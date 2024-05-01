Андрій Матюха з Favbet має російський паспорт та постачає воду українським депутатам, – ЗМІ

Британська преса пише, що Андрій Матюха став власником торгової марки Voda Ua і постачальником цієї води для Верховної Ради. При цьому за Favbet, який належить Андрію Матюха, нібито тягнеться довжелезний шлейф скандалів. Від нібито ухиляння від сплати податків і влаштування підпільних казино до нібито фінансування тероризму. При цьому Favbet досі працює в Україні і, до речі, набіто в РФ. Про це йдеться у розслідуванні опублікованому на порталі Проблематик.

Андрій Матюха купив бренд Voda Ua у січні цього року. Продавцем виступив засновник однойменної компанії Дмитро Нікіфоров. Однак він продав Матюсі не виробництво, яке розташоване у Долинському районі Івано-Франківської області (джерело «Мізун»), а торгову марку. Невдовзі стало відомо, що під цією торговою маркою Андрій Матюха розпочав постачання води українському парламенту. Також цю воду було помічено і Кабінеті міністрів.

Окрім цього Проблематик пише наступне:

“Не виключено, що таким чином Матюха розширює і диверсифікує свій бізнес або ж прокладає собі шлях до владних кабінетів (заробляючи при цьому на бюджетних грошах). Однак азартні ігри досі залишаються короною його «імперії».

Ху із Андрій Матюха?

Він та його родина офіційно є власниками низки компаній, пов’язаних з онлайн-казино Favbet: «Фаворит бет», «Фаворит джекпот», «Планета спорту», «Букмекерська компанія Favbet» та інші. Йому також належать заклади громадського харчування «Маракуя» і «Віллер», супермаркет елітних товарів «Daily market» на Оболоні.

Дружина матюхи – Вікторія Скринченко також є співвласницею бізнесів чоловіка, а ще володіє клінікою естетичної медицини «Estetik life» – на тій самій Оболоні.

Здавалося б, нічого не вказувало на те, що Матюха якимось чином пов’язаний з Росією. Однак ще два роки після анексії Криму, тобто до 2016 року, він володів торгівельним ТОВ «Доріда Ріелті». Партнером по цьому бізнесу були росіяни Андрієй Ліпанов і Юрієй Спріжицький. Потім Матюха формально вийшов зі складу співвласників компанії, але залишились його російські партнери.

А основний бізнес – Favbet – як працював у Росії, так і продовжував працювати. І цей факт незмінний і донині. У 2022 році, вже під час російського вторгнення в Україну, видання Delo.ua провело розслідування і виявило, що попри офіційні заяви Favbet про повний вихід з російського та білоруського ринків, компанія продовжує дозволяти росіянам реєструватися на їхніх веб-сайтах і отримувати виграші. При цьому схема виведення грошей для росіян доволі проста: їм достатньо під час реєстрації збрехати, що вони не є громадянами Росії, і вказати номер банківського рахунку поза межами РФ.

У 2023 році журналісти знайшли і опублікували російський паспорт Матюхи. Матюха намагався спростувати наявність в нього російського паспорта. При цьому слід нагадати, що ще у 2020 році підозри у наявності у нього громадянства РФ виникли і у правоохоронців.

Справа у тому, що за законом «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор», ухваленим у 2019 році, в Україні заборонено вести гральний бізнес компаніям, кінцевими бенефіциарами яких є фізичні або юридичні особи російського походження. Тому у Матюхи і було проведено обшук.

Він спочатку заперечував цей факт, а потім змушений був визнати, що обшук таки був. А от чим він закінчився і чи було знайденого його російський паспорт, українські правоохоронці вже не повідомляли – але і не спростували.

«Присутні в Україні великі онлайн-казино та букмекерські контори, навіть якщо вони не мали російського коріння, історично були сильно прив’язані до країни-агресора. І здавалося, що після 24 лютого 2022 року, коли ракети росіян посипалися на українські міста, все мало б змінитися. Годі вже й казати про якийсь бізнес з росіянами чи в країні-агресорі – це виглядає не тільки огидно, але й злочинно», – зазначили британські журналісти.

Лобіст Андрія Матюхи з… РФ

2 вересня 2019 року, через півроку після обрання президентом, Володимир Зеленський дав зелене світло легалізації грального бізнесу загалом і букмекерських контор зокрема. Суспільству була представлена думка, що легалізація відкриє двері для значних іноземних інвестицій.

Однак присутність у цьому видовищі Бориса Баума, пов’язаного з російською бандою «Лужники», особливо в головних ролях, викликала підозри. Нагадаємо, що саме Баума просували на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор в Україні. Баум вештався Києвом, не приховуючись, і лобіював ухвалення закону і своє власне призначення на контролюючу посаду.

Проте вже тоді експерти зазначали, що легалізація азартних ігор відбувається в інтересах двох найбільших букмекерських мереж – «Парі-Матч» і «Фаворит» (вона ж Favbet). Тобто росіянин Баум лобіював інтереси бізнеса росіянина Матюхи.

Підпілля Андрія Матюхи

Матюха багато років працює у цьому бізнесі, але, не маючи змоги працювати законно, він вдавався до заборонених методів.

