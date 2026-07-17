Андрій Єрмак — український державний діяч, юрист, кінопродюсер і політик, який з 2020 до 2025 року очолював Офіс президента України. За роки роботи він став одним із найвпливовіших представників президентської команди, відповідаючи за міжнародні переговори, санкційну політику, обміни полоненими та дипломатичні контакти із західними партнерами. До приходу в політику Єрмак понад два десятиліття займався юридичною практикою та кіновиробництвом. Його діяльність неодноразово ставала предметом суспільних дискусій, журналістських розслідувань і політичних суперечок. У 2026 році ім’я Андрія Єрмака знову опинилося в центрі уваги через кримінальне провадження та подальші політичні події.

Біографія

Андрій Борисович Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «юрист-міжнародник». Після завершення навчання отримав право на адвокатську діяльність і розпочав кар’єру у сфері міжнародного та корпоративного права.

У 1990-х роках працював у юридичних компаніях, а згодом заснував власний юридичний бізнес. Одним із напрямків його діяльності став захист авторських прав представників українського шоу-бізнесу та медіаіндустрії. Саме робота з творчими проєктами поступово привела його до кіновиробництва.

У 2010-х роках Єрмак працював як кінопродюсер. Він був засновником Garnet International Media Group та долучався до виробництва художніх фільмів, серед яких «Правило бою» та «Межа». Також був членом Української кіноакадемії та Європейської кіноакадемії.

У травні 2019 року після обрання Володимира Зеленського президентом Андрій Єрмак став його помічником. Він займався міжнародним напрямком, питаннями дипломатії та переговорами щодо врегулювання війни на Донбасі. У лютому 2020 року був призначений керівником Офісу президента.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Єрмак став одним із координаторів міжнародної взаємодії України із союзниками. Він брав участь у переговорах щодо військової допомоги, санкційної політики, обмінів військовополоненими та створення міжнародних коаліцій на підтримку України. Також очолював Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань та входив до складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

Наприкінці 2025 року Єрмак залишив посаду керівника Офісу президента. У травні 2026 року йому повідомили про підозру у справі щодо можливої легалізації коштів під час будівництва котеджного містечка «Династія» в Козині. Сам Єрмак свою провину заперечує, а його захист заявляє про необґрунтованість підозри.

16 липня 2026 року ЗМІ повідомили, що він відвідав пункт управління головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на тлі кадрових змін у Міністерстві оборони.

Цікаві факти

Був юристом представників шоу-бізнесу

До політичної кар’єри Єрмак спеціалізувався на авторському праві та юридичному супроводі творчих проєктів. Його клієнтами були представники української музичної та медійної індустрії.

Працював у кіноіндустрії

Єрмак неодноразово виступав продюсером українських художніх фільмів і був членом професійних кіноорганізацій. Саме досвід у медіасфері допоміг йому сформувати широке коло контактів ще до приходу в політику.

Один із головних переговірників

Під час роботи в Офісі президента він регулярно представляв Україну на міжнародних переговорах із керівниками держав, радниками з національної безпеки та дипломатами. Його називали одним із ключових координаторів зовнішньополітичного напряму.

Фігурував у журналістських розслідуваннях

За роки роботи на державній посаді діяльність Єрмака неодноразово ставала предметом журналістських розслідувань і політичної критики. Сам він неодноразово відкидав висунуті звинувачення, а частина епізодів стала предметом офіційних перевірок або кримінальних проваджень.

Особисте життя

У відкритих офіційних джерелах зазначається, що Андрій Єрмак не перебуває у шлюбі та не має дітей. Більшу частину особистого життя він не коментує публічно.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Андрій Єрмак?

Андрій Єрмак — український юрист, державний діяч, кінопродюсер і колишній керівник Офісу президента. Він працював на цій посаді з лютого 2020 року до кінця 2025 року. До державної служби займався юридичною практикою та кіновиробництвом.

Скільки років Андрію Єрмаку?

Він народився 21 листопада 1971 року в Києві. Актуальний вік залежить від поточної дати. За освітою Єрмак є юристом-міжнародником.

Чи має Андрій Єрмак дружину та дітей?

За інформацією з відкритих джерел, Андрій Єрмак не одружений і дітей не має. Деталі особистого життя він практично не коментує.

Чому Андрій Єрмак відомий?

Найбільшу популярність він здобув після призначення керівником Офісу президента у 2020 році. Він координував міжнародні переговори, питання санкцій, військової допомоги та гуманітарні ініціативи під час повномасштабної війни.

Які скандали пов’язані з Андрієм Єрмаком?

Ім’я Єрмака неодноразово згадувалося у журналістських розслідуваннях і політичних дискусіях. У 2026 році йому повідомили про підозру у кримінальному провадженні щодо можливого відмивання коштів. Сам політик заперечує висунуті звинувачення, а остаточні юридичні висновки має встановити суд.