Андрій Павелко: біографія та цікаві факти про футбольного функціонера
2026-24-07    110

Андрій Павелко: біографія та цікаві факти про футбольного функціонера

Андрій Павелко — український політик і спортивний функціонер, який у різні роки був народним депутатом, президентом Української асоціації футболу та членом Виконавчого комітету УЄФА. Його ім’я пов’язане з реформами у футбольному господарстві, розвитком інфраструктури та міжнародною співпрацею у сфері спорту. Водночас діяльність Павелка неодноразово ставала предметом кримінальних проваджень і судових розглядів. У липні 2026 року Офіс Генерального прокурора повідомив про його затримання на території Словаччини та початок процедури екстрадиції. Ця подія знову привернула увагу до його політичної та спортивної кар’єри.

Біографія

Андрій Васильович Павелко народився 7 жовтня 1975 року у Дніпропетровську (нині — Дніпро).

Вищу освіту здобув у Національній металургійній академії України. Згодом також навчався у сфері державного управління та менеджменту.

Політичну діяльність розпочав у Дніпропетровській області. У 2006 році був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради, де працював над питаннями регіонального розвитку та молодіжної політики.

У 2012 році став народним депутатом України VII скликання, а у 2014 році був повторно обраний до Верховної Ради VIII скликання. Працював у парламентському Комітеті з питань бюджету, а також входив до міжпарламентських груп співробітництва з іншими державами.

6 березня 2015 року Конгрес Федерації футболу України обрав Павелка президентом організації. У 2019 році його було переобрано на новий термін. Після зміни назви організації він очолював вже Українську асоціацію футболу (УАФ).

Під час керівництва асоціацією в Україні реалізовувалися програми розвитку дитячо-юнацького футболу, будувалися футбольні майданчики зі штучним покриттям, проводилися реформи арбітражу та цифровізації футбольних процесів. Павелко також входив до Виконавчого комітету УЄФА, представляючи український футбол на міжнародному рівні.

У 2023 році Андрій Павелко припинив виконання обов’язків президента УАФ після рішень судових органів та зміни керівництва асоціації.

24 липня 2026 року Офіс Генерального прокурора повідомив, що Андрія Павелка затримали на території Словаччини. За інформацією прокуратури, триває процедура його екстрадиції до України відповідно до міжнародних правових механізмів. Деталі щодо строків передачі та подальших процесуальних дій офіційно не оприлюднювалися.

Цікаві факти

Андрій Павелко став одним із наймолодших президентів Федерації футболу України за всю історію організації.

У 2019 році його обрали членом Виконавчого комітету УЄФА. Це дозволило українській футбольній асоціації брати безпосередню участь у роботі одного з головних керівних органів європейського футболу.

Однією з найбільш дискусійних тем його діяльності стала програма будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. Правоохоронні органи відкривали кримінальні провадження щодо використання коштів під час реалізації проєкту. Сам Павелко неодноразово заперечував висунуті підозри та заявляв про політичний характер переслідування.

У 2023 році Вищий антикорупційний суд застосував до Павелка запобіжний захід у межах одного з кримінальних проваджень. Надалі справа отримала продовження в судових інстанціях.

Інформація про особисте життя Павелка є обмеженою. Відкриті джерела не містять детальних підтверджених відомостей про його родину чи захоплення, тому ці аспекти він практично не коментує публічно.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Андрій Павелко?

Андрій Павелко — український політик і футбольний функціонер. Він був народним депутатом, президентом Федерації футболу України та Української асоціації футболу, а також членом Виконавчого комітету УЄФА.

Чому Андрій Павелко став відомим?

Найбільшу популярність він здобув після обрання президентом Федерації футболу України у 2015 році. Крім спортивної діяльності, Павелко активно займався політикою та представляв український футбол у міжнародних організаціях.

У яких кримінальних справах фігурував Павелко?

Правоохоронні органи розслідували кілька кримінальних проваджень, пов’язаних із діяльністю під час керівництва футбольною асоціацією, зокрема щодо реалізації програми будівництва футбольних полів. Сам Павелко не визнавав обвинувачень і заявляв про їхню безпідставність. Остаточні рішення у відповідних кримінальних провадженнях ухвалює суд.

Що відомо про затримання Андрія Павелка у 2026 році?

24 липня 2026 року Офіс Генерального прокурора повідомив про затримання Андрія Павелка у Словаччині. За офіційною інформацією, наразі готується процедура його екстрадиції до України для подальших процесуальних дій.

Чи відомо щось про сім’ю Андрія Павелка?

Публічно підтвердженої інформації про особисте життя, дружину чи дітей небагато. Сам Павелко майже не коментував ці питання у відкритому просторі.

