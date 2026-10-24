Андрій Данилко зняв зірку Сердючки на концерті в Парижі
2026-24-10    105

Андрій Данилко зняв зірку Сердючки на концерті в Парижі

Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, зняв зі своєї голови знамениту блискучу зірку під час концерту в Парижі та зі сцени побажав завершення війни в Україні. Емоційний момент потрапив на відео, яке в Instagram опублікувала користувачка під ніком lera_in_paris. Виступ відбувся в межах благодійного туру артиста та його команди.

«Щоб закінчилася ця б*бана війна! Слава Україні!» — виголосила Сердючка перед глядачами. Після цих слів публіка відповіла гучними оплесками. Данилко низько вклонився присутнім, поклав зірку на сцену, послав залу повітряний поцілунок і разом із командою пішов за лаштунки.

Особливу увагу привернув момент, коли артист постав перед публікою без головного елемента свого сценічного образу. Замість звичної зірки на голові глядачі побачили коротку стрижку Данилка, сценічний макіяж, аксесуари та костюм. Зірка, яка протягом десятиліть є одним із головних символів Вєрки Сердючки, залишилася на сцені після емоційного звернення артиста.

Відео з концерту поширили в соціальних мережах. У центрі уваги опинилися не лише слова про війну, а й сам жест із головним убором, який має особливе значення для Данилка. Артист неодноразово використовував знімання зірки як частину сценічного ритуалу, пов’язаного із загадуванням бажання.

За історією, яку раніше розповідали про цей звичай, традиція виникла після зустрічі Данилка з жінкою, яка мріяла завагітніти. Вона пов’язувала здійснення свого бажання з моментом, коли артист зняв головний убір під час виступу. Ця розповідь зворушила Данилка, після чого символічний жест почав з’являтися на його концертах.

У паризькому виступі ритуал набув іншого змісту: замість особистого побажання артист озвучив прагнення до завершення війни, яке поділяють багато українців. Реакція залу супроводжувала звернення до України, а сам епізод став одним із найемоційніших моментів концерту, зафіксованих на відео.

Благодійний тур Данилка та його команди проходить на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Виступи українських артистів за кордоном дають змогу підтримувати зв’язок з українською аудиторією за межами країни та привертати увагу міжнародної публіки до подій в Україні. Водночас інформація про конкретні суми, зібрані під час паризького концерту, або напрямки використання благодійних коштів у наданих матеріалах відсутня.

Андрій Данилко здобув широку популярність завдяки образу Вєрки Сердючки — комедійної сценічної героїні, яка стала одним із найвідоміших українських музичних персонажів. У 2007 році Сердючка представляла Україну на пісенному конкурсі «Євробачення» з композицією Dancing Lasha Tumbai та посіла друге місце. Виступ зробив персонажа впізнаваним далеко за межами країни, а характерний головний убір перетворився на невіддільну частину його сценічної ідентичності.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії українські виконавці продовжили виступати на міжнародних майданчиках, поєднуючи концертну діяльність із благодійними ініціативами та публічними заявами на підтримку України. Водночас подробиці подальших виступів Данилка, програми туру та результатів благодійного збору в Парижі потребують окремого підтвердження.

Андрій Данилко, благодійний тур, Вєрка Сердючка, Євробачення, Париж
Останні новини
Андрій Данилко зняв зірку Сердючки на концерті в Парижі

Андрій Данилко зняв зірку Сердючки на концерті в Парижі
Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, зняв зі читать далее
24-10, 20:35
Банки в Україні обмінюватимуться даними про картки нелегальних казино

Банки в Україні обмінюватимуться даними про картки нелегальних казино
Українські банки готуються до обміну інформацією про платіжні картки та читать далее
24-10, 20:26
Тарантіно показав перші 17 хвилин продовження «Одного разу в Голлівуді»

Тарантіно показав перші 17 хвилин продовження «Одного разу в Голлівуді»
Квентін Тарантіно представив перші 17 хвилин фільму «Подальші пригоди Кліффа читать далее
24-10, 18:05
У Баварії майже згоріло «Орлине гніздо» Гітлера

У Баварії майже згоріло «Орлине гніздо» Гітлера
Увечері 23 жовтня в Баварії, на півдні Німеччини, сталася масштабна читать далее
24-10, 15:27
Кабмін знизив ліміт бронювання для енергетики та ОПК до 95%

