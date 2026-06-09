Андрій Юсов: біографія та цікаві факти про представника ГУР
2026-09-06    168

Андрій Юсов: біографія та цікаві факти про представника ГУР

Андрій Юсов — український громадський діяч, політик, аналітик та офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Для широкої аудиторії він став одним із найвідоміших речників українських сил безпеки після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Саме Юсов регулярно коментує спецоперації ГУР, обміни військовополоненими та ключові події, пов’язані з діяльністю української розвідки. До роботи у воєнній сфері він багато років займався громадською та політичною діяльністю, брав участь у демократичних рухах і виборчих кампаніях. У 2026 році ім’я Андрія Юсова знову опинилося в центрі уваги після повідомлень про зірваний замах на нього, який, за даними слідства, готували російські спецслужби.

Біографія

Андрій Володимирович Юсов народився 8 січня 1983 року в Одесі. Навчався в Маріїнській гімназії, а пізніше — в Одеському юридичному ліцеї. У 2000 році вступив на економіко-правовий факультет Одеського національного університету імені Іллі Мечникова, а згодом перевівся до Київського національного університету культури і мистецтв, де у 2005 році отримав диплом юриста. Також проходив навчання в Одеському інституті Сухопутних військ і отримав звання молодшого лейтенанта запасу.

Громадською діяльністю Юсов почав займатися ще на початку 2000-х років. Він був активним учасником акції «Україна без Кучми», організовував заходи на підтримку демократичних реформ та долучався до громадських кампаній в Одесі. У 2002 році став одним із засновників молодіжної організації «Українське братство», яка займалася захистом громадянських та національних прав українців у регіоні.

Під час Помаранчевої революції 2004 року Юсов був серед координаторів студентського протестного руху та одним із керівників громадянської кампанії «Пора». Пізніше він обіймав посаду заступника голови однойменної політичної партії та працював у низці громадських організацій, пов’язаних із розвитком демократії та політичної культури в Україні.

У різні роки Андрій Юсов працював помічником народних депутатів України, співпрацював з представниками кількох парламентських фракцій та брав участь у виборчих кампаніях. У 2009 році очолив департамент у справах сім’ї та молоді Одеської міської ради. З 2012 до 2015 року керував одеською організацією партії УДАР. Також був одним із лідерів одеського Євромайдану та очолював Народну раду Майдану в Одесі.

У 2022 році після початку повномасштабної війни Юсов став офіційним представником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. На цій посаді він регулярно коментує діяльність української розвідки, питання міжнародної безпеки, ситуацію на фронті та обміни військовополоненими. Крім того, він є заступником голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Цікаві факти

Ще у студентські роки Андрій Юсов був активним учасником протестних рухів. Через політичну діяльність на початку 2000-х проти нього навіть відкривали кримінальну справу за звинуваченням у порушенні громадського порядку, однак згодом її закрили через відсутність складу злочину.

Юсов неодноразово намагався потрапити до органів влади через вибори. Він балотувався до Одеської міської ради та Верховної Ради України, однак жодного разу не отримав депутатський мандат. Попри це, він залишався активним учасником політичних процесів і громадського сектору.

Під час подій Революції Гідності Андрій Юсов був одним із найпомітніших організаторів протестного руху в Одесі. Саме після подій 2014 року його ім’я стало широко відомим на загальнонаціональному рівні.

У вересні 2014 року на Юсова вже намагалися скоїти замах. За даними слідства, нападник вважав його причетним до організації проукраїнських акцій в Одесі та планував убивство з політичних мотивів.

У червні 2026 року правоохоронці повідомили про запобігання ще одному замаху на представника ГУР. За версією слідства, його готували на замовлення російських спецслужб за винагороду у 100 тисяч доларів.

Андрій Юсов одружений. Його дружина Іванна працює психологом. Подружжя уникає надмірної публічності та рідко ділиться подробицями особистого життя.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Андрій Юсов?

Андрій Юсов — український громадський діяч, політик та представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. З 2022 року він є одним із головних речників ГУР. Також обіймає посаду заступника голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Скільки років Андрію Юсову?

Андрій Юсов народився 8 січня 1983 року в Одесі. Станом на 2026 рік йому виповнилося 43 роки. Більша частина його професійної діяльності пов’язана з громадським сектором, політикою та державним управлінням.

Яку освіту має Андрій Юсов?

Юсов здобув юридичну освіту у Київському національному університеті культури і мистецтв. Також навчався на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені Мечникова. Крім того, проходив підготовку в Одеському інституті Сухопутних військ.

Чим Андрій Юсов займався до роботи в ГУР?

До призначення у ГУР він працював у громадських організаціях, місцевому самоврядуванні та політичних структурах. Був активним учасником Помаранчевої революції та Євромайдану. Також очолював департамент Одеської міської ради та керував регіональним осередком партії УДАР.

Чому Андрій Юсов часто з’являється в медіа?

Як представник ГУР він регулярно коментує питання національної безпеки, діяльність української розвідки та обміни полоненими. Його заяви часто стають джерелом інформації для українських та міжнародних медіа. Саме тому Юсов входить до числа найвідоміших публічних представників українського сектору безпеки.

