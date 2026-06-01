Андрій Ярмоленко — один із найвідоміших українських футболістів сучасності, багаторічний лідер збірної України та легенда київського «Динамо». За роки професійної кар’єри він став символом цілого покоління українського футболу, здобув десятки індивідуальних нагород і встановив низку рекордів. Його ім’я регулярно з’являється серед найкращих бомбардирів та асистентів в історії національної команди. Попри виступи за кордоном, Ярмоленко залишається одним із найбільш впізнаваних спортсменів України. У 2026 році він знову опинився в центрі уваги після того, як побив віковий рекорд Андрія Шевченка у збірній України.

Біографія

Андрій Миколайович Ярмоленко народився 23 жовтня 1989 року в Ленінграді (нині Санкт-Петербург). Коли йому було кілька років, родина переїхала до Чернігова, де й минуло дитинство майбутнього футболіста. Саме там він почав займатися футболом і зробив перші кроки до професійної кар’єри.

Футбольну освіту Ярмоленко отримав у чернігівській школі «Юність». У середині 2000-х років він привернув увагу селекціонерів київського «Динамо» та приєднався до системи столичного клубу. Спочатку виступав за «Динамо-2» та «Десну», після чого почав залучатися до основного складу киян.

У головній команді «Динамо» Ярмоленко дебютував у 2007 році. Уже за кілька сезонів він став одним із ключових футболістів клубу та головною атакувальною силою команди. За роки виступів у Києві він виграв чемпіонат України, Кубок України та неодноразово визнавався найкращим гравцем сезону.

У 2017 році футболіст перейшов до дортмундської «Боруссії». Після виступів у Німеччині він продовжив кар’єру в англійському «Вест Гемі», де провів кілька сезонів в АПЛ. Пізніше Ярмоленко також виступав за клуб «Аль-Айн» з ОАЕ, а у 2023 році повернувся до київського «Динамо».

У складі збірної України Ярмоленко дебютував 5 вересня 2009 року у матчі проти Андорри. Відтоді він став одним із найрезультативніших футболістів в історії національної команди. Станом на 2026 рік він входить до числа рекордсменів збірної за кількістю матчів, голів та результативних передач.

У червні 2026 року Андрій Ярмоленко встановив новий рекорд збірної України, ставши найстаршим автором гола в історії національної команди. Він перевершив досягнення Андрія Шевченка, яке трималося ще з Євро-2012.

Цікаві факти

Андрій Ярмоленко є одним із найуспішніших українських футболістів останніх 15 років. Його часто називають символом київського «Динамо» після епохи Андрія Шевченка та Сергія Реброва.

Одним із найбільш обговорюваних моментів його кар’єри став трансфер до дортмундської «Боруссії» у 2017 році. На той момент це був один із найдорожчих продажів в історії київського клубу. Після переходу до Бундесліги футболіст швидко став популярним серед уболівальників німецької команди.

Ще одним важливим етапом кар’єри стали виступи за англійський «Вест Гем». Саме під час гри в Англії Ярмоленко неодноразово забивав важливі м’ячі як за клуб, так і за збірну України.

Футболіст відомий своєю благодійною діяльністю. У різні роки він допомагав дітям із тяжкими захворюваннями та підтримував соціальні проєкти. ЗМІ повідомляли, що частину бонусів за виступи на великих міжнародних турнірах він спрямовував на благодійність.

Особисте життя Ярмоленка залишається досить закритим. Він одружений та виховує дітей. На відміну від багатьох сучасних спортсменів, футболіст рідко потрапляє в гучні світські скандали та намагається не виносити приватне життя в публічний простір.

Серед уболівальників футболіст має прізвисько «Ярмола». Це ім’я давно стало частиною футбольного бренду спортсмена та регулярно використовується як партнерами по команді, так і фанатами.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Андрій Ярмоленко?

Андрій Ярмоленко — український професійний футболіст, вінгер та капітан київського «Динамо». Також він є одним із лідерів збірної України. Багато років входить до числа найкращих українських футболістів сучасності.

Скільки років Андрію Ярмоленку?

Футболіст народився 23 жовтня 1989 року. Станом на 2026 рік йому виповнилося 36 років. Попри вік він продовжує виступати на високому рівні та встановлювати нові рекорди.

За які клуби грав Ярмоленко?

У різні роки він виступав за «Динамо» Київ, дортмундську «Боруссію», англійський «Вест Гем» та «Аль-Айн» з ОАЕ. Найбільших успіхів досяг саме у складі київського клубу. Після закордонного етапу кар’єри повернувся до «Динамо».

Які рекорди належать Ярмоленку?

Футболіст входить до числа найкращих бомбардирів в історії збірної України. Також він є рекордсменом національної команди за кількістю результативних передач. У 2026 році став найстаршим автором гола в історії збірної України.

Чому Ярмоленка вважають легендою українського футболу?

Протягом багатьох років він залишався ключовим гравцем збірної України та «Динамо». Його стабільна результативність, лідерські якості та відданість національній команді зробили його одним із символів українського футболу. Саме тому Ярмоленка часто ставлять в один ряд із найкращими футболістами в історії країни.