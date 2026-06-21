Андрій Федінчик: біографія та цікаві факти про актора

Андрій Федінчик — український актор театру, кіно, дубляжу та озвучування, який став відомим завдяки ролям у популярних серіалах і повнометражних фільмах. За роки кар’єри він зіграв десятки персонажів, а також озвучив сотні іноземних кінопроєктів українською мовою. Після початку повномасштабного вторгнення Росії актор вступив до лав Сил оборони України, тимчасово призупинивши активну творчу діяльність. У 2021 році він отримав почесне звання Заслуженого артиста України. Його професійний шлях поєднує театральну сцену, кінематограф, дубляж і військову службу.

Біографія

Андрій Григорович Федінчик народився 25 лютого 1985 року в місті Улан-Батор (Монголія). Незабаром його родина переїхала до Житомира, де минули дитячі та юнацькі роки майбутнього актора. Саме там він почав займатися у дитячому театрі-студії пантоміми «Диваки», а також захоплювався спортом, музикою та грою в КВК.

Після закінчення школи Федінчик вступив до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, де навчався на курсі народного артиста України Юрія Мажуги. Вищий навчальний заклад він закінчив у 2006 році.

Професійну акторську кар’єру Андрій розпочав у театрі, а згодом активно працював у кіно та на телебаченні. З 2012 року став актором Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я». Широку популярність йому принесли ролі у серіалах «Клан ювелірів», «Райське місце», «Папаньки», «За законами воєнного часу», «Офіцерські дружини», а також історичній стрічці «Крути 1918».

Окремий напрям діяльності Федінчика — дубляж та озвучування. Він є одним із найвідоміших українських акторів дубляжу та взяв участь у роботі над сотнями художніх фільмів і серіалів. За даними відкритих кінобаз, у його творчому доробку понад 400 проєктів як актора дубляжу та озвучення.

У 2021 році Андрію Федінчику було присвоєно звання Заслуженого артиста України. Після початку повномасштабної війни він спочатку приєднався до територіальної оборони, а згодом вступив до лав Збройних сил України. Після демобілізації актор повернувся до роботи в кіно та театрі.

Цікаві факти

Однією з найпомітніших сторінок особистого життя Андрія Федінчика був шлюб з акторкою Наталкою Денисенко. Вони познайомилися під час зйомок серіалу «Клан ювелірів», а у 2017 році одружилися. Того ж року в подружжя народився син Андрій. У 2025 році шлюб було офіційно розірвано. Обидва актори публічно не розкривали детальних причин розлучення.

Під час повномасштабної війни Федінчик майже не розповідав про службу, наголошуючи на питаннях безпеки. Водночас він неодноразово зазначав, що військовий досвід суттєво вплинув на його світогляд та професійне сприйняття ролей.

Актор відомий також великою кількістю робіт у дубляжі. Його голос можна почути у десятках міжнародних кінопрем’єр, мультфільмів і телевізійних серіалів українською мовою. Саме дубляж став важливою складовою його професійної кар’єри поряд із театром і кіно.

Серед найвідоміших екранних робіт Андрія Федінчика — «Папаньки», «Клан ювелірів», «Крути 1918», «Чорний ворон», «Райське місце», «За вітриною», «Мій кращий ворог».

Відповіді на питання про персону

Скільки років Андрію Федінчику?

Актор народився 25 лютого 1985 року. У 2026 році йому виповнився 41 рік. Датою народження та місцем народження підтверджуються відкриті біографічні джерела.

Де народився Андрій Федінчик?

Майбутній актор народився в Улан-Баторі, столиці Монголії. Пізніше його сім’я переїхала до Житомира, де він провів дитинство та юність. Саме там почався його творчий шлях.

Яку освіту має Андрій Федінчик?

Він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Навчався на акторському факультеті у майстерні Юрія Мажуги. Після завершення навчання розпочав професійну кар’єру в театрі та кіно.

Чи служив Андрій Федінчик у Збройних силах України?

Так. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він вступив до Сил оборони України. Деталі своєї служби актор практично не розголошував, після демобілізації повернувшись до творчої діяльності.

Хто був дружиною Андрія Федінчика?

У 2017 році актор одружився з українською акторкою Наталкою Денисенко. У пари народився син Андрій. У 2025 році шлюб було офіційно розірвано.