Англія обіграла Норвегію та вийшла до півфіналу ЧС-2026
2026-12-07    97

Англія обіграла Норвегію та вийшла до півфіналу ЧС-2026

Збірна Англії у ніч на 12 липня здобула вольову перемогу над Норвегією з рахунком 2:1 після додаткового часу в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок завершився на користь команди Томаса Тухеля завдяки дублю Джуда Беллінгема, який став головним героєм зустрічі та вивів англійців до півфіналу турніру.

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Перший небезпечний момент завершився голом норвежців на 36-й хвилині. Капітан команди Мартін Едегор знайшов передачею Андреаса Шельдерупа, який завдав потужного удару з-за меж штрафного майданчика у верхній кут воріт. Гол став першим у матчі після тривалого періоду рівної боротьби, коли обидві збірні діяли обережно та майже не дозволяли супернику створювати небезпечні моменти.

Англія зрівняла рахунок уже в компенсований до першого тайму час. Ентоні Гордон віддав передачу в штрафний майданчик, а Джуд Беллінгем одним дотиком точно пробив у нижній кут воріт. Майже одразу Гаррі Кейн вдруге відправив м’яч у сітку, однак після перевірки було зафіксовано офсайд, тому команди пішли на перерву за рахунку 1:1.

На початку другої половини зустрічі Норвегія знову вийшла вперед завдяки голу Лео Естігора Хеггема, однак арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт через порушення правил в атаці. Таким чином рахунок залишився незмінним, а відеоповтор вдруге за вечір вплинув на перебіг поєдинку.

До завершення основного часу обидві команди мали нагоди вирвати перемогу. Найнебезпечніші моменти виникали біля воріт англійців наприкінці другого тайму, однак реалізувати свої можливості норвежці не змогли. Після фінального свистка основного часу рахунок залишався нічийним, тому матч перейшов в овертайм.

Вирішальний момент настав на старті додаткового часу. Беллінгем опинився першим на добиванні у штрафному майданчику та низом відправив м’яч у ворота, оформивши дубль і встановивши підсумковий рахунок 2:1. Для півзахисника цей матч став одним із найяскравіших на нинішньому чемпіонаті світу.

На 100-й хвилині Англія могла збільшити перевагу після падіння Джеда Спенса у штрафному майданчику. Спочатку арбітр призначив пенальті за фол Оскара Бобба, однак після перегляду VAR скасував своє рішення, не побачивши порушення правил. Попри це команда Тухеля зберегла мінімальну перевагу до фінального свистка.

Для Норвегії ця поразка завершила історичний виступ на мундіалі. Команда Столе Сольбаккена вперше у своїй історії дісталася чвертьфіналу чемпіонату світу та була за крок від дебютного виходу до півфіналу. Англія ж продовжує боротьбу за титул чемпіона світу та очікує свого суперника у півфіналі турніру.

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