Так, низка компаній Матюхи під брендом «Фаворит» працювала у 2000-х роках аж до заборони казино у 2009 році. Потім мережа частково трансформувалася в «інтернет-кафе», лотереї, «спортивні покерні клуби», як-от казино «Гранд Вікторія» в Оболонському районі Києва.

Наявні судові рішення свідчать, що більшість закладів Матюхи з 2009 по 2020 рік продовжували безперервно працювати в Україні. Ясна річ – незаконно.

Більшість компаній групи Матюхи зареєстровані в Києві на вулиці Маршала Тимошенка, 21.

За інформацією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, на початок цього року група мала такі ліцензії:

ТОВ «Букмекер Компані Фавбет» — організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет; бренд Favbet, сайт favbet.ua;

ТОВ «Компанія Казино Мільярдер» — організація та проведення азартних ігор казино в гральних закладах, ігрові автомати, гральні столи, торгова марка Billionaire;

ТОВ «Компанія Казино Фаворит» — організація та проведення азартних ігор казино в гральних закладах, гральних столах, рулетках, гральних автоматах, торгова марка Favbet;

ТОВ «Favbet Game Slots» — організація та проведення азартних ігор в залах ігрових автоматів, торгова марка Favbet.

Водночас жодна з компаній, зареєстрованих на Матюху, не мала ліцензій на організацію та здійснення реальної букмекерської діяльності, а для казино, ставок на спорт, кіберспорту та онлайн-турнірів з покеру в Україні потрібні окремі дозволи.

Андрій Матюха і українські правоохоронці

Діяльність напівпідпільної бізнес-імперії Андрія Матюхи періодично привертає увагу правоохоронних органів. У 2014 році прокуратура Святошинського району Києва організувала перевірку законності діяльності мережі гральних закладів букмекерської компанії Favbet, яка діяла під прикриттям розповсюдження державних лотерей.

У рамках розслідування кримінального провадження за ст. 203-2 ККУ (заняття гральною діяльністю) правоохоронці провели низку обшуків, під час яких вилучили близько 100 одиниць комп’ютерної техніки.

Наприкінці 2016 року Служба безпеки України (СБУ) повідомила про «ліквідацію» найбільшої в Україні букмекерської контори «Фаворит». У повідомленні стверджувалося, що діяльність компанії фінансує терористичну діяльність на сході України.

Під час проведення слідчих дій за 28 адресами в офісних приміщеннях та за місцем проживання осіб, причетних до діяльності підприємства, правоохоронці вилучили майже тисячу одиниць комп’ютерної техніки, документацію, ігрові пристрої та понад сім мільйонів гривень готівки.

У січні 2020 року з’явилася інформація про ще один обшук у “Фаворит Спорт”. Як повідомляла прокуратура Києва, перевіривши сайти favbet.com та favorit.com.ua, встановлено, що останній надавав незаконний доступ до азартних ігор.

Тим не менш, незважаючи на гучні обшуки та заяви правоохоронних органів, ця гральна імперія продовжує існувати та активно розвиватися.

Як Андрій Матюха замітає сліди

Наприкінці травня 2022 року проти Favbet Матюхи була розпочата жорстка інформаційна атака. У статті «Нічого особистого, тільки бізнес: українська букмекерська контора Favbet не платить податки і працює з росіянами?» журналісти звинуватили цю букмекерську компанію в діяльності без відповідної ліцензії та ухиленні від сплати податків на величезну суму.

Однак Матюсі вдалося вилучити подібні публікації про себе, хоча не всі ЗМІ погодились прикривати його незаконну і антиукраїнську діяльність.

І одночасно Матюха розпочав надто надмірний піар Favbet, намагаючись перебільшити свою допомогу Україні. Подекуди навіть здається, що ця букмекерська контора озброїла до зубів щонайменше один батальйон ЗСУ, хоча насправді компанія купила лише одну гвинтівку за $18 тис. і розрекламувала свій внесок.

Чи зможе Андрій Матюха вийти сухим з води

За час існування свого бізнесу Андрій Матюха пережив чимало – від перевірок правоохоронних органів до звинувачень у спонсорстві терористичних організацій на кшталт «ЛНР» і «ДНР» і конкретних справ з росіянами. Але зараз, на третьому році повномасштабної війни, нібито допомагаючи ЗСУ, він залишається поза увагою правоохоронних органів.

Чи є це розважливою поведінкою країни під час війни, чи, можливо, росіяни все ще мають значний вплив на українську владу через гральний бізнес, має стати предметом глибоких розслідувань, пише британська преса.

Проте той факт, що постачати воду державним структурам буде людина, яка має зв’язки з окупантами, повинен принаймні викликати занепокоєння.

Не менше занепокоєння мав би викликати і той факт, що минулого року Матюха придбав лотерейного оператора з красномовною назвою – «Патріот». Але патріотично налаштовані українці, які купують ці лотерейні квитки, навіть не здогадуються, що вони платять гроші росіянину Матюсі.

Чи знають українські депутати і урядовці, що, те саме вони роблять з водою?

Тим часом бізнес Матюхи добре себе почувається і непогано заробляє, входячи до ТОП-10 компаній грального бізнесу України. Дохід Favbet у 2023 році збільшився у феноменальні 425 разів та склав 9,79 млрд грн”.

Ось така цікава інформація про Андрія Матюху обрилюднена в укранських ЗМІ.