Андрій Білоусов стане новим Міністром оборони РФ

Глава РФ Володимир Путін пропонує призначити міністром оборони країни першого заступника голови уряду РФ Андрія Білоусова. Про це повідомляється в телеграм-каналі Ради Федерації.

Сергій Шойгу очолював російське оборонне відомство з 6 листопада 2012 року. Він — єдиний міністр із силового блоку, якого президент РФ запропонував не призначати.

Повідомляється, що Шойгу призначено Секретарем Ради Безпеки Росії замість Миколи Патрушева.

Самого Патрушева також було звільнено з посади секретаря Ради безпеки з переходом на іншу роботу. Найближчим часом стане відома його посада. Пєсков пообіцяв назвати нове місце роботи Патрушева за кілька днів.

Тим часом новим міністром оборони РФ може стати Андрій Білоусов. Пєсков пояснив рішення Путіна запропонувати цивільного чиновника на посаду голови Міноборони РФ необхідністю впровадження інновацій.

За словами речника президента, важливо вписати економіку силового блоку в економіку країни, щоб вона відповідала динаміці моменту, передає Baza.

Пєсков додав, що це призначення не змінить “системи координат у військовій складовій відомства”, оскільки за неї відповідає голова Генштабу Герасимов, який залишається на своїй посаді.

За словами Пєскова, Шойгу, обіймаючи посаду секретаря Радбезу РФ, також куруватиме роботу ФС ВТС Росії, “продовжуючи працювати у сфері, яку знає зсередини”.

Як відомо з відкритих джерел, 65-річний Білоусов родом із Москви. У 1981 році він закінчив Московський університет за фахом “економіст-кібернетик”. Доктор економічних наук. З 2008 по 2012 роки Білоусов був директором Департаменту економіки й фінансів Уряду Російської Федерації. З 2012 по 2013 — міністром економічного розвитку, а з 2013 по 2020 — помічник Президента Російської Федерації. З того часу і дотепер Білоусов — перший заступник голови уряду Російської Федерації.

З 9 червня 2022 року Білоусов перебуває під персональними санкціями України як чиновник високого рангу та член найближчого оточення Путіна.

З 21 липня — під персональними санкціями Євросоюзу за заклик до “російських олігархів продовжити співпрацю з підсанкціонованими російськими банками” та “підтримки анексії Криму у 2014 році.

З 15 грудня 2022 Білоусов перебуває в санкційному списку США проти фінансового сектора Росії. З 27 січня 2023 — під санкціями Японії.

З 24 лютого 2023 Білоусов включений в санкційний список Канади “близьких соратників режиму”. 19 травня 2023 року він потрапив під санкції Великобританії як голова ради директорів ВАТ РЖД. З 20 липня 2023 перебуває під санкціями Австралії за “роль у прямій або непрямій підтримці незаконного вторгнення Росії в Україну”.