Англія вирвала перемогу над ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
2026-02-07    85

Англія вирвала перемогу над ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Англії здобула вольову перемогу над командою Демократичної Республіки Конго у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Поєдинок завершився з рахунком 2:1, а головним героєм зустрічі став нападник Гаррі Кейн, який оформив дубль та забезпечив англійцям вихід до наступного раунду турніру.

В тему: Визначилися всі учасники плейоф чемпіонату світу-2026

Матч розпочався несподівано для фаворита. Уже на 7-й хвилині півзахисник іспанської «Альмерії» Браян Кіпенга відкрив рахунок, скориставшись передачею партнерів у штрафному майданчику та точним ударом у ближній кут воріт Джордана Пікфорда. Для 28-річного футболіста цей гол став дебютним у складі національної збірної ДР Конго.

Після швидко пропущеного м’яча англійці взяли гру під свій контроль. Команда значно більше володіла м’ячем, регулярно загрожувала воротам суперника та створила низку небезпечних моментів. Водночас голкіпер Ліонель Мпасі-Нзау неодноразово рятував свою команду після ударів футболістів Англії. Наприкінці першого тайму представники африканської збірної були близькими до другого гола, однак нападник Йоан Вісса влучив у штангу.

Після перерви англійська команда продовжила атакувати. Підопічні контролювали темп гри, але захист ДР Конго тривалий час успішно стримував тиск суперника. Переломним моментом стала 75-та хвилина, коли Ентоні Гордон виконав точну навісну передачу до штрафного майданчика, а Гаррі Кейн випередив захисників і головою відправив м’яч у сітку, відновивши рівновагу.

Вже через десять хвилин капітан англійців оформив дубль. Кейн отримав передачу в межах штрафного майданчика, звільнився від опіки захисника та потужним ударом під поперечину не залишив шансів воротарю суперника. Завдяки цьому голу нападник збільшив власний рекорд за кількістю м’ячів, забитих за збірну Англії у фінальних частинах чемпіонатів світу. Тепер на його рахунку 13 голів на мундіалях.

Після другого пропущеного м’яча футболісти ДР Конго намагалися організувати фінальний штурм, однак створити реальну загрозу воротам Джордана Пікфорда їм не вдалося. Англія впевнено довела матч до перемоги та стала одним із учасників 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Окрім виходу до наступної стадії, англійська команда встановила історичне досягнення. Вперше з фіналу чемпіонату світу 1966 року збірна Англії виграла матч мундіалю, у якому першою пропустила м’яч. Шістдесят років тому англійці у вирішальному поєдинку домашнього чемпіонату світу перемогли збірну Західної Німеччини з рахунком 4:2 після додаткового часу та вперше стали чемпіонами світу.

Для ДР Конго турнір завершився на стадії 1/16 фіналу, хоча команда продемонструвала організовану гру та була близькою до сенсаційного результату. Англія ж продовжує боротьбу за титул чемпіона світу, а Гаррі Кейн вкотре підтвердив статус одного з найрезультативніших форвардів сучасного міжнародного футболу.

1/16 фіналу, Англія, Браян Кіпенга, Гаррі Кейн, Джордан Пікфорд, ДР Конго, Ентоні Гордон, збірна Англії, збірна ДР Конго, Йоан Вісса, Ліонель Мпасі-Нзау, Мундіаль, плей-оф ЧС, результати футболу, рекорд Кейна, Руді Гарсія, світовий футбол, футбол, чемпіонат світу 2026, ЧС-2026
Останні новини
Анна Ніконова: біографія та цікаві факти про Міс Всесвіт Україна 2026

Анна Ніконова: біографія та цікаві факти про Міс Всесвіт Україна 2026
Анна Ніконова — українська психологиня, модель та переможниця національного конкурсу читать далее
02-07, 09:43
Даяна Ястремська: біографія та цікаві факти про українську тенісистку

Даяна Ястремська: біографія та цікаві факти про українську тенісистку
Даяна Ястремська — одна з найвідоміших українських тенісисток сучасності, яка читать далее
02-07, 09:38
Іво Бобул: біографія та цікаві факти про українського співака

