Андрій Крока: біографія та цікаві фактиАндрій Крока
2026-19-07    57

Андрій Крока: біографія та цікаві фактиАндрій Крока

Андрій Крока — український військовослужбовець, офіцер Збройних сил України, який у 2026 році був призначений командиром 155-ї окремої механізованої бригади. Його призначення відбулося після кадрових змін у командуванні з’єднання, що опинилося в центрі суспільної уваги. Публічної інформації про Андрія Кроку небагато, оскільки більша частина його військової служби проходила без широкого медійного висвітлення. Відомо, що він є кадровим офіцером ЗСУ та має значний досвід командування підрозділами. Після призначення до 155-ї бригади його ім’я почало активно згадуватися у повідомленнях українських медіа.

Біографія

У відкритих джерелах відсутні офіційні дані про дату народження, місце народження, освіту та сімейний стан Андрія Кроки.

Відомо, що він проходить службу у Збройних силах України та є кадровим офіцером. Протягом повномасштабної війни Росії проти України обіймав командні посади у бойових підрозділах.

У липні 2026 року стало відомо про його призначення командиром 155-ї окремої механізованої бригади. Кадрова зміна відбулася після усунення попереднього командира Тараса Лучанова. Причиною стала поява інформації про кримінальне провадження, в межах якого Лучанов отримав підозру у справі про загибель двох братів.

155-та окрема механізована бригада є одним із нових з’єднань Сухопутних військ ЗСУ. Підрозділ формувався під час повномасштабної війни та проходив підготовку за участю іноземних партнерів, зокрема у Франції.

На момент призначення Андрія Кроки Міністерство оборони України та Генеральний штаб не оприлюднили розгорнутої службової біографії нового командира. Більшість доступної інформації стосується саме його нового призначення.

Цікаві факти

Однією з причин широкої уваги до Андрія Кроки стало те, що він очолив бригаду в період підвищеного суспільного інтересу до її діяльності. До цього його ім’я майже не згадувалося у відкритому інформаційному просторі.

Призначення нового командира стало частиною кадрових змін після резонансної ситуації навколо попереднього керівництва підрозділу. Сам Андрій Крока не є фігурантом кримінальних справ чи публічних скандалів, про які повідомляли б офіційні органи.

У відкритих державних джерелах не опубліковано відомостей про його цивільну професію до військової служби, освіту, наукові звання або нагороди. Також відсутня підтверджена інформація про його особисте життя.

Андрій Крока не веде публічної інформаційної діяльності. На момент підготовки матеріалу його офіційні сторінки у соціальних мережах або публічні інтерв’ю не набули широкого поширення.

Призначення кадрових офіцерів без значної медійної впізнаваності є поширеною практикою під час війни, коли оцінка кандидатів здійснюється насамперед за службовим досвідом, а не за публічною активністю.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Андрій Крока?

Андрій Крока — український військовий, офіцер Збройних сил України. У липні 2026 року його призначили командиром 155-ї окремої механізованої бригади. До цього його біографія майже не висвітлювалася у відкритих джерелах.

Чому про Андрія Кроку почали активно говорити?

Інтерес до його особи виник після зміни командування 155-ї бригади. Він очолив підрозділ після усунення попереднього командира, щодо якого повідомлялося про кримінальне провадження. Саме ця кадрова зміна привернула увагу медіа.

Яку посаду займає Андрій Крока?

Він є командиром 155-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Про його попередні місця служби офіційно повідомлено небагато. Детальна службова біографія публічно не розкривалася.

Що відомо про особисте життя Андрія Кроки?

У відкритих джерелах немає підтвердженої інформації про його сім’ю, дружину, дітей чи особисті захоплення. Також не оприлюднено відомостей про освіту або місце проживання. Відсутність таких даних не дозволяє робити будь-які припущення.

Чи фігурував Андрій Крока у скандалах?

На момент підготовки матеріалу інформації про кримінальні провадження або офіційні претензії до самого Андрія Кроки немає. Публічна увага до нього пов’язана насамперед із призначенням на посаду командира бригади після кадрових змін. Відомості про його діяльність базуються на офіційних повідомленнях щодо зміни командування.

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