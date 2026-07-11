Англія — Норвегія: де і коли дивитися чвертьфінал ЧС-2026
2026-11-07    122

Англія — Норвегія: де і коли дивитися чвертьфінал ЧС-2026

Збірні Англії та Норвегії зустрінуться у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року в ніч на 12 липня. Матч відбудеться на стадіоні Hard Rock Stadium у Маямі (штат Флорида, США), а стартовий свисток пролунає о 00:00 за київським часом. Переможець поєдинку вийде до півфіналу світової першості, тоді як команда, що програє, завершить виступ на турнірі.

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Для збірної Англії це вже третій поспіль вихід до чвертьфіналу чемпіонату світу. Команда Томаса Тухеля пробилася до цієї стадії після драматичної перемоги над Мексикою з рахунком 3:2. У тому матчі дубль оформив Джуд Беллінгем, ще один гол з пенальті забив Гаррі Кейн. Попри вилучення одного з гравців, англійці зуміли втримати перевагу та продовжили боротьбу за трофей.

Норвегія стала головною сенсацією плей-оф нинішнього мундіалю. Команда Столе Сольбаккена вперше у своїй історії дісталася чвертьфіналу чемпіонату світу після перемоги над Бразилією. Головною зіркою збірної залишається Ерлінг Голанд, який уже забив сім м’ячів на турнірі та є одним із претендентів на звання найкращого бомбардира ЧС-2026.

В Україні пряму трансляцію матчу можна буде переглянути на платформі MEGOGO, яка володіє правами на показ матчів чемпіонату світу 2026 року. Для міжнародної аудиторії поєдинок також транслюватимуть офіційні мовники FIFA у різних країнах.

Особлива увага буде прикута до протистояння лідерів обох команд. Англія розраховує на Гаррі Кейна, Джуда Беллінгема, Букайо Саку та Деклана Райса, тоді як Норвегія робить ставку на Ерлінга Голанда, Мартіна Едегора та Александра Серлота. Саме ці футболісти визначають гру своїх збірних і можуть стати авторами ключових моментів у боротьбі за вихід до півфіналу.

Організатори також попереджають про складні погодні умови у Флориді. За прогнозами синоптиків, під час матчу можливі висока температура, підвищена вологість повітря та короткочасні грози. Через це регламент FIFA допускає тимчасове призупинення гри у разі загрози для футболістів і глядачів.

Чвертьфінальна зустріч Англії та Норвегії входить до числа найбільш очікуваних матчів цієї стадії турніру. Англійці прагнуть зробити ще один крок до фіналу, тоді як норвежці мають шанс продовжити історичний для себе виступ на чемпіонаті світу. Результат цього протистояння визначить одного з чотирьох півфіналістів мундіалю 2026 року.

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