контроль та реалізувати свої моменти.

Перемога дозволила Англії успішно стартувати в боротьбі за вихід до плейоф. Наступний матч команда проведе 23 червня проти збірної Гани. Для Хорватії ситуація у групі стала складнішою, адже поразка на старті залишила команду без набраних очок. Свій другий поєдинок хорвати зіграють 24 червня проти Панами.

Результативний характер зустрічі підтвердив статус матчу як одного з найяскравіших на початковому етапі чемпіонату світу-2026. Англія продемонструвала ефективність в атаці та здобула важливу перемогу, яка може суттєво вплинути на розподіл місць у групі вже після першого туру.