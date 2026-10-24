Андрій Данилко зняв зірку Сердючки на концерті в Парижі

Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, зняв зі своєї голови знамениту блискучу зірку під час концерту в Парижі та зі сцени побажав завершення війни в Україні. Емоційний момент потрапив на відео, яке в Instagram опублікувала користувачка під ніком lera_in_paris. Виступ відбувся в межах благодійного туру артиста та його команди.

«Щоб закінчилася ця б*бана війна! Слава Україні!» — виголосила Сердючка перед глядачами. Після цих слів публіка відповіла гучними оплесками. Данилко низько вклонився присутнім, поклав зірку на сцену, послав залу повітряний поцілунок і разом із командою пішов за лаштунки.

Особливу увагу привернув момент, коли артист постав перед публікою без головного елемента свого сценічного образу. Замість звичної зірки на голові глядачі побачили коротку стрижку Данилка, сценічний макіяж, аксесуари та костюм. Зірка, яка протягом десятиліть є одним із головних символів Вєрки Сердючки, залишилася на сцені після емоційного звернення артиста.

Відео з концерту поширили в соціальних мережах. У центрі уваги опинилися не лише слова про війну, а й сам жест із головним убором, який має особливе значення для Данилка. Артист неодноразово використовував знімання зірки як частину сценічного ритуалу, пов’язаного із загадуванням бажання.

За історією, яку раніше розповідали про цей звичай, традиція виникла після зустрічі Данилка з жінкою, яка мріяла завагітніти. Вона пов’язувала здійснення свого бажання з моментом, коли артист зняв головний убір під час виступу. Ця розповідь зворушила Данилка, після чого символічний жест почав з’являтися на його концертах.

У паризькому виступі ритуал набув іншого змісту: замість особистого побажання артист озвучив прагнення до завершення війни, яке поділяють багато українців. Реакція залу супроводжувала звернення до України, а сам епізод став одним із найемоційніших моментів концерту, зафіксованих на відео.

Благодійний тур Данилка та його команди проходить на тлі повномасштабної війни Росії проти України. Виступи українських артистів за кордоном дають змогу підтримувати зв’язок з українською аудиторією за межами країни та привертати увагу міжнародної публіки до подій в Україні. Водночас інформація про конкретні суми, зібрані під час паризького концерту, або напрямки використання благодійних коштів у наданих матеріалах відсутня.

Андрій Данилко здобув широку популярність завдяки образу Вєрки Сердючки — комедійної сценічної героїні, яка стала одним із найвідоміших українських музичних персонажів. У 2007 році Сердючка представляла Україну на пісенному конкурсі «Євробачення» з композицією Dancing Lasha Tumbai та посіла друге місце. Виступ зробив персонажа впізнаваним далеко за межами країни, а характерний головний убір перетворився на невіддільну частину його сценічної ідентичності.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії українські виконавці продовжили виступати на міжнародних майданчиках, поєднуючи концертну діяльність із благодійними ініціативами та публічними заявами на підтримку України. Водночас подробиці подальших виступів Данилка, програми туру та результатів благодійного збору в Парижі потребують окремого підтвердження.