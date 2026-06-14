Ангеліна Калініна — одна з найвідоміших українських тенісисток сучасності, яка протягом останніх років стабільно виступає на міжнародному рівні. Вона представляє Україну на турнірах WTA та входила до числа найсильніших тенісисток світу. Найбільшу популярність спортсменка здобула після успішних виступів на престижних міжнародних турнірах та виходу до фіналу турніру серії WTA 1000 у Римі. Калініна відома своїм характером, витривалістю та вмінням повертатися після складних травм. Її кар’єра стала прикладом того, як наполегливість допомагає досягати високих результатів у професійному спорті.

Біографія

Ангеліна Сергіївна Калініна народилася 7 лютого 1997 року в Новій Каховці Херсонської області. Займатися тенісом вона почала у шестирічному віці. У дитинстві спортсменка вважалася однією з найперспективніших тенісисток України та регулярно виступала на міжнародних юніорських турнірах.

У юніорському тенісі Калініна досягла значних успіхів. У 2014 році вона виграла Відкритий чемпіонат Австралії серед дівчат у парному розряді та входила до числа найкращих юніорок світу. Після цього спортсменка зосередилася на професійній кар’єрі.

Професійну кар’єру Ангеліна розпочала у 2013 році. Перші роки вона переважно виступала на турнірах ITF, поступово піднімаючись у світовому рейтингу. Одним із головних викликів стали травми, через які тенісистка кілька разів була змушена робити тривалі паузи у виступах.

Проривним для українки став 2021 рік. Тоді вона виграла одразу кілька турнірів ITF та вперше в кар’єрі дійшла до фіналу турніру WTA у Будапешті. Саме після цього Калініна закріпилася серед провідних тенісисток світу.

Найуспішнішим сезоном у кар’єрі спортсменки став 2023 рік. У травні вона сенсаційно дісталася фіналу престижного турніру WTA 1000 в Римі, де поступилася представниці Казахстану Олені Рибакіній. Після цього успіху Ангеліна встановила особистий рекорд у рейтингу WTA, піднявшись на 25-те місце у світі.

Окрім виступів на турнірах WTA, Калініна регулярно представляє Україну в командних міжнародних змаганнях. Після початку повномасштабної війни Росії проти України спортсменка неодноразово висловлювала підтримку своїй країні та привертала увагу світової спільноти до подій в Україні.

Цікаві факти

Ангеліна Калініна народилася у Новій Каховці — місті, яке після початку повномасштабного вторгнення РФ опинилося під російською окупацією. Через це тема війни стала для спортсменки особистою.

Тенісистка неодноразово розповідала, що її родина залишалася в Україні під час війни. Після одного з турнірів вона зізналася, що можливість повернутися додому до Києва стала для неї однією з найкращих подій року.

У кар’єрі Калініної було кілька серйозних травм, які могли поставити під сумнів її подальші виступи на професійному рівні. Саме через проблеми зі здоров’ям вона пропускала значну кількість турнірів, але щоразу поверталася до змагань.

Спортсменка віддає перевагу грі на хардових покриттях, хоча значну частину своїх успішних результатів показувала також на ґрунті. Її стиль гри базується на стабільності на задній лінії та фізичній витривалості.

Одним із найбільш обговорюваних моментів кар’єри став фінал турніру в Римі у 2023 році. Через травму ноги Калініна не змогла повноцінно дограти вирішальний матч, що викликало співчуття серед уболівальників та експертів тенісу.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Ангеліні Калініній?

Тенісистка народилася 7 лютого 1997 року. Станом на 2026 рік їй виповнилося 29 років. Незважаючи на досвідчений для професійного тенісу вік, вона продовжує виступати на міжнародному рівні.

Звідки родом Ангеліна Калініна?

Спортсменка народилася в місті Нова Каховка Херсонської області. Саме там минули її дитячі роки. Пізніше вона переїхала для розвитку професійної тенісної кар’єри.

Який найкращий рейтинг WTA мала Калініна?

Найвище місце у світовому рейтингу WTA — 25-те. Цього результату вона досягла у травні 2023 року після успішного виступу на турнірі в Римі. Це поки що залишається її особистим рекордом.

Чи вигравала Калініна турніри WTA?

На момент свого найбільшого успіху в основному турі WTA вона доходила до фіналів, але титулів на рівні WTA Tour не здобувала. Водночас у її активі є перемоги на турнірах серії ITF та WTA 125.

Чим Ангеліна Калініна займається поза тенісом?

Спортсменка веде активне життя поза кортом, багато часу приділяє фізичній підготовці та відновленню. В інтерв’ю вона неодноразово говорила про важливість психологічної стійкості та підтримки родини. Також Калініна активно висловлює громадянську позицію щодо подій в Україні.