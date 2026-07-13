Андрій Шабанов: біографія та цікаві факти про телеведучого
2026-13-07    94

Андрій Шабанов: біографія та цікаві факти про телеведучого

Андрій Шабанов — український телеведучий, радіоведучий, шоумен, продюсер та медіаменеджер, який понад три десятиліття працює у сфері радіо й телебачення. Найбільшу популярність він здобув як ведучий проєктів Нового каналу, зокрема «Підйом», «Піранії», «Абзац!» та «Таємний агент». До приходу на телебачення Шабанов побудував успішну кар’єру на радіо, де пройшов шлях від ведучого ефіру до генерального продюсера великого медіахолдингу. Його також знають як автора розважальних форматів та власника готельного проєкту в Одесі. Протягом кар’єри він неодноразово отримував професійні нагороди за роботу в українських медіа.

Біографія

Андрій Валерійович Шабанов народився 21 березня 1976 року в Одесі. Його батьки були інженерами. Частину дитинства він провів у військовому містечку Чорнобиль-2, де працювали його батьки, однак після аварії на Чорнобильській АЕС сім’я повернулася до Одеси.

Після закінчення школи Шабанов вступив до Одеського державного економічного університету, який закінчив з відзнакою за спеціальністю «банківська справа». Водночас ще під час навчання він почав працювати на одеській радіостанції «Просто Раді.О», де вперше вийшов в ефір у 1994 році.

На радіо він був ведучим програм «Музичний автомат», «Шабанов-шоу» та «Зоряні війни». Уже в 1999 році став програмним директором «Просто Раді.О», а згодом очолив радіонапрям медіахолдингу як генеральний продюсер. За цей час він реалізував низку великих радіопроєктів та розважальних шоу.

У 2002 році Андрій Шабанов вирушив до США, де навчався в Ohio & Illinois Center for Broadcasting. Після завершення навчання повернувся до України й продовжив працювати в медіасфері вже на керівних посадах.

Телевізійна кар’єра розпочалася для нього у 2011 році, коли він став одним із ведучих ранкового шоу «Підйом» на Новому каналі. Пізніше працював у програмах «Піранії», «Абзац!», «Стенд-Ап Шоу», «Проект Перфект», «Проект Любов» та журналістському проєкті «Таємний агент». Окрім телевізійної діяльності, він також знімався в епізодичних ролях у кіно та серіалах.

Цікаві факти

Одним із незвичних бізнес-проєктів Андрія Шабанова став дизайн-готель «Кімнати і чутки», відкритий в Одесі. Заклад оформлений у стилі рок-музики та присвячений історії світової музичної культури.

За роки роботи на радіо Шабанов став лауреатом премій «Золота жар-птиця» та кількох нагород «Золоте перо» за авторські програми та внесок у розвиток українського радіомовлення.

В одному з інтерв’ю телеведучий розповідав, що після підготовки випуску програми «Таємний агент», присвяченого якості риби, певний час повністю відмовився від її споживання. Цей факт часто згадується серед найбільш незвичних історій із закулісся телепроєкту.

Щодо особистого життя, у відкритих джерелах зазначається, що Андрій Шабанов перебуває у стосунках із підприємницею Лєрою Бородіною. Пара виховує спільну доньку Марію, а також доньку Бородіної від попередніх стосунків. Сам телеведучий нечасто коментує сімейне життя публічно.

Гучних кримінальних проваджень чи офіційно підтверджених корупційних скандалів, пов’язаних із діяльністю Андрія Шабанова, у відкритих державних джерелах немає.

Відповіді на питання про персону

Скільки років Андрію Шабанову?

Андрій Шабанов народився 21 березня 1976 року в Одесі. Він належить до покоління українських телеведучих, які починали кар’єру ще на FM-радіо у 1990-х роках, а згодом стали відомими на національному телебаченні.

Яку освіту має Андрій Шабанов?

Він закінчив Одеський державний економічний університет за спеціальністю «банківська справа» з відзнакою. Пізніше також проходив професійне навчання у США в Ohio & Illinois Center for Broadcasting, що спеціалізується на підготовці телевізійних і радіоведучих.

Де працював Андрій Шабанов?

Його професійна кар’єра почалася на «Просто Раді.О», де він пройшов шлях від ведучого до генерального продюсера. На телебаченні працював на Новому каналі, був ведучим низки популярних розважальних та журналістських програм.

Чи є у Андрія Шабанова дружина та діти?

У відкритих джерелах повідомляється, що телеведучий перебуває у цивільних стосунках із Лєрою Бородіною. Вони виховують доньку Марію, а також старшу доньку Бородіної від попередніх стосунків. Інших підтверджених даних про сім’ю Шабанов публічно не розкриває.

Чим займається Андрій Шабанов зараз?

Він продовжує працювати у сфері медіа, займається телевізійними проєктами, продюсуванням та розвитком власних бізнес-ініціатив. Також виступає колумністом і бере участь у публічних дискусіях про розвиток медіа та суспільства.

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