Іво Бобул: біографія та цікаві факти про українського співака
Іво Бобул — один із найвідоміших українських естрадних співаків, чия читать далее
02-07, 09:35
Володимир Кононніков: біографія та цікаві факти про командира 154-ї ОМБр

Володимир Кононніков: біографія та цікаві факти про командира 154-ї ОМБр
Володимир Кононніков — український військовий, полковник Збройних сил України та читать далее
02-07, 09:32
Помер соліст Village People Віктор Вілліс, співавтор легендарного хіта YMCA

Помер соліст Village People Віктор Вілліс, співавтор легендарного хіта YMCA
На 75-му році життя помер американський музикант Віктор Вілліс — читать далее
02-07, 09:28
США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину та вийшли до 1/8 фіналу ЧС-2026

США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину та вийшли до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна США в ніч на 2 липня здобула перемогу над читать далее
02-07, 09:26
В Офісі президента обговорили можливість виборів восени 2026, – ЗМІ

В Офісі президента обговорили можливість виборів восени 2026, – ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський разом із керівництвом Офісу президента та читать далее
02-07, 09:23
Микола Янченко: біографія та цікаві факти про народного артиста України

Микола Янченко: біографія та цікаві факти про народного артиста України
Микола Янченко — український естрадний співак, композитор, автор пісень та читать далее
02-07, 09:21
Англія вирвала перемогу над ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Англія вирвала перемогу над ДР Конго та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Англії здобула вольову перемогу над командою Демократичної Республіки Конго читать далее
02-07, 09:19
Бельгія вирвала перемогу у Сенегалу та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026

Бельгія вирвала перемогу у Сенегалу та вийшла до 1/8 фіналу ЧС-2026
Збірна Бельгії здобула вольову перемогу над Сенегалом із рахунком 3:2 читать далее
02-07, 09:17
Масована атака на Київ: загинули 13 людей, десятки постраждали

Масована атака на Київ: загинули 13 людей, десятки постраждали
У ніч на 3 липня російські війська завдали масованого удару читать далее
02-07, 08:28
Штрафи за стікання конденсату з кондиціонерів: новий законопроект у ВРУ

Штрафи за стікання конденсату з кондиціонерів: новий законопроект у ВРУ
У Верховній Раді України 2 липня 2026 року зареєстровано законопроєкт, читать далее
02-07, 00:15
Трамп заявив про прогрес у переговорах США та Ірану в Досі

Трамп заявив про прогрес у переговорах США та Ірану в Досі
Президент США Дональд Трамп заявив про «помітний прогрес» у переговорах читать далее
02-07, 00:11
Оренда квартир на Харківщині подорожчала майже на 85% за рік

Оренда квартир на Харківщині подорожчала майже на 85% за рік
Вартість оренди житла в Україні продовжує зростати, а найвищі темпи читать далее
02-07, 00:08
Хто така Анна Насобіна, яка постраждала разом із Єрмолаєвим у Монако?

Хто така Анна Насобіна, яка постраждала разом із Єрмолаєвим у Монако?
Під час розслідування вибуху, що стався ввечері 29 червня в читать далее
02-07, 00:00
У Монако затримали іноземця у справі про замах на Вадима Єрмолаєва

У Монако затримали іноземця у справі про замах на Вадима Єрмолаєва
У Монако правоохоронці затримали іноземця в межах розслідування вибуху біля читать далее
01-07, 23:57
Китай і Росія провели секретні військові навчання щодо війни в Україні

Китай і Росія провели секретні військові навчання щодо війни в Україні
Китай і Росія у 2025 році провели закриті спільні військові читать далее
01-07, 22:16
Росія вдарила балістикою по виробнику туалетного паперу “Сніжна панда” на Одещині

Росія вдарила балістикою по виробнику туалетного паперу “Сніжна панда” на Одещині
1 липня 2026 року о 17:35 в Одеській області України читать далее
01-07, 17:56
Яке церковне свято 2 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 2 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
2 липня 2026 року православна церква вшановує Покладання чесної ризи читать далее
01-07, 17:17
Верховна Рада підтримала закон про створення Національного пантеону

Верховна Рада підтримала закон про створення Національного пантеону
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №15360, який передбачає створення Національного читать далее
01-07, 15:01
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація новини України футбол фінансовий моніторинг чемпіонат світу 2026