Андрій Садовий: біографія та цікаві факти про мера Львова
2026-25-07    97

Андрій Садовий: біографія та цікаві факти про мера Львова

Андрій Садовий — український політик, міський голова Львова, який очолює місто з 2006 року. Він є одним із найдовше чинних мерів обласних центрів країни та засновником політичної партії «Самопоміч». За роки роботи Садовий став однією з найвідоміших постатей українського місцевого самоврядування, а його діяльність регулярно привертає увагу через масштабні інфраструктурні проєкти, політичні кампанії та резонансні рішення. Окрім роботи у Львові, він брав участь у президентських і парламентських виборах та очолював політичну силу, представлену у Верховній Раді. Його політична кар’єра супроводжувалася як високими рейтингами підтримки, так і гострою критикою з боку опонентів.

Біографія

Андрій Іванович Садовий народився 19 серпня 1968 року у Львові.

У 1995 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «електронна техніка». Пізніше здобув економічну освіту у Львівській академії державного управління при Президентові України.

Трудову діяльність розпочав у сфері електроніки та бізнесу. У 1990-х роках займався підприємництвом, працював у телекомунікаційній та медійній сферах. У 2002 році став засновником телерадіокомпанії «Люкс», до якої входять радіостанції та телеканал «24 Канал».

У березні 2006 року Андрія Садового вперше обрали міським головою Львова. Надалі він переобирався на посаду у 2010, 2015 та 2020 роках, ставши одним із рекордсменів за тривалістю перебування на посаді мера серед керівників великих українських міст.

У 2012 році заснована ним політична партія «Об’єднання “Самопоміч”» пройшла до Верховної Ради. На парламентських виборах 2014 року політична сила отримала понад 10% голосів виборців і сформувала власну фракцію.

У 2019 році Садовий висунув свою кандидатуру на виборах Президента, однак до дня голосування знявся з перегонів, підтримавши кандидатуру Анатолія Гриценка.

На посаді мера він реалізував низку проєктів із модернізації міської інфраструктури, розвитку громадського транспорту, цифровізації адміністративних послуг, оновлення історичного центру Львова та співпраці з міжнародними партнерами.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Львів став одним із ключових гуманітарних центрів країни. Міська влада організувала прийом великої кількості внутрішньо переміщених осіб, розвиток реабілітаційної інфраструктури для військових і цивільних, а також логістичну підтримку міжнародної допомоги.

Цікаві факти

Одним із найрезонансніших періодів у роботі Андрія Садового стала сміттєва криза 2016–2017 років. Після пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі Львів тривалий час стикався з труднощами щодо вивезення твердих побутових відходів. Подія отримала широкий політичний резонанс та стала предметом численних дискусій між центральною і місцевою владою.

Садовий є засновником політичної партії «Самопоміч», яка після успіху на виборах 2014 року входила до парламентської коаліції. Згодом політичний вплив партії суттєво скоротився, однак сам політик продовжив працювати на посаді міського голови Львова.

Протягом багатьох років діяльність Садового регулярно аналізується антикорупційними організаціями, журналістами та контролюючими органами. Він неодноразово ставав фігурантом політичних конфліктів, однак інформації про обвинувальний вирок суду щодо нього у відкритих джерелах немає.

Андрій Садовий перебуває у шлюбі з Катериною Кіт-Садовою — журналісткою, медіаменеджеркою та співвласницею медіахолдингу «Люкс». Подружжя виховує п’ятьох синів. Сам політик неодноразово розповідав, що приділяє значну увагу сім’ї, попри щільний робочий графік.

Відомо, що Садовий активно використовує соціальні мережі для комунікації з мешканцями Львова, регулярно публікує інформацію про міські проєкти, рішення виконкому та сесій міської ради.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Андрій Садовий?

Андрій Садовий — український політик, міський голова Львова та засновник партії «Самопоміч». Він очолює Львів із 2006 року. Його діяльність пов’язана з розвитком міської інфраструктури, цифрових сервісів і міжнародної співпраці міста.

Скільки років Андрію Садовому?

Андрій Садовий народився 19 серпня 1968 року. Його актуальний вік залежить від дати перегляду матеріалу. Дата народження підтверджується офіційними біографічними даними.

Хто дружина Андрія Садового?

Дружина політика — Катерина Кіт-Садова. Вона працює у сфері медіа та є керівницею медіахолдингу Lux. Подружжя має п’ятьох дітей.

Яку партію представляє Андрій Садовий?

Садовий є засновником політичної партії «Об’єднання “Самопоміч”». Саме ця політична сила стала одним із головних політичних проєктів місцевого самоврядування після Революції Гідності. Нині він продовжує виконувати обов’язки міського голови Львова.

Чим відомий Андрій Садовий?

Найбільшу популярність політик отримав завдяки багаторічному керівництву Львовом. Також він відомий створенням партії «Самопоміч», участю у президентській кампанії 2019 року та реалізацією масштабних міських інфраструктурних проєктів. Однією з найрезонансніших сторінок його діяльності стала сміттєва криза у Львові.

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