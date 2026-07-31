Андрій Зипуля — український репер, бітбоксер і блогер, який став відомим завдяки вірусним роликам у соціальних мережах. Найбільшу популярність йому принесли імпровізаційний реп, нестандартна манера виконання та мемні відео, які набрали мільйони переглядів. Виконавець здобув широку впізнаваність без підтримки великих музичних лейблів, використовуючи YouTube, TikTok та Instagram як основні майданчики для просування. Його творчість поєднує фристайл, гумор і просту подачу, що зробило Зипулю помітною фігурою українського інтернет-простору. Попри популярність, значна частина інформації про його біографію залишається непідтвердженою або базується лише на словах самого артиста.

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Біографія

Андрій Зипуля, за даними більшості відкритих джерел, народився 1 квітня 1985 року в Києві. У різних публікаціях його справжнє прізвище вказується як Посисаєв, хоча окремі ресурси також згадують прізвище Миронов. Єдиної офіційно підтвердженої інформації щодо цього немає.

За інформацією, яку поширювали біографічні ресурси, Андрій виріс без батьків, певний час жив у дитячому будинку та школі-інтернаті. Сам артист детально не розповідає про своє дитинство, тому перевірити ці відомості незалежно неможливо. Також у відкритих джерелах згадується, що у профілі соціальної мережі він зазначав навчання в одному з київських вишів, однак підтверджень цього немає.

Широка аудиторія дізналася про Зипулю у 2017 році, коли в інтернеті з’явилися відео, на яких він читає реп просто на вулиці під час спортивних тренувань. Незвична манера виконання швидко привернула увагу користувачів, а ролики стали вірусними.

У 2018 році виконавець почав регулярно публікувати власні композиції та імпровізації на YouTube. Основною особливістю його творчості стали фристайли, у яких тексти нерідко створювалися експромтом із використанням предметів або ситуацій, що знаходилися поруч із виконавцем. Саме ця манера стала його впізнаваною рисою.

Новий етап популярності настав після поширення треку «Ну нічого страшного, тяу-тяу-тяу» («Ничего страшного, тяу-тяу-тяу»), який активно використовували користувачі TikTok та інших соціальних мереж для створення коротких відео. Пісня стала основою великої кількості мемів і значно розширила аудиторію артиста. Паралельно він почав активно вести сторінки в Instagram та TikTok, де продовжив публікувати новий контент.

Сьогодні Андрій Зипуля продовжує займатися музикою, записувати нові треки, брати участь у різних інтернет-проєктах та підтримувати зв’язок із підписниками через соціальні мережі.

31 липня у соцмережах з’явилась інформація про те, що у Києві нібіто мобілізували Андрія Зіпулю. Про це повідомили на його сторінці у соцмережі. Там написали, що мобілізація була незаконна, оскільки він «навчався в інтернаті для дітей із затримкою психічного розвитку», але «оформити інвалідність або діагноз він не зміг».

Цікаві факти

Псевдонім «Зипуля», за словами самого виконавця, з’явився ще в молодості. Він розповідав, що в дитячому таборі простягнув знайомій дівчині запальничку Zippo, після чого вона почала називати його Зипулею. Згодом це прізвисько стало його творчим ім’ям.

Однією з головних особливостей творчості артиста є імпровізація. Значну частину своїх текстів він створює без попередньої підготовки, використовуючи випадкові слова або предмети, які бачить навколо себе.

Зипуля став інтернет-мемом ще до того, як здобув широку музичну популярність. Саме вірусні ролики допомогли йому сформувати власну аудиторію та зробити впізнаваним творчий стиль.

Про особисте життя репер практично не розповідає. У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про дружину або дітей. Також він не коментує більшість чуток, пов’язаних із сім’єю.

Відомо, що після появи стабільного доходу від творчої діяльності Андрій змінив зовнішність, зокрема встановив зубні протези та виправив прикус. Цей факт він неодноразово згадував у своїх публікаціях та інтерв’ю, які цитують біографічні ресурси.

Відповіді на питання про Андрія Зипулю

Хто такий Андрій Зипуля?

Андрій Зипуля — український репер, бітбоксер і блогер. Він став відомим завдяки вірусним відео з вуличним репом та імпровізацією. Найбільшу популярність здобув у соціальних мережах і на YouTube.

Яке справжнє ім’я Зипулі?

У відкритих джерелах найчастіше вказується ім’я Андрій Посисаєв. Водночас окремі публікації називають прізвище Миронов. Сам артист офіційно не підтвердив, яка інформація є правильною.

Скільки років Андрію Зипулі?

Більшість біографічних ресурсів зазначає, що він народився 1 квітня 1985 року в Києві. Виходячи з цієї дати народження, його вік визначається відповідно до поточного року.

Чому Зипуля став популярним?

Популярність артисту принесли вірусні ролики, у яких він поєднував реп, бітбокс і гумористичну імпровізацію. Значний внесок у його впізнаваність зробили YouTube, TikTok та Instagram. Пізніше окремі треки почали активно використовуватися у коротких відео.

Чи відомо щось про особисте життя Зипулі?

Підтвердженої інформації про сім’ю або шлюб практично немає. Сам виконавець не робить особисте життя публічним. Через це більшість чуток не має документального підтвердження.