Андрій Павелко, Андрій Павелко Instagram, Андрій Павелко біографія, Андрій Павелко вік, ВАКС, Верховна Рада, Дніпро, екстрадиція, Офіс Генерального прокурора, Словаччина, спортивний функціонер, УАФ, УЄФА, Федерація футболу, футбол
Останні новини
У Раді почали готувати законодавство для повоєнних виборів

У Раді почали готувати законодавство для повоєнних виборів
У Верховній Раді триває підготовка законодавчої бази, необхідної для проведення читать далее
24-07, 20:30
Іспанія спростила отримання довгострокової резиденції для українців

Іспанія спростила отримання довгострокової резиденції для українців
Іспанія змінила правила легалізації для громадян України, які перебувають у читать далее
24-07, 20:29
Сергій Ткач: біографія та факти про серійного вбивцю

Сергій Ткач: біографія та факти про серійного вбивцю
Сергій Ткач — один із найвідоміших серійних убивць на пострадянському читать далее
24-07, 18:41
Павло Лазаренко: біографія та цікаві факти про колишнього прем’єр-міністра

Павло Лазаренко: біографія та цікаві факти про колишнього прем’єр-міністра
Павло Лазаренко — український політик, який очолював уряд у другій читать далее
24-07, 18:33
Андрій Павелко: біографія та цікаві факти про футбольного функціонера

Андрій Павелко: біографія та цікаві факти про футбольного функціонера
Андрій Павелко — український політик і спортивний функціонер, який у читать далее
24-07, 17:56
Блокада українських портів може посилити девальвацію гривні

Блокада українських портів може посилити девальвацію гривні
Припинення судноплавства до українських морських портів на тлі посилення російських читать далее
24-07, 17:53
Рустем Умєров: біографія та цікаві факти про політика

Рустем Умєров: біографія та цікаві факти про політика
устем Умєров — український державний діяч, політик і дипломат кримськотатарського читать далее
24-07, 17:50
Зеленський анонсував нові призначення в РНБО за участю Клименка та Умєрова

Зеленський анонсував нові призначення в РНБО за участю Клименка та Умєрова
Президент Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни в системі національної читать далее
24-07, 17:48
Яке церковне свято 25 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети

Яке церковне свято 25 липня 2026 року: день ангела, що не можна робити та народні прикмети
25 липня 2026 року православна церква вшановує Успіння святої праведної читать далее
24-07, 17:45
Попит на лікарські рослини зріс через тренд на домашнє садівництво

Попит на лікарські рослини зріс через тренд на домашнє садівництво
Попит на вирощування лікарських рослин на присадибних ділянках продовжує зростати читать далее
24-07, 15:00
Ціни на картоплю в Україні: дешевої у 2026 році вже не буде

Ціни на картоплю в Україні: дешевої у 2026 році вже не буде
В Україні у 2026 році не очікується значного здешевлення картоплі читать далее
24-07, 12:44
Олена Тополя розповіла про розслідування щодо зливу інтимного відео

Олена Тополя розповіла про розслідування щодо зливу інтимного відео
Українська співачка Олена Тополя заявила, що досудове розслідування у справі читать далее
24-07, 12:40
Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію на 90 днів

Зеленський продовжив воєнний стан і мобілізацію на 90 днів
Президент України Володимир Зеленський 24 липня 2026 року підписав закони читать далее
24-07, 12:36
Садівництво дедалі частіше використовують як спосіб боротьби зі стресом

Садівництво дедалі частіше використовують як спосіб боротьби зі стресом
Робота в саду набуває популярності не лише як спосіб вирощування читать далее
24-07, 11:40
Трамп запровадив нові мита для понад 80 країн світу

Трамп запровадив нові мита для понад 80 країн світу
Президент США Дональд Трамп після завершення дії попереднього режиму тарифів читать далее
24-07, 10:18
Іран відхилив пропозицію США про тимчасове припинення вогню

Іран відхилив пропозицію США про тимчасове припинення вогню
Іран відмовився від пропозиції США щодо тимчасового припинення вогню, яку, читать далее
24-07, 10:14
Ціни на пальне в Києві знову зросли: дизель подорожчав до 87 грн

Ціни на пальне в Києві знову зросли: дизель подорожчав до 87 грн
Ціни на пальне в Києві за останню добу знову зросли читать далее
24-07, 10:11
Для ВПО запустять нову систему оплати соцпослуг: що зміниться

Для ВПО запустять нову систему оплати соцпослуг: що зміниться
Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт, який запроваджує новий механізм фінансування читать далее
23-07, 17:37
Акумуляторна техніка для саду стала головним трендом сезону

Акумуляторна техніка для саду стала головним трендом сезону
Попит на сучасну техніку для догляду за садом зростає, оскільки читать далее
23-07, 17:16
Олексій Пукач: біографія, цікаві факти про генерала МВС та справа Гонгадзе

Олексій Пукач: біографія, цікаві факти про генерала МВС та справа Гонгадзе
Олексій Пукач — колишній генерал-лейтенант міліції, відомий через кримінальну справу читать далее
23-07, 17:08
Теги
Європейський Союз Верховна Рада Володимир Зеленський Дональд Трамп ЗСУ Київ НБУ Росія США ТЦК Україна ЧС-2026 війна в Україні економіка України закон про мобілізацію мобілізація народні прикмети новини України футбол чемпіонат світу 2026