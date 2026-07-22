Андрій Лебеденко: біографія та цікаві факти про заступника головнокомандувача ЗСУ
2026-22-07    129

Андрій Лебеденко: біографія та цікаві факти про заступника головнокомандувача ЗСУ

Андрій Лебеденко — український військовий, генерал-майор Збройних сил України та заступник Головнокомандувача ЗСУ. Він багато років проходить службу у війську, працюючи у сфері розвитку озброєння, цифрової трансформації та впровадження сучасних технологій у Силах оборони. Після початку повномасштабної війни його діяльність пов’язана з модернізацією української армії, розвитком безпілотних систем і технологічних рішень для протидії російській агресії. У 2025–2026 роках Лебеденко став одним із найбільш публічних представників військового командування, коментуючи питання розвитку новітнього озброєння. Зокрема, у липні 2026 року він повідомив, що найближчими місяцями в Україні може з’явитися лазерна зброя, здатна ефективніше збивати повітряні цілі, ніж великокаліберні кулемети.

Біографія

Андрій Лебеденко є кадровим українським військовим. Він проходив службу на різних командних та штабних посадах у Збройних силах України, спеціалізуючись на питаннях зв’язку, автоматизації управління військами, цифрових технологій та розвитку сучасних систем озброєння.

У різні роки Лебеденко очолював структурні підрозділи Генерального штабу, які відповідали за цифровізацію, інформаційні технології та впровадження автоматизованих систем управління військами. Його діяльність була пов’язана з переходом ЗСУ на сучасні стандарти управління, розвитку зв’язку та інтеграції нових цифрових рішень.

У лютому 2024 року указом Президента України Андрія Лебеденка було призначено заступником Головнокомандувача Збройних сил України. На цій посаді він відповідає за розвиток технологічних напрямів, інноваційних військових програм, цифрової трансформації та впровадження нових зразків озброєння.

Одним із ключових напрямів його роботи є розвиток безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби, автоматизованих систем управління та перспективних технологій протиповітряної оборони. Він регулярно бере участь у презентаціях нових військових розробок, робочих зустрічах із представниками української оборонної промисловості та міжнародними партнерами.

У липні 2026 року Андрій Лебеденко заявив, що протягом двох-трьох місяців в Україні може з’явитися лазерна зброя, яка буде ефективніше збивати повітряні цілі, ніж великокаліберні кулемети. За його словами, триває завершальний етап підготовки відповідних технологічних рішень.

Цікаві факти

Андрій Лебеденко вважається одним із головних прихильників цифрової трансформації Збройних сил України. Під його керівництвом розвиваються напрями автоматизації бойового управління та інтеграції сучасних інформаційних систем у військах.

Він регулярно бере участь у роботі над розвитком українських безпілотних платформ, засобів боротьби з дронами та високотехнологічного озброєння. Значна частина його діяльності пов’язана зі співпрацею між військовими, оборонною промисловістю та українськими розробниками.

Заява про перспективу появи української лазерної зброї стала однією з найбільш обговорюваних тем у військово-технологічній сфері. За словами Лебеденка, такі системи мають доповнити існуючі засоби протиповітряної оборони та підвищити ефективність боротьби з безпілотниками.

У відкритих джерелах відсутня підтверджена інформація про освіту, сімейний стан, дружину, дітей або захоплення Андрія Лебеденка. Сам генерал-майор практично не коментує особисте життя та зосереджується на професійній діяльності.

Будь-які підтверджені публічні скандали, пов’язані з діяльністю Андрія Лебеденка, у відкритих джерелах відсутні.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Андрій Лебеденко?

Андрій Лебеденко — генерал-майор Збройних сил України та заступник Головнокомандувача ЗСУ. Він відповідає за розвиток сучасних військових технологій, цифрову трансформацію та впровадження нових видів озброєння. Його діяльність пов’язана з модернізацією української армії.

Яку посаду займає Андрій Лебеденко?

Із 2024 року він обіймає посаду заступника Головнокомандувача Збройних сил України. На цій посаді координує реалізацію технологічних проєктів, розвиток автоматизованих систем управління та перспективного озброєння.

Що заявив Андрій Лебеденко про лазерну зброю?

У липні 2026 року генерал повідомив, що вже за два-три місяці в Україні може з’явитися лазерна система, здатна ефективніше збивати повітряні цілі, ніж великокаліберні кулемети. Йшлося про перспективні засоби протидії безпілотним літальним апаратам.

Що відомо про особисте життя Андрія Лебеденка?

У відкритих джерелах практично немає підтвердженої інформації про його родину чи особисте життя. Відомостей про дружину, дітей або приватні захоплення генерал не оприлюднює.

Чим займається Андрій Лебеденко у ЗСУ?

Основними напрямами його роботи є розвиток сучасних технологій у війську, цифровізація, автоматизація управління, впровадження безпілотних систем, засобів РЕБ та нових зразків озброєння. Він також бере участь у реалізації інноваційних оборонних проєктів.

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