Андрій Павелко — український політик і спортивний функціонер, який у різні роки був народним депутатом, президентом Української асоціації футболу та членом Виконавчого комітету УЄФА. Його ім’я пов’язане з реформами у футбольному господарстві, розвитком інфраструктури та міжнародною співпрацею у сфері спорту. Водночас діяльність Павелка неодноразово ставала предметом кримінальних проваджень і судових розглядів. У липні 2026 року Офіс Генерального прокурора повідомив про його затримання на території Словаччини та початок процедури екстрадиції. Ця подія знову привернула увагу до його політичної та спортивної кар’єри.

Біографія

Андрій Васильович Павелко народився 7 жовтня 1975 року у Дніпропетровську (нині — Дніпро).

Вищу освіту здобув у Національній металургійній академії України. Згодом також навчався у сфері державного управління та менеджменту.

Політичну діяльність розпочав у Дніпропетровській області. У 2006 році був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради, де працював над питаннями регіонального розвитку та молодіжної політики.

У 2012 році став народним депутатом України VII скликання, а у 2014 році був повторно обраний до Верховної Ради VIII скликання. Працював у парламентському Комітеті з питань бюджету, а також входив до міжпарламентських груп співробітництва з іншими державами.

6 березня 2015 року Конгрес Федерації футболу України обрав Павелка президентом організації. У 2019 році його було переобрано на новий термін. Після зміни назви організації він очолював вже Українську асоціацію футболу (УАФ).

Під час керівництва асоціацією в Україні реалізовувалися програми розвитку дитячо-юнацького футболу, будувалися футбольні майданчики зі штучним покриттям, проводилися реформи арбітражу та цифровізації футбольних процесів. Павелко також входив до Виконавчого комітету УЄФА, представляючи український футбол на міжнародному рівні.

У 2023 році Андрій Павелко припинив виконання обов’язків президента УАФ після рішень судових органів та зміни керівництва асоціації.

24 липня 2026 року Офіс Генерального прокурора повідомив, що Андрія Павелка затримали на території Словаччини. За інформацією прокуратури, триває процедура його екстрадиції до України відповідно до міжнародних правових механізмів. Деталі щодо строків передачі та подальших процесуальних дій офіційно не оприлюднювалися.

Цікаві факти

Андрій Павелко став одним із наймолодших президентів Федерації футболу України за всю історію організації.

У 2019 році його обрали членом Виконавчого комітету УЄФА. Це дозволило українській футбольній асоціації брати безпосередню участь у роботі одного з головних керівних органів європейського футболу.

Однією з найбільш дискусійних тем його діяльності стала програма будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. Правоохоронні органи відкривали кримінальні провадження щодо використання коштів під час реалізації проєкту. Сам Павелко неодноразово заперечував висунуті підозри та заявляв про політичний характер переслідування.

У 2023 році Вищий антикорупційний суд застосував до Павелка запобіжний захід у межах одного з кримінальних проваджень. Надалі справа отримала продовження в судових інстанціях.

Інформація про особисте життя Павелка є обмеженою. Відкриті джерела не містять детальних підтверджених відомостей про його родину чи захоплення, тому ці аспекти він практично не коментує публічно.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Андрій Павелко?

Андрій Павелко — український політик і футбольний функціонер. Він був народним депутатом, президентом Федерації футболу України та Української асоціації футболу, а також членом Виконавчого комітету УЄФА.

Чому Андрій Павелко став відомим?

Найбільшу популярність він здобув після обрання президентом Федерації футболу України у 2015 році. Крім спортивної діяльності, Павелко активно займався політикою та представляв український футбол у міжнародних організаціях.

У яких кримінальних справах фігурував Павелко?

Правоохоронні органи розслідували кілька кримінальних проваджень, пов’язаних із діяльністю під час керівництва футбольною асоціацією, зокрема щодо реалізації програми будівництва футбольних полів. Сам Павелко не визнавав обвинувачень і заявляв про їхню безпідставність. Остаточні рішення у відповідних кримінальних провадженнях ухвалює суд.

Що відомо про затримання Андрія Павелка у 2026 році?

24 липня 2026 року Офіс Генерального прокурора повідомив про затримання Андрія Павелка у Словаччині. За офіційною інформацією, наразі готується процедура його екстрадиції до України для подальших процесуальних дій.

Чи відомо щось про сім’ю Андрія Павелка?

Публічно підтвердженої інформації про особисте життя, дружину чи дітей небагато. Сам Павелко майже не коментував ці питання у відкритому просторі.