Кабмін знизив ліміт бронювання для енергетики та ОПК до 95%
Кабінет Міністрів України 23 жовтня зменшив граничну частку бронювання військовозобов’язаних читать далее
24-10, 15:23
У Криму стався масштабний блекаут: повідомляють про атаку на підстанцію

У Криму стався масштабний блекаут: повідомляють про атаку на підстанцію
У ніч проти 24 жовтня 2026 року в окупованому Криму читать далее
24-10, 11:38
Олександр Тодорчук: біографія та цікаві факти про громадського діяча

Олександр Тодорчук: біографія та цікаві факти про громадського діяча
Олександр Тодорчук — український громадський діяч, підприємець і військовослужбовець, який читать далее
24-10, 11:26
ЦРУ продовжує допомагати Україні бити по Росії, – The Atlantic

ЦРУ продовжує допомагати Україні бити по Росії, – The Atlantic
Центральне розвідувальне управління США продовжує надавати Україні розвідувальну підтримку для читать далее
24-10, 11:03
Україна переходить на зимовий час: коли переводити годинники

Україна переходить на зимовий час: коли переводити годинники
У ніч на неділю, 25 жовтня, Україна перейде на зимовий читать далее
24-10, 11:02
Секс за подарунки: у Києві 38-річного чоловіка обвинувачують у злочинах проти неповнолітніх

Секс за подарунки: у Києві 38-річного чоловіка обвинувачують у злочинах проти неповнолітніх
У Києві судитимуть 38-річного чоловіка, якого обвинувачують у сексуальних злочинах читать далее
23-10, 17:50
Дженна Ортега зізналася, чому не дивиться власні фільми

Дженна Ортега зізналася, чому не дивиться власні фільми
Американська акторка Дженна Ортега, відома за серіалом «Венздей», розповіла в читать далее
23-10, 17:20
Помер Федір Стригун — народний артист України та зірка «Пропалої грамоти»

Помер Федір Стригун — народний артист України та зірка «Пропалої грамоти»
У Львові 23 жовтня 2026 року помер народний артист України читать далее
23-10, 17:18
Софія Ротару показала архівне фото Анатолія Євдокименка

Софія Ротару показала архівне фото Анатолія Євдокименка
Українська співачка Софія Ротару 23 жовтня вшанувала пам’ять свого чоловіка читать далее
23-10, 16:28
Податок на посилки та доходи з платформ: Зеленський підписав закони

Податок на посилки та доходи з платформ: Зеленський підписав закони
Президент України Володимир Зеленський підписав три закони, необхідні для продовження читать далее
23-10, 16:26
Переговори щодо війни в Україні планують провести в Абу-Дабі в листопаді

Переговори щодо війни в Україні планують провести в Абу-Дабі в листопаді
Тристоронні переговори України, США та Росії планують провести в Абу-Дабі читать далее
23-10, 13:53
ЄС розглядає збільшення фінансування України на 2027 рік

ЄС розглядає збільшення фінансування України на 2027 рік
Європейський Союз розглядає можливість збільшити фінансову підтримку України у 2027 читать далее
23-10, 10:31
Трамп заявив, що Маск зняв обмеження Starlink для України

Трамп заявив, що Маск зняв обмеження Starlink для України
Президент США Дональд Трамп увечері 22 жовтня 2026 року заявив, читать далее
23-10, 10:28
TAYANNA розповіла, чому відмовилася від ін’єкцій ботоксу

TAYANNA розповіла, чому відмовилася від ін’єкцій ботоксу
Українська співачка TAYANNA розповіла про власний досвід використання ботоксу та читать далее
23-10, 10:25
Прототип Space Rider розбився під час випробувань на Сардинії

Прототип Space Rider розбився під час випробувань на Сардинії
Під час випробувань на військовому полігоні на острові Сардинія в читать далее
23-10, 09:52
Дональд Трамп просуває оновлений мирний план, – The Economist

Дональд Трамп просуває оновлений мирний план, – The Economist
Білий дім намагається відновити переговори про мирну угоду між Україною читать далее
23-10, 09:25
Теги
Європейський Союз Верховна Рада України Володимир Зеленський Дональд Трамп Збройні сили України Кабінет Міністрів України Київ Росія Сполучені Штати Америки Територіальний центр комплектування Чемпіонат світу з футболу 2026 війна в Україні день ангела дипломатія мобілізація народні прикмети новини України футбол церковне свято церковний календар