Андрей Юсов, Андрій Юсов, Андрій Юсов біографія, Андрій Юсов вік, Андрій Юсов ГУР біографія, Андрій Юсов дружина, Андрій Юсов Євромайдан, Андрій Юсов кар'єра, Андрій Юсов Майдан, Андрій Юсов Одеса, Андрій Юсов освіта, Андрій Юсов цікаві факти, біографії відомих українців, війна в Україні, військова розвідка України, Головне управління розвідки, громадський діяч України, ГУР МО України, замах на Юсова, Координаційний штаб, новини ГУР, обмін полоненими, політик України, представник ГУР, представник розвідки, українська розвідка, українські політики, Юсов ГУР
Останні новини
У Раді хочуть обмежити висвітлення справ проти топпосадовців

У Раді хочуть обмежити висвітлення справ проти топпосадовців
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає нові обмеження щодо читать далее
09-06, 15:27
В Україні обмежать доступ до освіти без щеплень?

В Україні обмежать доступ до освіти без щеплень?
В Україні готують законодавчі зміни, які передбачають обмеження доступу до читать далее
09-06, 14:04
Зеленський попросив Британію передати кошти Абрамовича Україні

Зеленський попросив Британію передати кошти Абрамовича Україні
Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Велика Британія із читать далее
09-06, 14:02
Рада підтримала закон про оподаткування цифрових платформ

Рада підтримала закон про оподаткування цифрових платформ
Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №15111-д, який читать далее
09-06, 13:59
У Києві спростили запис дітей до дитячих садків онлайн

У Києві спростили запис дітей до дитячих садків онлайн
У Києві оновили Портал дошкільної освіти, через який батьки можуть читать далее
09-06, 12:06
Євгенія Тимошенко: біографія та цікаві факти про доньку Юлії Тимошенко

Євгенія Тимошенко: біографія та цікаві факти про доньку Юлії Тимошенко
Євгенія Тимошенко — українська громадська діячка, підприємиця та донька відомої читать далее
09-06, 11:33
Українці різко збільшили купівлю євро перед літом

Українці різко збільшили купівлю євро перед літом
Українці у травні 2026 року суттєво збільшили попит на євро, читать далее
09-06, 11:10
Андрій Юсов: біографія та цікаві факти про представника ГУР

Андрій Юсов: біографія та цікаві факти про представника ГУР
Андрій Юсов — український громадський діяч, політик, аналітик та офіційний читать далее
09-06, 11:05
Правоохоронці зірвали замах на представника ГУР Юсова

Правоохоронці зірвали замах на представника ГУР Юсова
Українські правоохоронці запобігли черговій спробі замаху на представника Головного управління читать далее
09-06, 11:02
Apple представила iOS 27 з оновленим дизайном і ШІ-функціями

Apple представила iOS 27 з оновленим дизайном і ШІ-функціями
Компанія Apple 8 червня під час конференції WWDC 2026 у читать далее
09-06, 09:16
В Україні зросли ціни на «борщовий набір»: що подорожчало

В Україні зросли ціни на «борщовий набір»: що подорожчало
В Україні протягом минулого тижня зафіксували зростання цін на овочі читать далее
09-06, 09:11
Катерина Усик: біографія та цікаві факти про дружину чемпіона світу з боксу

Катерина Усик: біографія та цікаві факти про дружину чемпіона світу з боксу
Катерина Усик — українська підприємниця, громадська діячка та дружина абсолютного читать далее
09-06, 09:04
Хто отримує бойові виплати 30, 50, 70 і 100 тисяч гривень у 2026 році

Хто отримує бойові виплати 30, 50, 70 і 100 тисяч гривень у 2026 році
Система додаткового грошового забезпечення українських військовослужбовців у 2026 році залишається читать далее
09-06, 08:53
Як оформити відстрочку від мобілізації, якщо є штраф і статус у розшуку

Як оформити відстрочку від мобілізації, якщо є штраф і статус у розшуку
Військовозобов’язані українці, які мають право на відстрочку від мобілізації, але читать далее
09-06, 08:50
Податок на житло в Україні 2026: хто платить, ставки та штрафи

Податок на житло в Україні 2026: хто платить, ставки та штрафи
Податок на нерухомість залишається одним із місцевих зборів, який щороку читать далее
09-06, 08:47
Emi: біографія та цікаві факти про українську співачку

Emi: біографія та цікаві факти про українську співачку
Emi — молода українська співачка, яка за короткий час привернула читать далее
09-06, 08:24
Собчак використала пісню української співачки в Instagram: що відомо

Собчак використала пісню української співачки в Instagram: що відомо
Російська журналістка та блогерка Ксенія Собчак опублікувала серію фотографій в читать далее
09-06, 08:21
Польща може позбавити Зеленського найвищої нагороди: що сталося

Польща може позбавити Зеленського найвищої нагороди: що сталося
Відносини між Україною та Польщею опинилися на новому етапі напруження читать далее
09-06, 08:18
Українці можуть отримати до 12 300 грн допомоги від ООН: хто має право

Українці можуть отримати до 12 300 грн допомоги від ООН: хто має право
У місті Суми стартував запис на отримання грошової допомоги від читать далее
09-06, 08:16
Китайський гороскоп на червень 2026 для всіх знаків

Китайський гороскоп на червень 2026 для всіх знаків
Червень 2026 року за східним календарем стане місяцем, коли особливого читать далее
09-06, 07:44
Теги
НБУ ТЦК авто банк банківський контроль блокування рахунку війна в Україні економіка України закон про мобілізацію комплаєнс кримінал криптовалюта мобілізація новини України перевірка банком походження коштів підозрілі операції фінансова перевірка фінансовий моніторинг фінансові операції