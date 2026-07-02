Англія вирвала перемогу над ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Англії здобула вольову перемогу над командою Демократичної Республіки Конго у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Поєдинок завершився з рахунком 2:1, а головним героєм зустрічі став нападник Гаррі Кейн, який оформив дубль та забезпечив англійцям вихід до наступного раунду турніру.

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Матч розпочався несподівано для фаворита. Уже на 7-й хвилині півзахисник іспанської «Альмерії» Браян Кіпенга відкрив рахунок, скориставшись передачею партнерів у штрафному майданчику та точним ударом у ближній кут воріт Джордана Пікфорда. Для 28-річного футболіста цей гол став дебютним у складі національної збірної ДР Конго.

Після швидко пропущеного м’яча англійці взяли гру під свій контроль. Команда значно більше володіла м’ячем, регулярно загрожувала воротам суперника та створила низку небезпечних моментів. Водночас голкіпер Ліонель Мпасі-Нзау неодноразово рятував свою команду після ударів футболістів Англії. Наприкінці першого тайму представники африканської збірної були близькими до другого гола, однак нападник Йоан Вісса влучив у штангу.

Після перерви англійська команда продовжила атакувати. Підопічні контролювали темп гри, але захист ДР Конго тривалий час успішно стримував тиск суперника. Переломним моментом стала 75-та хвилина, коли Ентоні Гордон виконав точну навісну передачу до штрафного майданчика, а Гаррі Кейн випередив захисників і головою відправив м’яч у сітку, відновивши рівновагу.

Вже через десять хвилин капітан англійців оформив дубль. Кейн отримав передачу в межах штрафного майданчика, звільнився від опіки захисника та потужним ударом під поперечину не залишив шансів воротарю суперника. Завдяки цьому голу нападник збільшив власний рекорд за кількістю м’ячів, забитих за збірну Англії у фінальних частинах чемпіонатів світу. Тепер на його рахунку 13 голів на мундіалях.

Після другого пропущеного м’яча футболісти ДР Конго намагалися організувати фінальний штурм, однак створити реальну загрозу воротам Джордана Пікфорда їм не вдалося. Англія впевнено довела матч до перемоги та стала одним із учасників 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Окрім виходу до наступної стадії, англійська команда встановила історичне досягнення. Вперше з фіналу чемпіонату світу 1966 року збірна Англії виграла матч мундіалю, у якому першою пропустила м’яч. Шістдесят років тому англійці у вирішальному поєдинку домашнього чемпіонату світу перемогли збірну Західної Німеччини з рахунком 4:2 після додаткового часу та вперше стали чемпіонами світу.

Для ДР Конго турнір завершився на стадії 1/16 фіналу, хоча команда продемонструвала організовану гру та була близькою до сенсаційного результату. Англія ж продовжує боротьбу за титул чемпіона світу, а Гаррі Кейн вкотре підтвердив статус одного з найрезультативніших форвардів сучасного міжнародного футболу.