Анджеліна Джолі продала будинок у Лос-Анджелесі за $24,75 млн
2026-25-09    77

Анджеліна Джолі продала будинок у Лос-Анджелесі за $24,75 млн

Анджеліна Джолі продала свій маєток у районі Лафлін-Парк у Лос-Анджелесі за $24,75 млн у вересні 2026 року. Актриса прожила в будинку дев’ять років, а нерухомість, зведена у 1913 році, має понад столітню історію та пов’язана з режисером Сесілом Б. Де Міллем і актором Чарлі Чапліном.

Маєток виставили на продаж у травні 2026 року за $29,9 млн, однак під час продажу ціну знизили більш ніж на $5 млн. Джолі придбала нерухомість у 2017 році за $24,5 млн. Таким чином, фінальна сума угоди виявилася лише на $250 тис. вищою за ціну, яку актриса заплатила дев’ять років тому.

Будинок розташований на одній із найвищих точок Лафлін-Парку. Ділянка площею майже 0,8 га оточена високими стінами, а з території відкривається панорама на Голлівудські пагорби та обсерваторію Гріффіта. Основний будинок має шість спалень і десять ванних кімнат.

Особливість маєтку полягає не лише в його розмірах, а й в історії попередніх власників. Основний будинок спроєктував архітектор Б. Купер Корбетт, а завершили будівництво у 1913 році. Через три роки нерухомість придбав режисер Сесіл Б. Де Мілль, який залишався її власником до своєї смерті у 1959 році.

У 1920 році Де Мілль розширив територію маєтку, придбавши сусідній будинок, пов’язаний із Чарлі Чапліном. Дві будівлі згодом об’єднали скляним переходом. Саме це розширення сформувало сучасну конфігурацію історичної нерухомості.

На території маєтку є басейн з арковими фонтанами, чайний будиночок, фітнес-студія та окремий будинок біля басейну. Для гостей передбачена студія з вітальнею, каміном і власним входом через ворота. Також на території облаштований гараж із приміщенням для охорони.

Архітектурний ансамбль оточують великі дерева, газони та розарії. Попередні власники завершили масштабну реконструкцію маєтку ще до придбання його Джолі. Роботи тривали шість років і охоплювали будинок, територію та басейн. Під час оновлення зберігали елементи, покликані підтримати атмосферу старого Голлівуду.

Водночас актуальне оголошення про продаж майже не розкриває, які зміни могла зробити сама Джолі за роки проживання в будинку. Фотографій інтер’єрів у новій пропозиції немає, тому оцінити можливі оновлення внутрішніх приміщень за матеріалами продажу неможливо.

Продаж нерухомості пов’язують із планами актриси залишити Лос-Анджелес після того, як її молодші діти стануть повнолітніми. Раніше Джолі говорила про намір після переїзду проводити значну частину часу в Камбоджі, де також має нерухомість.

Історія маєтку починається в період, коли Лос-Анджелес лише формувався як один із головних центрів американської кіноіндустрії. Власність Де Мілля стала частиною спадщини старого Голлівуду, а придбання сусіднього будинку Чапліна фактично перетворило кілька окремих об’єктів на єдиний приватний комплекс.

Сесіл Б. Де Мілль був одним із найвідоміших режисерів американського кіно першої половини XX століття та працював у Голлівуді від епохи німого кіно до кінця 1950-х років. Чарлі Чаплін, будинок якого увійшов до складу маєтку, був актором, режисером і продюсером та одним із ключових представників світового німого кіно. Зв’язок із двома діячами кінематографа залишається однією з головних історичних особливостей нерухомості.

Тепер подальша історія маєтку залежатиме від нового власника. Водночас відкритим залишається питання, чи буде збережено нинішній вигляд комплексу та його історичні елементи після зміни власника.

Анджеліна Джолі, Лос-Анджелес, нерухомість, Сесіл Де Мілль, Чарлі Чаплін
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