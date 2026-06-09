Андрій Юсов — український громадський діяч, політик, аналітик та офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Для широкої аудиторії він став одним із найвідоміших речників українських сил безпеки після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Саме Юсов регулярно коментує спецоперації ГУР, обміни військовополоненими та ключові події, пов’язані з діяльністю української розвідки. До роботи у воєнній сфері він багато років займався громадською та політичною діяльністю, брав участь у демократичних рухах і виборчих кампаніях. У 2026 році ім’я Андрія Юсова знову опинилося в центрі уваги після повідомлень про зірваний замах на нього, який, за даними слідства, готували російські спецслужби.

Біографія

Андрій Володимирович Юсов народився 8 січня 1983 року в Одесі. Навчався в Маріїнській гімназії, а пізніше — в Одеському юридичному ліцеї. У 2000 році вступив на економіко-правовий факультет Одеського національного університету імені Іллі Мечникова, а згодом перевівся до Київського національного університету культури і мистецтв, де у 2005 році отримав диплом юриста. Також проходив навчання в Одеському інституті Сухопутних військ і отримав звання молодшого лейтенанта запасу.

Громадською діяльністю Юсов почав займатися ще на початку 2000-х років. Він був активним учасником акції «Україна без Кучми», організовував заходи на підтримку демократичних реформ та долучався до громадських кампаній в Одесі. У 2002 році став одним із засновників молодіжної організації «Українське братство», яка займалася захистом громадянських та національних прав українців у регіоні.

Під час Помаранчевої революції 2004 року Юсов був серед координаторів студентського протестного руху та одним із керівників громадянської кампанії «Пора». Пізніше він обіймав посаду заступника голови однойменної політичної партії та працював у низці громадських організацій, пов’язаних із розвитком демократії та політичної культури в Україні.

У різні роки Андрій Юсов працював помічником народних депутатів України, співпрацював з представниками кількох парламентських фракцій та брав участь у виборчих кампаніях. У 2009 році очолив департамент у справах сім’ї та молоді Одеської міської ради. З 2012 до 2015 року керував одеською організацією партії УДАР. Також був одним із лідерів одеського Євромайдану та очолював Народну раду Майдану в Одесі.

У 2022 році після початку повномасштабної війни Юсов став офіційним представником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. На цій посаді він регулярно коментує діяльність української розвідки, питання міжнародної безпеки, ситуацію на фронті та обміни військовополоненими. Крім того, він є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Цікаві факти

Ще у студентські роки Андрій Юсов був активним учасником протестних рухів. Через політичну діяльність на початку 2000-х проти нього навіть відкривали кримінальну справу за звинуваченням у порушенні громадського порядку, однак згодом її закрили через відсутність складу злочину.

Юсов неодноразово намагався потрапити до органів влади через вибори. Він балотувався до Одеської міської ради та Верховної Ради України, однак жодного разу не отримав депутатський мандат. Попри це, він залишався активним учасником політичних процесів і громадського сектору.

Під час подій Революції Гідності Андрій Юсов був одним із найпомітніших організаторів протестного руху в Одесі. Саме після подій 2014 року його ім’я стало широко відомим на загальнонаціональному рівні.

У вересні 2014 року на Юсова вже намагалися скоїти замах. За даними слідства, нападник вважав його причетним до організації проукраїнських акцій в Одесі та планував убивство з політичних мотивів.

У червні 2026 року правоохоронці повідомили про запобігання ще одному замаху на представника ГУР. За версією слідства, його готували на замовлення російських спецслужб за винагороду у 100 тисяч доларів.

Андрій Юсов одружений. Його дружина Іванна працює психологом. Подружжя уникає надмірної публічності та рідко ділиться подробицями особистого життя.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Андрій Юсов?

Андрій Юсов — український громадський діяч, політик та представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. З 2022 року він є одним із головних речників ГУР. Також обіймає посаду заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Скільки років Андрію Юсову?

Андрій Юсов народився 8 січня 1983 року в Одесі. Станом на 2026 рік йому виповнилося 43 роки. Більша частина його професійної діяльності пов’язана з громадським сектором, політикою та державним управлінням.

Яку освіту має Андрій Юсов?

Юсов здобув юридичну освіту у Київському національному університеті культури і мистецтв. Також навчався на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені Мечникова. Крім того, проходив підготовку в Одеському інституті Сухопутних військ.

Чим Андрій Юсов займався до роботи в ГУР?

До призначення у ГУР він працював у громадських організаціях, місцевому самоврядуванні та політичних структурах. Був активним учасником Помаранчевої революції та Євромайдану. Також очолював департамент Одеської міської ради та керував регіональним осередком партії УДАР.

Чому Андрій Юсов часто з’являється в медіа?

Як представник ГУР він регулярно коментує питання національної безпеки, діяльність української розвідки та обміни полоненими. Його заяви часто стають джерелом інформації для українських та міжнародних медіа. Саме тому Юсов входить до числа найвідоміших публічних представників українського сектору безпеки.