Андрій Бутенко: біографія та цікаві факти про антикорупціонера
2026-16-07    95

Андрій Бутенко: біографія та цікаві факти про антикорупціонера

Андрій Бутенко — український державний службовець, юрист та керівник у сфері антикорупційної політики. Він став відомим у широкому публічному просторі після призначення на керівні посади у державних органах, пов’язаних із питаннями доброчесності та запобігання корупції. Бутенко має досвід роботи у сфері державного управління, нормотворчості та аналізу законодавства. У 2024 році його кандидатура була обрана для керівництва Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК). Його діяльність пов’язана з питаннями контролю декларацій посадовців, антикорупційних механізмів та виконання міжнародних зобов’язань України.

Біографія

Андрій Миколайович Бутенко народився 1984 року. Детальна інформація про дату та місце народження, дитинство, родину та приватне життя у відкритих джерелах представлена обмежено.

Вищу освіту він здобув у юридичній сфері. Бутенко має фахову підготовку у галузі права та тривалий час працював із питаннями державного управління, законодавчого регулювання та організації роботи органів влади.

Професійний шлях Андрія Бутенка пов’язаний із державною службою. Він працював у центральних органах виконавчої влади, де займався питаннями правового забезпечення, аналізу нормативних актів та координації державних процесів.

До переходу на керівні посади Бутенко працював у Міністерстві Кабінету Міністрів України. Його діяльність була пов’язана з організацією роботи урядових структур, підготовкою документів та взаємодією між органами державної влади.

Також він мав досвід роботи у сфері парламентського та урядового забезпечення. Зокрема, займався питаннями законодавчого аналізу та супроводу управлінських рішень.

У 2024 році Андрій Бутенко був призначений головою Національного агентства з питань запобігання корупції. Його кандидатуру підтримала комісія з відбору керівника НАЗК, яка проводила конкурсний процес за участю українських та міжнародних експертів.

На посаді голови НАЗК Бутенко отримав повноваження керувати органом, який відповідає за контроль електронних декларацій посадовців, перевірку способу життя чиновників, моніторинг конфлікту інтересів та реалізацію державної антикорупційної політики.

Призначення відбулося у період, коли Україна посилювала антикорупційні реформи в межах євроінтеграційного процесу. Робота НАЗК є одним із напрямів, які контролюють міжнародні партнери України у контексті реформування державного управління.

Цікаві факти

Андрій Бутенко не є медійною політичною фігурою та до призначення головою НАЗК залишався маловідомим широкій аудиторії. Його професійна кар’єра переважно розвивалася у сфері державної служби, а не публічної політики.

Однією з ключових особливостей його кар’єри є досвід роботи з урядовими процесами та нормативним регулюванням. Саме цей напрям став основою його професійної репутації перед участю у конкурсі на посаду керівника НАЗК.

Призначення Бутенка викликало обговорення серед експертів антикорупційної сфери. Прихильники рішення наголошували на його досвіді державного управління та знанні роботи органів влади. Водночас окремі представники громадського сектору закликали нового керівника забезпечити незалежність НАЗК та продовження інституційних реформ.

Перед НАЗК під його керівництвом стоять завдання, пов’язані з поверненням повноцінного контролю за деклараціями посадовців, розвитком антикорупційних цифрових інструментів та підвищенням прозорості державного сектору.

Інформація про особисте життя Андрія Бутенка, його дружину, дітей, родину, хобі та захоплення у відкритих джерелах обмежена. Публічна діяльність чиновника переважно стосується професійних питань.

Як керівник НАЗК Бутенко працює в умовах, коли антикорупційна політика стала одним із ключових критеріїв оцінки реформ в Україні. Агентство бере участь у формуванні механізмів контролю за діяльністю посадових осіб та забезпеченні виконання антикорупційного законодавства.

Відповіді на питання про персону

Хто такий Андрій Бутенко?
Андрій Бутенко — український державний службовець і юрист, який очолює Національне агентство з питань запобігання корупції. До цього він працював у державних структурах, пов’язаних із правовим забезпеченням та урядовими процесами. Його професійний досвід пов’язаний із державною політикою та нормотворчістю.

Коли Андрій Бутенко став головою НАЗК?
Андрій Бутенко очолив Національне агентство з питань запобігання корупції у 2024 році. Його обрали за результатами конкурсного відбору. Призначення відбулося у період активізації антикорупційних реформ в Україні.

Яку освіту має Андрій Бутенко?
Він має юридичну освіту та професійний досвід у сфері державного управління. Його робота була пов’язана з аналізом законодавства, підготовкою нормативних документів та організацією роботи державних органів.

Чим займається НАЗК під керівництвом Андрія Бутенка?
Національне агентство з питань запобігання корупції контролює дотримання антикорупційного законодавства. Серед його основних напрямів — перевірка декларацій посадовців, контроль конфлікту інтересів та реалізація антикорупційної стратегії.

Що відомо про особисте життя Андрія Бутенка?
Відкрита інформація про сім’ю, дружину, дітей та приватні інтереси Андрія Бутенка є обмеженою. Чиновник переважно публічно говорить про роботу державних інституцій та антикорупційні питання.

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