Андрій Сибіга: біографія та цікаві факти про міністра закордонних справ

Андрій Сибіга — український дипломат, юрист і державний діяч, який очолює Міністерство закордонних справ України. Він народився у Зборові на Тернопільщині, а професійну кар’єру почав у дипломатичній службі ще наприкінці 1990-х років. За роки роботи Сибіга представляв Україну в Польщі та Туреччині, керував консульською службою МЗС, а згодом працював в Офісі президента. У 2024 році він став міністром закордонних справ, а в липні 2025 року Верховна Рада повторно призначила його на цю посаду.

Біографія

Андрій Іванович Сибіга народився 1 лютого 1975 року в місті Зборів Тернопільської області. Вищу освіту здобув у Львівському державному університеті імені Івана Франка: у 1997 році закінчив навчання за спеціальністю «міжнародні відносини» та отримав кваліфікацію перекладача з англійської мови. Через два роки здобув другу спеціальність — правознавство та кваліфікацію юриста.

Дипломатична кар’єра Сибіги розпочалася у 1997 році в Міністерстві закордонних справ. Спочатку він працював аташе, третім і другим секретарем у підрозділі, який займався державно-правовими питаннями. У 1998–2002 роках дипломат працював у посольстві України в Польщі, де послідовно обіймав посади другого та першого секретаря.

Після повернення до Києва Сибіга продовжив роботу у МЗС. У 2003–2008 роках він очолював підрозділи, пов’язані з міжнародним правом і законодавством у сфері зовнішньої політики, а у 2008 році знову вирушив до Польщі — цього разу як радник-посланник посольства. У 2012 році дипломат очолив Департамент консульської служби МЗС і працював на цій посаді до 2016 року.

Наступним великим етапом кар’єри стало призначення послом України в Туреччині. Сибіга працював у Анкарі з 2016 до 2021 року. Саме цей досвід став однією з найбільш помітних сторінок його дипломатичної кар’єри: він працював із двосторонніми відносинами, питаннями безпеки, економічної співпраці та консульської роботи.

У травні 2021 року Сибіга перейшов до Офісу президента, де став заступником керівника. Там він працював над напрямами зовнішньої політики та міжнародної взаємодії. У квітні 2024 року дипломат повернувся до МЗС уже як перший заступник міністра закордонних справ.

5 вересня 2024 року Верховна Рада призначила Сибігу міністром закордонних справ замість Дмитра Кулеби. За відповідне рішення проголосували 258 депутатів. У липні 2025 року парламент повторно призначив Сибігу главою зовнішньополітичного відомства після формування нового складу уряду.

У 2026 році Сибіга продовжує представляти країну на міжнародному рівні. Серед пріоритетів, які він публічно називав, — дипломатичні зусилля для досягнення миру, посилення тиску на Росію, зміцнення безпеки та розвиток міжнародних партнерств. У травні 2026 року він представив ці напрями під час виступу у Верховній Раді.

Цікаві факти

Сибіга належить до дипломатів із тривалим досвідом роботи саме у зовнішньополітичному відомстві. На відміну від багатьох українських політиків, його кар’єра до переходу в Офіс президента переважно розвивалася всередині дипломатичної системи — від аташе та секретаря до керівника департаменту і посла. Це робить його професійний шлях досить послідовним.

Важливою особливістю його професійного профілю є поєднання дипломатичної та юридичної освіти. Сибіга вивчав міжнародні відносини, англійську мову та право, а значна частина його ранньої кар’єри була пов’язана саме з міжнародно-правовою роботою МЗС. Така спеціалізація стала основою для подальшої роботи з міжнародними договорами, консульськими питаннями та зовнішньополітичними документами.

Дипломат володіє англійською та польською мовами. Польський напрям у його кар’єрі особливо помітний: він двічі працював у посольстві України в Польщі, спочатку на дипломатичних посадах у 1998–2002 роках, а пізніше — як радник-посланник у 2008–2012 роках.

Сибіга має досвід роботи як у дипломатичній системі, так і безпосередньо в команді президента. Саме перехід до Офісу президента у 2021 році став поворотним моментом, після якого він опинився ближче до центру ухвалення зовнішньополітичних рішень. У 2024 році цей досвід завершився його поверненням до МЗС уже на керівну посаду.

Щодо особистого життя, офіційна біографія МЗС зазначає, що Андрій Сибіга одружений і має трьох дітей — доньку та двох синів. При цьому детальної публічної інформації про родину, приватні захоплення чи побут дипломата у відкритих авторитетних джерелах небагато.

Його робота у 2026 році охоплює не лише переговори щодо безпеки. Серед актуальних напрямів дипломатичної діяльності — військова допомога, санкційна політика, енергетична стійкість, відносини з Великою Британією, США, Туреччиною та іншими партнерами. Наприклад, у липні 2026 року Сибіга проводив переговори з британським колегою Едом Мілібендом щодо посилення протиповітряної оборони, санкційного тиску та спільного виробництва озброєнь.

Відповіді на питання про Андрія Сибігу

Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — український дипломат, юрист і державний діяч. Він має багаторічний досвід роботи в МЗС, був послом у Туреччині та заступником керівника Офісу президента. З 2024 року очолює Міністерство закордонних справ.

Коли народився Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга народився 1 лютого 1975 року у Зборові Тернопільської області. У 2026 році йому 51 рік. Цю дату та місце народження вказує офіційна біографія МЗС.

Де навчався Андрій Сибіга?

Він закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. У 1997 році отримав освіту за спеціальністю «міжнародні відносини», а у 1999 році — за спеціальністю «правознавство».

Де працював Андрій Сибіга до посади міністра?

До призначення главою МЗС він працював дипломатом у центральному апараті міністерства та посольстві в Польщі, очолював консульську службу, був послом у Туреччині та заступником керівника Офісу президента. У квітні 2024 року Сибіга став першим заступником міністра закордонних справ.

Хто дружина та скільки дітей у Андрія Сибіги?

Офіційна біографія МЗС підтверджує, що Сибіга одружений і має трьох дітей. У відкритому доступі також є дані декларації, де членами його сім’ї зазначені дружина Вікторія та син. Інші персональні подробиці про родину не варто доповнювати припущеннями.