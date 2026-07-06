Англія перемогла Мексику та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026
2026-06-07    65

Англія перемогла Мексику та вийшла до чвертьфіналу ЧС-2026

Збірна Англії в ніч на 6 липня здобула перемогу над Мексикою з рахунком 3:2 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року. Поєдинок, який відбувся на стадіоні «Ацтека», розпочався із запізненням через несприятливі погодні умови та завершився виходом англійців до чвертьфіналу світової першості, де вони зустрінуться зі збірною Норвегії.

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Старт зустрічі видався напруженим. Уже на першій хвилині Деклан Райс отримав жовту картку за грубий фол, а перший небезпечний момент створили господарі турніру. Рауль Хіменес завдав удару головою в нижній кут воріт, однак Джордан Пікфорд продемонстрував чудову реакцію та врятував свою команду. Для англійського воротаря цей матч став 17-м на чемпіонатах світу, що дозволило йому повторити національний рекорд Пітера Шилтона за кількістю проведених матчів на мундіалях.

Англія відкрила рахунок у середині першого тайму після результативної атаки, яку завершив Джуд Беллінгем, замкнувши передачу Букайо Сака. Майже одразу півзахисник мадридського «Реала» оформив дубль. Англійці перехопили м’яч на половині поля суперника, провели стрімку контратаку, а Гаррі Кейн віддав передачу Беллінгему, який без перешкод відправив м’яч у порожні ворота.

Мексика скоротила відставання ще до перерви. Після розіграшу штрафного удару Хуліан Кіньйонес вдало зіграв на добиванні та переграв Пікфорда. Цей гол став для нападника п’ятим на турнірі, що стало новим національним рекордом Мексики за кількістю забитих м’ячів одним футболістом на одному чемпіонаті світу. До завершення першого тайму Рауль Хіменес мав ще дві нагоди зрівняти рахунок, однак спочатку пробив поруч зі штангою, а потім поступився в дуелі голкіперу.

На початку другої половини зустрічі збірна Англії залишилася в меншості. Захисник Джаррелл Кванса спочатку уникнув покарання після жорсткого підкату, однак після перегляду епізоду за допомогою системи VAR головний арбітр змінив своє рішення та показав футболісту пряму червону картку.

Попри гру вдесятьох, англійці змогли збільшити перевагу. На 60-й хвилині Гаррі Кейн реалізував пенальті, призначений за порушення правил у штрафному майданчику. Невдовзі право на одинадцятиметровий отримала й Мексика після фолу проти Браяна Гутьєрреса. Рауль Хіменес точно пробив із позначки, скоротивши різницю до мінімуму.

Заключні хвилини пройшли під тиском мексиканської команди, яка намагалася перевести гру в додатковий час. Проте оборона Англії втримала переможний рахунок, а Джордан Пікфорд кілька разів упевнено зіграв на виходах і не дозволив суперникам створити вирішальний момент.

Для Англії це вже третій поспіль вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу. Така серія стала лише другою в історії збірної. Наступним суперником команди Томаса Тухеля стане Норвегія, яка напередодні сенсаційно вибила з турніру п’ятиразового чемпіона світу — збірну Бразилії.

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