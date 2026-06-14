Андрій Гнатов: біографія та цікаві факти про начальника Генерального штабу ЗСУ
2026-14-06    188

Андрій Гнатов: біографія та цікаві факти про начальника Генерального штабу ЗСУ

Андрій Гнатов — український військовий діяч, генерал-майор Збройних сил України та начальник Генерального штабу ЗСУ. Протягом багатьох років він пройшов шлях від командира взводу до одного з найвищих керівників української армії. Його ім’я стало широко відомим під час російсько-української війни, коли він обіймав низку ключових командних посад. Військовий має значний бойовий досвід, здобутий під час АТО, ООС та повномасштабного вторгнення Росії. У 2025 році Гнатов очолив Генеральний штаб Збройних сил України, ставши одним із головних керівників військового управління країни.

Біографія

Андрій Вікторович Гнатов народився приблизно у 1980 році. Після завершення військової освіти він розпочав службу в лавах Збройних сил України та поступово просувався кар’єрними сходами. За даними відкритих джерел, офіцер має понад 27 років військового досвіду.

У 2016–2018 роках Гнатов обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Згодом, з 2018 по 2021 рік, командував цією бригадою, яка вважається одним із найбоєздатніших підрозділів українського війська. Саме в морській піхоті він здобув репутацію досвідченого командира.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ військовий виконував важливі командні завдання на різних напрямках фронту. Він був заступником командувача військ оперативного командування «Південь», а також залучався до управління бойовими операціями на сході України. За повідомленнями українських ЗМІ, Гнатов брав участь в організації оборони Бахмута під час найзапекліших боїв за місто.

У червні 2024 року Андрія Гнатова було призначено Командувачем об’єднаних сил Збройних сил України. На цій посаді він відповідав за координацію дій різних видів та родів військ у зоні бойових дій.

26 лютого 2025 року його звільнили з посади командувача Об’єднаних сил та призначили заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. Серед його завдань були підвищення якості підготовки оперативних штабів та покращення взаємодії між фронтом і командними структурами.

16 березня 2025 року указом президента України Володимира Зеленського генерал-майора Андрія Гнатова призначили начальником Генерального штабу ЗСУ. Відповідне рішення було ухвалене за поданням міністра оборони Рустема Умєрова. Перед новим керівником Генштабу поставили завдання щодо вдосконалення управління військами, впровадження корпусної системи та підвищення ефективності командної вертикалі.

Цікаві факти

Андрій Гнатов є одним із небагатьох сучасних українських генералів, які пройшли практично всі щаблі військової кар’єри — від командира взводу до начальника Генерального штабу.

Значна частина його служби пов’язана з морською піхотою України. Саме командування 36-ю окремою бригадою морської піхоти стало одним із найважливіших етапів його кар’єри.

Під час повномасштабної війни Гнатов працював на найскладніших напрямках фронту. Українські медіа називали його одним із командирів, які брали участь в управлінні обороною Бахмута у 2022–2023 роках.

На відміну від багатьох публічних військових, генерал майже не веде соціальні мережі та рідко дає інтерв’ю. Більшість інформації про нього з’являється через офіційні повідомлення Міністерства оборони та Генерального штабу.

Інформація про особисте життя Андрія Гнатова у відкритому доступі практично відсутня. Військовий не афішує дані про сім’ю, захоплення чи приватну діяльність, що є типовою практикою для високопоставлених офіцерів під час війни.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Андрій Гнатов?

Андрій Гнатов — український військовий, генерал-майор ЗСУ та начальник Генерального штабу Збройних сил України. Він має понад 27 років військової служби та значний бойовий досвід. До призначення очолював Об’єднані сили ЗСУ.

Коли Андрія Гнатова призначили начальником Генштабу?

На посаду начальника Генерального штабу ЗСУ його призначили 16 березня 2025 року. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Призначення відбулося за поданням міністра оборони України.

Які посади Гнатов обіймав раніше?

Він був командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти, заступником командувача оперативного командування «Південь», командувачем Об’єднаних сил ЗСУ та заступником начальника Генерального штабу. Більшість його кар’єри пов’язана з бойовими підрозділами.

Чи брав участь Андрій Гнатов у бойових діях?

Так, генерал має значний бойовий досвід. Він служив під час АТО та ООС, а після початку повномасштабної війни керував військами на різних напрямках фронту. Зокрема, його пов’язують з організацією оборони Бахмута.

Що відомо про сім’ю Андрія Гнатова?

У відкритих джерелах майже немає достовірної інформації про його родину. Військовий не коментує особисте життя та не публікує приватних подробиць. Основна увага медіа зосереджена на його професійній діяльності та військовій кар’єрі.

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