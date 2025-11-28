Андрія Єрмака звільнено

Президент Володимир Зеленський звільнив із займаної посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Глава держави повідомив, що Єрмак написав заяву про відставку і Офіс президента чекає перезавантаження.

Цитата: “Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була представлена так, як має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію.

Скоро будуть перемовини, будуть наші представники – це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною”.