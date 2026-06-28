Англія виграла групу L, Хорватія та Гана вийшли в плейоф ЧС-2026

28 червня завершилися матчі третього туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2026 року в квартеті L. Збірна Англії перемогла Панаму з рахунком 2:0 та посіла перше місце в групі, а Хорватія здолала Гану — 2:1. Попри поразку, ганська команда також пробилася до плейоф, тоді як Панама завершила виступ на турнірі без набраних очок і без забитих м’ячів.

Поєдинок між Англією та Панамою в першому таймі пройшов без голів, хоча команда Томаса Тухеля володіла територіальною перевагою та регулярно створювала небезпечні моменти біля воріт суперника. Панамці зосередилися на грі в обороні та намагалися стримувати атаки англійців, однак після перерви втримати рахунок їм не вдалося.

Перший м’яч Англія забила завдяки Джуду Беллінгему, який скористався помилкою захисту та відкрив рахунок у другому таймі. Незабаром перевагу фаворита подвоїв Гаррі Кейн. Для капітана англійської збірної цей гол став третім на нинішньому чемпіонаті світу, що дозволяє йому залишатися серед найрезультативніших футболістів турніру. Після другого пропущеного м’яча Панама не змогла переламати хід зустрічі, а Англія впевнено довела матч до перемоги.

Паралельно відбувалася зустріч між збірними Хорватії та Гани, яка напряму впливала на розподіл місць у групі. Уже в першому таймі Петар Сучич красивим дальнім ударом вивів хорватську команду вперед. Після перерви Гана відновила рівновагу завдяки голу Дерріка Лукассена. Арбітр спочатку не зарахував взяття воріт, однак після перегляду відеоповтору VAR змінив рішення та підтвердив гол.

Рівний рахунок зберігав інтригу практично до завершення основного часу. Вирішальний момент настав наприкінці другого тайму, коли Лука Модрич виконав результативну передачу на Ніколу Влашича, а той точним ударом приніс Хорватії перемогу з рахунком 2:1. Цей результат дозволив хорватам завершити груповий етап на другій позиції та гарантувати собі участь у матчах на вибування.

За підсумками трьох турів Англія набрала сім очок і стала переможцем групи L. Хорватія завершила груповий етап із шістьма балами та фінішувала другою. Гана, маючи чотири очки, також продовжить виступ на чемпіонаті світу, посівши третє місце в квартеті. Панама не змогла набрати жодного очка, програла всі три матчі та завершила турнір із нулем забитих м’ячів.

Завдяки першому місцю Англія отримала потенційно сприятливішого суперника в першому раунді плейоф. Хорватія та Гана також очікують визначення своїх опонентів після завершення матчів в інших групах. Остаточна сітка плейоф стане відома після завершення групового етапу чемпіонату світу-2026.